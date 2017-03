Niet elke verfspat is een Pollock

Niet elk bedrijf is een kroonjuweel, maar met dank aan het lagerentebeleid van centraal bankiers krijgen zelfs loszandigere conglomeraten de waardering van een kroonjuweel opgeplakt.

‘Kort, maar professioneel.’ Zo omschreef Michael McGarry, de CEO van de Amerikaanse verfreus PPG, in Het Financieele Dagblad omfloerst zijn telefoongesprek met AkzoNobel-voorzitter Antony Burgmans.

Die had net voor de tweede keer categorisch een bod van de Amerikanen afgewezen. Een bod dat nu op 90 euro per aandeel ligt. Dat is 40 procent meer dan voor de Amerikanen op het toneel verschenen en het waardeert de Nederlanders op 22,4 miljard euro: 1,6 keer de jaaromzet en 15 keer de bedrijfswinst.

Dat is, als u het ons vraagt, royaal voor een loszanderig industrieel conglomeraat als AkzoNobel, ook al suggereert de verkrampte reactie van de Nederlandse minister van Economie Henk Kamp anders. Niet elk Nederlands bedrijf is een kroonjuweel à la Unilever, net zoals niet elke verfspat een Jackson Pollock is.

Terzijde, Duco, de industriële autolak van DuPont die Pollock gebruikte, zit nu via Nexa Autocolor in een uithoekje van de merkenportefeuille van... PPG.

AkzoNobel-CEO Ton Büchner schildert PPG af als een harteloos bijeengekocht conglomeraat, maar lijkt te vergeten dat Akzo zelf niet bepaald een organisch groeiverhaal is. De naam Akzo verwijst naar de fusie in 1969 van de Algemene Kunstzijde Unie met de Koninklijke Zout Organon. Daar kwam in 1994 het Zweedse ‘kroonjuweel’ Nobel bij. Juist, de erfgenamen van de industrieel Alfred Nobel.

In het FD-interview merkt McGarry fijntjes op dat Akzo ook niet vies is van miljardendeals. ‘Nog maar negen jaar geleden kocht AkzoNobel zelf Imperial Chemical, het grootste chemieconcern van het Verenigd Koninkrijk. Wil je een wereldonderneming zijn, dan moet je over heel de wereld actief zijn. Dus kun je jezelf niet opstellen als een puur binnenlands bedrijf.’

Elke zweem van onbenutte koopopportuniteit ontlokt een wildebeest achtige kudde.

Puur Nederlands is Akzo absoluut niet. Welgeteld 7 procent van de aandelen zit bij Nederlandse beleggers. 65 procent is in handen van Amerikaanse en Britse fondsbeheerders. Afgaand op het unisono protest tegen de categorische afwijzing van elk gesprek met de Amerikanen, overheerst daar het ‘take the money and run’-gevoel.

Pikant detail: alleen al de grootste aandeelhouder - Causeway Capital - weegt met 7 procent even zwaar als alle Nederlandse aandeelhouders samen. Mocht Causeway een belletje doen rinkelen, dat zijn de Amerikanen die PostNL als ‘uninvestable’ bestempelden nadat politiek Den Haag het royale overnamebod van Bpost had afgeblokt.

Een andere belangrijke aandeelhouder is Elliott Capital. Die Amerikaanse activist kreeg niet alleen Argentinië op de knieën, maar deed ook AB InBev-CEO Carlos Brito een paar miljard dieper in de buidel tasten voor SABMiller. We schatten de kansen van Ton Büchner en Henk Kamp niet erg hoog in.

Waarschijnlijk komt PPG nog een derde keer aankloppen bij Akzo. Met een bod rond 95 euro per aandeel. Een nog zottere prijs. Credit Suisse becijfert dat de gecombineerde groep dan een schuldenlast zou torsen van vier keer de brutobedrijfswinst (ebitda).

Met andere woorden, of de shotgun wedding van Akzo en PPG nu doorgaat of niet, de prijs die geboden wordt, houdt alleen steek dankzij het lagerentebeleid van ’s werelds centraal bankiers. Als zelfs diep in de schulden zittende bedrijven maar 3 à 4 procent rente moeten betalen, laat zowat elke overname zich renderen.

Wie denkt dat zo’n feestje eeuwigdurend is, kent zijn geschiedenis niet. En kunnen we de column van de Belgische zakenadvocaat Jean-Pierre Blumberg in Trends van vorige week aanbevelen. We citeren: ‘Het zijn spannende tijden in de fusie- en overnamewereld. Sinds 2012 is er een nieuwe fusiegolf aan de gang. (...) Als we beginnen te rekenen vanaf het einde van de 19de eeuw, maken we nu de zevende fusiegolf mee. Of dat een goed teken is, valt nog te bezien, want alle vorige fusiegolven eindigden met een beurscrash.’

Zolang de muziek speelt, moet je blijven dansen. Dat zei Chuck Prince, de topman van Citigroup, op 9 juli 2007 in een door Financial Times opgetekende beruchte quote. Vier maanden later balanceerde zijn groep op de rand van de afgrond en was Prince CEO af.

DJ Mario

De dj van dienst is de Europese Centrale Bank. Die heeft in twee jaar tijd 1.695 miljard euro - het jaarlijkse bruto binnenlands product van België, Nederland, Oostenrijk en Ierland samen - in de financiële markten gepompt, via de opkoop van schulden van overheden en bedrijven. Elke maand krijgen beleggers via die bulkinkoop van schulden 80 miljard euro vers gedrukte cash in hun handen, met het vriendelijke verzoek die productiever aan te wenden via de inkoop van aandelen.

Met zo’n gulle sponsoring jaagt steeds meer geld steeds minder opportuniteiten na. Elke zweem van een onbenutte koopopportuniteit ontlokt een wildebeestachtige kudde. Neem het Nederlandse Sif Holding (23,06 euro, -5%).

Prachtig bedrijf. Wereldmarktleider in ‘monopiles’, de enorme stalen buizen waar windmolens op rusten. Debuteerde in 2016 gezapig op de Amsterdamse beurs. Tot het begin 2017 opdook in favorietenlijstjes en strategieën om in te spelen op het thema hernieuwbare energie. Resultaat? In geen tijd van 15 naar 25 euro, tot deze week een analist het welletjes vond en de kudde een andere wei zocht.

Door de sponsoring van Frankfurt krijgt op den duur elke verfspat de waarde van een Pollock opgeplakt en krijgt elke Pollock de prijs van een Picasso. Neem IBA (50,10 euro, -1,8%). Die specialist in protontherapie voor kankerbestrijding durven we wél zonder verpinken een kroonjuweel te noemen.

IBA is een prachtvoorbeeld van wat er gebeurt als een technologie waarin je wereldmarktleider bent wereldwijd doorbreekt: een hefboom om u tegen te zeggen. Over 2016 kwam de bedrijfswinst uit op 37 miljoen euro, een verdrievoudiging tegenover 2011. Bovendien is het orderboek zo goed gevuld dat CEO Olivier Legrain tot 2020 (!) een groei van omzet en winstmarge kan beloven. Zelfs als we de onderkant van de beloofde groei nemen, is de bedrijfswinst tegen 2020 verdubbeld tot 75 miljoen euro.

Die staat van dienst heeft zijn prijs. Bij het aantreden van Legrain in 2012 achtten beleggers de chronische underachiever minder dan tien keer de bedrijfswinst van 13 miljoen waard. Vijf jaar later betalen ze 40 keer de verdrievoudigde bedrijfswinst, goed voor 1,5 miljard euro beurswaarde. Of hoe Legrain bewijst dat één man soms van een verfspat een Pollock kan maken.