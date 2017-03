Chat met marktenstrateeg Philippe Gijsels

Vragen over aandelen, obligaties, grondstoffen? Vrijdag om 12 uur chatten we met marktenstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis.

Philippe Gijsels zal het onder meer hebben over de gelijkenissen en verschillen tussen Reagan en Trump, of de stierenmarkt in obligaties nu gedaan is, of de lage reële rente goed is voor het goud en wat met zilver en andere grondstoffen. Ook kan u een analyse verwachten over de groeimarkten en een algemene marktstrategie op kortere en langere termijn.

U kan nu al vragen stellen, die publiceren en beantwoorden we dan vrijdag vanaf 12 uur in live video.