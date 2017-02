Dé belegging die Trump overstijgt? Precisielandbouw!

Met de huidige technieken hebben we tegen 2050 drie Frankrijks aan extra landbouwgrond nodig om de wereld te voede(re)n. Het antwoord op dat probleem én de beleggerstrend op lange termijn: precisielandbouw.

Gertjan Van de Geer moet op dit ogenblik één van de weinige vermogensbeheerders zijn die niet bij elke tweet van de nieuwe 'leider van de vrije wereld' meteen bang de impact op zijn portefeuille checkt. De Nederlander beheert het 1 miljard euro grote landbouwfonds van de Zwitserse privaatbankier Pictet.

'Het fonds is een voorbeeld van hoe we bij Pictet proberen in te spelen op extreme langetermijntrends', zegt Van de Geer. De fondsbeheerder staaft zijn visie met cijfers.

Elk jaar gaat 1,3 miljard ton voedsel verloren onderweg van boerderij naar bord Gertjan Van de Geer Beheerder Pictet-Landbouwfonds

'We gaan tegen 2050 in de wereld 9 miljard monden moeten voeden. 9 miljard mensen die bovendien steeds proteïnerijker voedsel eisen en ook kritischer staan tegenover de herkomst van dat voedsel. Welnu: met de huidige technieken hebben we om de wereld te blijven voeden zo'n 200 miljoen extra hectare landbouwgrond nodig, het equivalent van drie keer Frankrijk.'

Het antwoord op dat probleem is wat Van de Geer 'precisielandbouw' noemt. 'Wat we vandaag produceren volstaat om de hele wereld anderhalf keer te voeden. Maar elk jaar gaat 1,3 miljard ton voedsel verloren onderweg van boerderij naar bord. Daar komt nog bij dat een derde van het landbouwareaal in de wereld verarmd is en het 1.000 jaar duurt om een paar centimeters vruchtbare bovenlaag te herstellen.'

Kortom: de wereld heeft nood aan investeringen die de huidige productie, consumptie en distributie van voeding efficiënter aanpakken. En daarin zit ook een enorme beleggersopportuniteit op lange termijn, zegt de Pictet-beheerder.

De markt voor landbouwtechnologie is op dit ogenblik jaarlijks goed voor 1.150 miljard dollar. Technologieën die onder meer een preciezere irrigatie, bemesting en beplanting en een compacter transport toelaten kunnen die markt tegen 2050 tot bijna 2.000 miljard dollar laten groeien.

Vraag is natuurlijk welke bedrijven meest munt slaan uit dat langetermijnpotentieel. Volgens Van de Geer in de eerste plaats John Deere . Dat is een bedrijf dat de jongste paar jaar door de crisis in de landbouwsector niet goed in de markt lag, erkent de beheerder.

'Maar wie louter op de kwakkelende verkoop van tractoren en maaidorsers focust, verkijkt zich op het potentieel'. Deere is een pionier in het koppelen van landbouwers aan het internet der dingen.

Een voorbeeld is AutoTrac, een zelfrijdende tool die voor een tractor of maaidorser via een monitor de meest efficiënte route uitstippelt om aan te planten, te bemesten, pesticiden te spuiten of te oogsten.

John Deere is met dik 5 procent de belangrijkste component in het landbouwfonds van Pictet, andere belangrijke participaties (zie tabel) hebben vaak een minder voor de hand liggende connectie met landbouw.

Top10 Pictet-landbouwfonds Deere & co (VSt) 5,4% Danone (Fra) 3,9% Sysco (VSt) 3,6% Trimble (VSt) 3,3% Canadian National Railway (Can) 3% Nestlé (Zwi) 2,8% Ball Corp (VSt) 2,7% Agco (VSt) 2,6% Givaudan (Zwi) 2,6% DSM (Ned) 2,5%

Denk aan het Amerikaanse Ball Corp , wereldmarktleider in verpakkingen voor de voedselsector, vooral dan conserven. Wie nog maar een beetje fan is van de televisieserie 'The Walking Dead', weet dat de beste voorbereiding op het einde van de beschaafde wereld voeding in blik is. Maar ook als het zo'n vaart niet loopt, zit Ball Corp in de juiste niche. Van de Geer: 'Conserven zijn misschien niet de beste optie voor de smaak, maar het is wel veruit dat beste optie om voedsel goed te bewaren.'

Een andere favoriet in het fonds is Tomra . Dat Noorse bedrijf kent iedereen die al eens in zijn lokale Delhaize leeggoed komt terugbrengen. Minder bekend is dat de Noren ook wereldmarktleider zijn in machines om voedsel - van verse groenten over aardappelen tot gummibeertjes - automatisch te inspecteren en sorteren.

Danone is op de één na grootste langetermijngok van Van de Geer. 'In één woord: yoghurt. Dat is de beste en efficiëntste manier om snel proteïne aan een dieet doet te voegen', klinkt het.

Belgen prijken er niet in de portefeuille, al heeft Van der Geer al eens de balans van Greenyard doorgenomen. Wel zit er één Nederlands bedrijf: DSM . Dat is een chemiebedrijf dat zichzelf heruitgevonden heeft tot een gigant in vitamines en voedingssupplementen.

Dat industrieel geoogste zalm niet grijs maar mooi roze kleurt, hebben we ook aan DSM te danken. Het is maar één van de voorbeelden hoe de Nederlanders er met hun supplementen in slagen voedsel 'appetijtelijker' te laten ogen en smaken, waardoor consumenten minder snel geneigd zullen gooien perfect eetbaar voedsel weg te gooien.