'Bedrijfswinsten stijgen voor het eerst in zes jaar'

Zakenbank Morgan Stanley voorspelt dat beursgenoteerd Europa dit jaar voor het eerst sinds 2011 weer winstgroei zal kunnen voorleggen, met dank aan een aanpikkende economie en betere winstmarges.

Vanaf deze week mogen beleggers zich schrap zetten voor de start van het 'resultatenseizoen'. Mastodonten als Unilever, Novartis, UBS en LVMH komen met de resultaten over 2016. Maar aangezien beleggen vooruitblikken is, zullen analisten in de eerste plaats alle uitspraken over 2017 op een weegschaaltje leggen.

Die uitspraken zouden wel eens verrassend optimistisch kunnen zijn, alle geopolitieke onzekerheid ten spijt. Dat is de mening van Matthew Garman, Europees aandelenstrateeg bij Morgan Stanley. Hij rekent op een rist positieve verrassingen over het vierde kwartaal als voorbode op een sterk 2017.

Al voegt hij bij dat optimisme meteen een bijsluiter: 'Optimisme over Europese bedrijfswinsten stond de voorbije jaren garant voor een serie teleurstellingen', erkent Garman. Dat is nog vrij eufemistisch: sinds de post-crisispiek in 2011 is de winst die het 450-tal bedrijven in de pan-Europese aandelenkorf MSCI Europe konden voorleggen, vijf jaar op rij gezakt.

Over die periode is de collectieve winst met een derde gekrompen, sinds de pre-crisispiek van 2007 beloopt de daling zelfs bijna de helft (-47%). Die serieel tegenvallende bedrijfswinsten vormen de belangrijkste reden waarom de MSCI Europe nog altijd rond het peil van midden 2014 dobbert, terwijl de vergelijkbare Amerikaanse beursbarometer - de S&P500 - met een vijfde gestegen is.

Maar dit jaar moet het dus anders en vooral beter worden, meent Garman. Hij geeft vijf redenen voor het optimisme. De eerste is een bescheiden heropleving van de wereldeconomie. De mondiale groep zou van 3 naar 3,4 procent versnellen, wat an sich al een boost van 3 à 5 voor de Europese bedrijfswinsten kan zorgen.

Een tweede factor vormen de stijgende grondstoffenprijzen. Die zijn voor een lange reeks beursgenoteerde bedrijven een lichte kopwind, maar voor mijnbouwers en oliebedrijven een stevige rugwind. Niet onbelangrijk, aangezien mijnbouwers als BHP Billiton en oliereuzen als Total en Royal Dutch Shell zelfs na jaren krimpende winst nog ongeveer een achtste van alle bedrijfswinst van beursgenoteerd Europa vertegenwoordigen.

Een derde factor heeft ook te maken met de sectoren die de in de eerste plaats de dienst uitmaken bij de Europese beurzen: banken. 'Die branche was het voorbije decennium onbetwistbaar de grootste molensteen rond de Europese bedrijfswinsten. Maar nu is de bodem bereikt', maakt de strateeg zich sterk. 'De grootste impact van het nulrentebeleid op de winst ligt nu eindelijk achter ons, net als de grootste boetes voor de zakenbankafdelingen', luidt het.

Voor de industriële bedrijven vormden krimpende winstmarges de voorbije jaren het belangrijkste probleem. 'Hier voorspellen we voor 2017 beterschap', schuift Garman factor nummer vier naar voor. 'Dit vooral dankzij prijsverhogingen en aanhoudende kostencontrole'.

De laatste factor, ten slotte, is de euro. 'Onze valutastrategen voorspellen dat de euro eind 2017 naar 0,97 dollar zakt (tegenover 1,07 dollar nu, red.), al zal de eenheidsmunt tegenover een handelsgewogen korf munten slechts 2 procent goedkoper worden. Geen grote boost, maar niettemin een welgekomen rugwind', besluit Garman.

Globaal rekent Morgan Stanley in 2017 op een winstgroei van 12 procent voor het Europese bedrijfsleven. Voor u nu uw mandje met Europese aandelen volpropt: het goede nieuws is via een eindejaarsrally van zo'n 8 procent in december al grotendeels in de koersen verrekend.

Eind dit jaar voorspelt de zakenbank een MSCI Europe rond 1.500 punten, nauwelijks boven het huidig peil. Beleggers kunnen dus maar beter hopen dat het optimistisch winstscenario er komt. Niet omdat de de beurzen stevig hoger te jagen, wel om een stevige correctie te vermijden.