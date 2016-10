Brexit-zorgen zijn Footsie

De Londense beurs floreert sinds brexit als nooit tevoren. Een woordje uitleg.

Theresa May over de brexit

Nu premier Theresa May op de jaarlijkse jamboree van het Conservatieve Partij suggereerde aan te sturen op een 'harde brexit' - waarbij het beperken van immigratie belangrijker is dan onbeperkte toegang tot de Europese interne markt - incasseert het Brits pond klappen.

Dat is logisch: een Verenigd Koninkrijk zonder onbeperkte toegang tot de Europese interne markt is minder aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders. En dus kunnen die Britten die investeerders alleen houden - en het tekort op de lopende rekening blijven financieren - door zichzelf 'af te prijzen', via een koersval van sterling dus.

Maar - hoor ik u vragen - waarom stijgt de Londense beurs telkens als het pond zakt? Welnu: we spreken hier over de FT-100 . En dat zijn grotendeels multinationale bedrijven als Glaxo SmithKline, BP, Royal Dutch Shell, HSBC, Anglo American, BHP Billiton en AstraZeneca: stuk voor stuk bedrijven die het gros van hun inkomsten in het buitenland halen: dollar, euro, renminbi etcetera.

Welnu: de beurskoers van een bedrijf is niet meer dan de verdisconteerde huidige waarde van de toekomstige kasstromen van het bedrijf. Die kasstromen in dollars, euro's ... zijn omgerekend naar een tuimelend pond plots een stuk meer waard. Vandaar de sterke stijging van de FT-100 sinds het brexit-referendum van eind juni.