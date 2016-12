Boekhoudpaus kraakt ECB-beleid

Centraal bankiers hebben met hun lage rente iedereen alleen nog maar dieper in de schulden gestoken, waarschuwt IASB-topman Hans Hoogervorst.

Hans Hoogervorst is bij het brede publiek geen bekende naam, maar hij dwingt als voorzitter van de internationale boekhoudorganisatie IASB duizenden beursgenoteerde bedrijven om tegenover beleggers open kaart te spelen en is zo één van de invloedrijkste stemmen in de beurswereld.

De Nederlander deinst er niet voor terug duidelijke standpunten in te nemen. De ene keer over het kluwen van winstdefinities dat bedrijven hanteren, nu over het beleid van de Europese Centrale Bank. Uitgerekend op de dag dat Mario Draghi een vers blik stimulus zal opentrekken, kraakt Hoogervorst dat beleid.

Dat doet hij niet toevallig in de toespraak voor het Nederlandse Instituut voor Pensioeneducatie, waarvan de zakenkrant Het Financieele Dagblad al de tekst kon inkijken. De lokatie is geen toeval: Nederlandse pensioenfonds klagen steen en been over de lage rekenrente die ze moeten toepassen. Die steeds lagere rente betekent immers dat de toekomstige pensioenverplichtingen omgerekend naar het heden steeds groter worden.

Consumenten zijn nooit gestopt met het kopen van laptops toen de prijzen 20 à 30 procent per jaar daalden. Dus waarom zouden we een steeds extremer monetair beleid voeren als de prijzen min of meer stabiel zijn?

Veel pensioenbeheerders vragen bijgevolg om te morrelen aan de rekenrente, maar dat blokt Hoogervorst - net als voorganger sir David Tweedie groot voorstander van openheid van zaken over pensioenverplichtingen - kordaat af.

'De oplossing zit niet in een andere manier van boekhouden, wel in een terugkeer naar een normaler monetair en macro-economisch beleid'. Met andere woorden: pak de oorzaak van de lage rente aan, niet het gevolg.

De Nederlander snapt niet waarom de Europese Centrale Bank zo fanatiek de lage inflatie bestrijdt, met intussen ruim meer dan 1.000 miljard stimulus. 'Is de dreiging van deflatie wel zo groot als zij wordt voorgesteld?'.

286% De wereldwijde schulden zijn nu groter dan in 2007 en bijna drie keer groter dan de wereldeconomie

En zelfs als de prijzen met 2 procent zouden dalen, zou dat het einde van de wereld inluiden? Hoogervorst denkt duidelijk van niet. 'Consumenten zijn nooit gestopt met het kopen van laptops toen de prijzen met 20 à 30 procent daalden. Dus waarom zouden we een steeds extremer monetair beleid voeren als de prijzen min of meer stabiel zijn?'

Niet alleen gooit de ECB extreme middelen in de strijd voor een twijfelachtig doel, die middelen hebben ook zware neveneffecten. Hoogervorst wijst op het opblazen van de huizenzeepbel. Zo zijn in Amsterdam de huizenprijzen vorig jaar 25 procent gestegen omdat mensen tegen 2 procent op tien jaar kunnen lenen. 'Om zo kort na de ergste kredietcrisis in de geschiedenis weer terug te zijn in zeepbellengebied is in strijd met het gezond verstand.'

Maar dat is nog bijzaak vergeleken met het zwaarste bij-effect van de lage rente: dat we een schuldencrisis 'oplossen' met méér schulden. In 2007 hadden bedrijven, gezinnen en overheden wereldwijd schulden ten belope van 269 procent van de economie. Nu is dat 286 procent.

Die enorme schuldenberg is ook de verklaring waarom het voor centraal bankiers zo lastig is naar een normaal beleid terug te keren. Overheden met hoge schulden dreigen in dat geval - net als zombiebedrijven - richting faillissement te gaan, met grote verliezen voor obligatiebeleggers. 'De conclusie moet luiden dat wij voor onszelf een gat gegraven hebben', luidt het somber.

Voor Hoogervorst is de enige - pijnlijke - uitweg een terugkeer naar een normaal monetair beleid en structurele hervormingen die op termijn de groei aanjagen.