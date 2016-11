Boven Baarle gloort een groeimarkt

Onze bovenste beste buur blijkt ook onze dichtstbijzijnde opkomende markt.

‘Optimisme is de remedie voor de crisis.’ Deze even simpele als geniale quote had van Ronald Reagan kunnen zijn, maar komt van sir David Tang. Wie de man niet kent: hij is naast een Hongkongse zakenman en filantroop ook de lichtjes fantastische ‘agony uncle’ van de Financial Times.

Net als zijn vrouwelijke tegenvoeter Lucy Kellaway beantwoordt hij niet alleen lezersbrieven, maar hij aarzelt daarbij niet reaguurders beleefd maar gedecideerd op hun plaats te zetten. Toen een boze lezer over één van zijn columns ‘who gives a s***’ schreef, antwoordde Tang: ‘Mag ik u er aan herinneren dat alleen Richard Nixon over het onontneembare recht beschikt om uitgevlakte scheldwoorden te gebruiken? Dat u die gebruikt kan dus alleen betekenen dat u ofwel onverbeterlijk vulgair bent, ofwel te weinig geletterd om uw bezwaren in acceptabele woorden te gieten.’

Tang is een boeiend baasje. Wie een quote van de man gebruikt, heeft bij uw dienaar een streepje voor. Ook Marc Duyck, die als voorzitter van WDP (78,55 euro, -1,7%) de beleggerspresentatie over 2009 aftrapte met bovenvermelde quote. 2009. Het jaar van de Grote Recessie. Een crisis die zich hard in de kernactiviteit van de vastgoedspecialist liet voelen: magazijnen, de in bakstenen gegoten polsslag van de economie.

Maar kijk, wat deed WDP? Het zette de slagzin van Tang in daden om en zette nog veel zwaarder in op Nederland. Terwijl de rest van de wereld zich blindstaarde op de poldercrisis, hadden CEO’s Tony De Pauw en Joost Uwents iets als eersten in de mot: dat terwijl Vlaanderen zich letterlijk en figuurlijk aan het vastrijden was, Nederland zich in snel tempo ontwikkelde tot dé logistieke draaischijf van West-Europa.

Ruim zeven jaar later is WDP het Brusselse aandeel met het meest uitgesproken Oranjegevoel. Bijna de helft van de 2 miljard grote portefeuille is Nederlands (zie grafiek). Het kroonjuweel is Zwolle: daar zette WDP met de steun van de regionale overheid in nog geen drie jaar voor de webwinkel Wehkamp het snelste e-commerceknooppunt ter wereld neer.

De grafiek toont ook hoe fors het optimisme in de onvermoede groeimarkt benoorden Baarle een turbo op WDP heeft gezet. Een groei die winst en het dividend de hoogte heeft ingejaagd.

WDP debuteert met taart op de Amsterdamse beurs

Let wel: een deelbewijs kopen in een management met zo’n vooruitziendheid heeft zijn prijs: het aandeel noteert tegen een premie van 70 procent op het eigen vermogen van 46,50 euro per aandeel. Niet dat die premie beleggers maar één ogenblik doet aarzelen: donderdag haalde de magazijnier in één dag tegen 75 euro per stuk 133 miljoen euro op. Doel: de verdere expansie in Nederland financieren.

Het management van WDP gaf daarbij ook nog eens blijk een gevoel voor timing te hebben. Terwijl in 2009 alleen een onverwoestbare optimist potentieel zag in Nederland werd het vorige week ampel duidelijk dat we de opkomende markten lang niet altijd duizenden kilometers ver moeten zoeken.

Een greep uit de berichten die de Haagse datavreters van het Centraal Bureau voor de Statistiek uitstuurden: 250.000 banen erbij in 2,5 jaar. Economisch beeld verbetert gestaag. Positieve stemming ondernemers houdt aan. Investeringen groeien verder. Werkloosheid blijft dalen.

Nederland zette in het derde kwartaal een groeispurt van 0,7 procent neer en schaart zich bij de kop van het Europees peloton. 8,5 miljoen Nederlanders zijn aan het werk, een record. Bedrijven scheppen bij bosjes jobs: neem VDL Nedcar in Born, vlak over de grens.

Een paar jaar geleden op sterven na dood. Nu rollen er zoveel BMW Mini’s van de band dat de fabriek straks Volvo Car Gent voorbijsteekt als grootste autoproducent van de Lage Landen.

Eurostat raamt dat 76 procent van de Nederlanders tussen 20 en 64 aan het werk is. Dat komt in de buurt van de Zweedse 80 procent en is bijna 10 procentpunten meer dan in ons land. Zo’n jobcreatie is de enige manier om de begroting te saneren. Steeds volgens Europese cijfers zal Den Haag door de recordtewerkstelling komend jaar 106 miljard sociale bijdragen opstrijken, tegenover 82 miljard in 2009. Geen wonder dat de Europese Commissie voorspelt dat Nederland in 2018 een begroting in evenwicht aflevert, terwijl België in een tempo van 10 miljard per jaar schulden op de volgende generaties blijft afwentelen.

Toeval of niet, twee andere Brusselse bedrijven die op de Oranje groeimarkt inspelen zijn ook niet bepaald koopjes (meer). Lotus Bakeries (2.400 euro, -0,5%) en Kinepolis (40,32 euro, +1,3%) noteren tegen bijna negen (!) keer de boekwaarde.

15 van de 45 Kinepolissen - als bioscopen vermomde cashmachientjes - zijn nu Nederlands, tegenover 0 op 22 eind 2013.

En toch blijven beleggers toestromen. We geven het als verstokte koopjesspeurders niet graag toe, maar ze hebben een punt. Beide bedrijven bieden iets wat in deze tijden uiterst schaars is: hoog rendement en groei. Lotus haalde op elke 100 euro verkoop meer dan 20 euro operationele cashflow. Bij Kinepolis is dat zelfs bijna 30 euro.

Om Utrecht tegen te zeggen

De twee zetten ook al jaren een turbo op de groei dankzij Nederland. De koekjesbakker Lotus kocht tien jaar geleden de Nederlandse ontbijtkoekenproducent Peijnenburg en zet sindsdien een hefboom op die uiterst slimme deal. En Kinepolis streek in 2014 neer in Nederland en past daar zijn onnavolgbare recept toe: elke bioscoopbezoeker bij elk bezoek (‘het goedkoopste avondje uit’, dixit CEO Eddy Duquenne) meer laten spenderen, zonder dat die daar erg in heeft.

Kinepolis opende in september een complex in Breda, in december volgt een complex van 3.300 zitjes in Utrecht. Resultaat: 15 van de 45 Kinepolissen - als bioscopen vermomde cashmachientjes - zijn nu Nederlands, tegenover nul op 22 in 2013.

Kweeste

Mocht u WDP, Lotus en Kinepolis toch wat aan de dure kant vinden, er is altijd nog Quest for Growth (7,05 euro, +0,6%). Een investeringsmaatschappij die een wat vergeten bestaan leidt en daardoor ruim onder de intrinsieke waarde van 9,12 euro per aandeel noteert, maar zich tegen een wegkwijnend Brussels koersenbord ingedekt heeft met een neus voor ondergewaardeerde pareltjes op de Duitse beurs.

Daar kwam recentelijk Nederland bij. De boeiende Twentse industriële groep TKH is met 4 procent van de portefeuille de belangrijkste beursgenoteerde participatie geworden.

In mei kwam daar Corbion bij. Bij beleggers met wat kilometers op de teller beter bekend als de vroegere Centrale Suiker Maatschappij. Corbion heeft zichzelf heruitgevonden als expert in ‘groene biotech’. Met ‘PLA’ - biologisch afbreekbare plastic op basis van melkzuur - neemt Corbion een stevige en dure gok op de toekomst.

PLA verslindt geld en dus waren beleggers geen beetje opgelucht dat Corbion de diepe zakken van de oliereus Total binnenhaalde als partner. We schrijven het op een blaadje: nog wat meer Oranjegevoel in de portefeuille stoppen, en ook voor QfG zal de kweeste benoorden Baarle renderen.