Bundesbank repatrieert goud in ijltempo

De Duitse centrale bank heeft sinds 2013 bijna 600 ton goud vanuit New York en Parijs naar de heimat verhuisd.

Er zijn weinig financiële zaken die bij de publieke opinie gevoeliger liggen dan 'onze' goudvoorraad. In Duitsland en Nederland 'repatrieerden' de centraal bankiers de voorbije jaren flink wat goud naar de eigen kelders, om de kritiek te pareren dat ze nauwelijks nog zicht hadden op waar 's lands gouden spaarpot zich precies bevond.

De Bundesbank organiseerde in 2014 al met succes een opendeurdag waar bezoekers 'hun' goud even mochten betasten. De centrale bank dreef in 2015 de transparantie nog een stuk op. In een lijst van 2.302 pagina's verschafte de centrale bank verduidelijking over waar het goud zich bevindt, staaf per staaf.

Nu laat de centrale bank weten dat ze drie jaar voor op schema ligt op de doelstelling tegen 2020 meer dan de helft van de goudvoorraad weer in de eigen kelders te hebben. De doelstelling uit 2013 om op zeven jaar 300 ton goud uit New York naar Frankfurt te verschepen, was eind 2016 bereikt. Voor Parijs staat de teller op 283 ton.

Van de goudvoorraad van 3.378 ton - 's werelds tweede grootste na de 8.314 ton van de Verenigde Staten - ligt nu 47,9 procent of 1.619 ton in Frankfurt. Dat is bijna 600 ton meer dan de 1.036 ton eind 2012. Met als gevolg dat de ambitie tegen 2020 aan 50 procent te geraken al dit jaar gehaald zal worden.

De rest is verspreid over New York (36,6%), Londen (12,8%) en Parijs (2,7%). De goudvoorraad is bij de huidige koers zo'n 119 miljard euro waard.