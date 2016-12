Chat: Italië, de ECB en de markten

© Bloomberg

Vragen en opinies over de impact van het Italiaanse referendum op de markten? Of over de cruciale vergadering van de ECB van donderdag? Neem dan maandagmiddag om 12 uur deel aan de chat met redacteur Kurt Vansteeland.

Italië blijft zorgen baren wegens de belabberde toestand van de bankensector in dat land en de structurele zwakheid van de economie. De ECB zei eerder dat de bijeenkomst van donnderdag 8 december bepalend gaat zijn voor de komende maanden. De meeste economen verwachten dat de kwantitatieve versoepeling met een half jaar wordt verlengd in plaats van te stoppen in maart. En natuurlijk is Donald Trump altijd goed voor bijkomende onzekerheid, bijvoorbeeld voor wat de buitenlandse handel betreft. Maandagmiddag geeft collega Kurt Vansteeland uitleg bij wat we deze week mogen verwachten. Heeft u nu al vragen en suggesties? Post ze dan in de chat box hieronder. chat met Kurt Vansteeland

Bron : De Tijd