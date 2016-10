'Banken beleven winstcrisis, geen balanscrisis'

De strenge regelgeving is eigenlijk een grote vermogenstransfer van de aandeel- naar de obligatiehouders van de banken, zegt Pimco-bankenanalist Philippe Bodereau na het betere balansvreten.

De Europese banken lijken afgaand op de doom & gloom van de krantenkoppen teruggeflitst naar de onzalige bankencrisis van 2008. Een wankel Deutsche Bank is de speelbal van manisch-depressieve beleggers, ING snoeit ongekend hard in het personeel.

Hoe erg is de toestand? We polsten bij Philippe Bodereau, een vermogensbeheerder die voor fondsengigant Pimco wereldwijd banken analyseert. De Fransman volgt al bijna 20 jaar de sector en leest bij wijze van spreken bankbalansen bij het ontbijt.

Het goede nieuws: de toestand is veel minder acuut dan in 2008. 'Ik lees berichten over hefboomfondsen die hun geld weghalen bij Deutsche Bank, maar dat zijn eigenlijk pogingen om de vorige crisis op te warmen', zegt Bodereau.

Met alle maatregelen die de Europese Centrale Bank genomen heeft om de liquiditeit aan de sector te verzekeren, denk aan de TLTRO-langetermijnkredieten tegen bodemrentes, zie ik niet in waar een liquiditeitscrisis anno 2016 vandaan zou moeten komen en uiteindelijk is het zo'n liquiditeitscrisis die banken doet omvallen'.

Het helpt dat de Pimco-beheerder zich voor zijn job niet blind moet staren op de aandelenkoersen. Bodereau: 'Ik ben een kredietanalist, geen aandelenanalist. Mijn enige focus is of de belegger in het schuldpapier zijn geld terugkrijgt. En dus kijk ik naar de balans en gelukkig niet naar de resultatenrekening die bij banken gewoon niet te voorspellen valt'.

In Italië kondigt Monte dei Paschi eind juli een heroïsch zoveelste reddingsplan aan. En daarna gaat iedereen terug naar het strand

'Je neemt de balanscijfers van banken niet voor waar, maar je gebruikt ze wel om een stresstest te doen. Dat is nu de mode, maar wij doen het al lang. Zo krijg je een pikorde van meest en minst weerbare banken.' In de eerste categorie zitten Spaanse banken, in de tweede Italiaanse en Duitse.

Belangrijkste conclusie van het balansvreten: 'Banken beleven een winstcrisis, géén balanscrisis', benadrukt Bodereau. Ironisch genoeg zijn beide - zwakke winst, sterke balans - het gevolg van de strenge regelgeving. 'De strenge kapitaaleisen zijn eigenlijk een enorme vermogenstransfer van de aandeel- naar de obligatiehouders van banken'.

Het minder goede nieuws, voor de aandeelhouders toch, is dat de winstcrisis niet snel zal milderen. 'Er zijn gewoon te veel banken en te veel kosten. Door de blijvend lage rente kunnen banken die kosten niet langer verstoppen achter één of andere sterke inkomstenbron, want die zijn allemaal weggevallen'.

De winstvernietigende fragmentatie van de sector zal niet snel verbeteren, vreest Bodereau. 'Neem Duitsland: daar willen alle lokale politici hun eigen bank hebben.'

Er wordt ook nooit kordaat ingegrepen, met Italië als voorbeeld. 'Kijk gewoon naar de grootste probleemdossier, Monte dei Paschi. Die kondigt eind juli vlak voor de stresstesten een heroïsch zoveelste reddingsplan aan. En daarna gaat iedereen terug naar het strand en blijft het wachten op details.'

Fusies om de versnippering te verminderen zijn zeldzaam. 'De berichten over de gesprekken tussen Nordea en ABN AMRO zijn zo verrassend omdat het acht jaar geleden is dat er een grensoverschrijdende fusie was. Sinds 2008 hebben banken zich weer op hun lokale markten teruggeplooid.'