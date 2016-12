Chat: Federal Reserve staat voor historische vergadering

De markten zijn in de ban van de eerste vergadering van de Federal Reserve na de presidentsverkiezingen. Wat kunnen we verwachten? Onze marktencollega Kurt Vansteeland geeft zijn visie tijdens een marktenchat.

Woensdagavond om 20 uur weten we wat de Federal Reserve denkt over de economische ontwikkelingen en verwachtingen. Vervolgens is er een persconferentie van Fed-voorzitter Janet Yellen. De vorige vergadering had plaats in een ander tijdperk: vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Donald Trump wil volop investeren in infrastructuur, tegelijk dreigt hij conflicten te veroorzaken, onder meer op handelsgebied.

De dollar en de Amerikaanse aandelenmarkten stegen fors sinds de verkiezingen, op de markt van de Amerikaanse staatsobligaties wordt rekening houden met een renteverhoging van een kwart procentpunt. De grote vraag is vooral hoe de rente verder zal worden verhoogd in 2017 en 2018, gaat ze sterker en sneller de hoogte in dan verwacht?

Vragen en bedenkingen bij het rentebeleid of over andere actualiteitspunten van de marktenweek? U kan nu al reageren in de chatbox. De chat start op maandagmiddag om 12 uur stipt.