Een jongensboek als topbelegging

Goede aandelen bieden een wervend verhaal en zijn spannend als een jongensboek.

Galapagos wordt op 30 juni volwassen. ‘Opgericht blijkens akte verleden door notaris Aloïs Van den Bossche, in Vorselaar, op dertig juni negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 990717-412’, lezen we in de gortdroge statuten op de webstek van het Mechelse biotechnologiebedrijf. Maar op de notariële akte na is alles bij Galapagos allesbehalve gortdroog.

‘Het Galapagos-verhaal is een prachtig jongensboek. Stel je voor dat met ons geneesmiddel een reumapatiënt beter wordt. Dan heb je wel wat bijgedragen aan de wereld’, vertelde CEO Onno van de Stolpe aan deze krant in 2009.

Van de Stolpe startte Galapagos in 1999 als een joint venture van het Mechelse Tibotec en het Leidense Crucell. De CEO is Nederlands, net als de Amsterdamse hoofdnotering. Maar de hoofdzetel ligt in Mechelen en het is ook daar dat in de labo’s het grote eurekamoment kwam dat beleggers nu op miljarden waarderen.

Met dank aan de Bretoense onderzoekster Christel Menet. Een Galapagos-team was al een tijd een mechanisme op het spoor gekomen om reuma te behandelen. De laboranten ontdekten dat je de ziekte kan bestrijden door het lichaamseiwit JAK1 stil te leggen.

Maar weten hoe je dat moet doen, is een ander paar mouwen. Dat was Menets job. ‘Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, maar eerst moet je nog kiezen met welke van de honderd hooibergen je begint.’ Het resultaat was filgotinib, dat met ijzersterke testresultaten in april 2015 voor Galapagos de poort naar het biotechwalhalla Nasdaq openbeukte.

Maar vergis u niet. Ook al lijkt het voor Galapagos snel gegaan, dat is eigenlijk niet zo. Voor Van de Stolpe was het jaren labeur. In 2002 moest hij keihard aan de bak om bij durfkapitalisten 22 miljoen euro bijeen te schrapen. Ook de eerste acht jaar na de beursgang in 2005 was geld ophalen met een aandeel in zaagtandmodus geen sinecure. Dat staat in fel contrast met de voorbije beursweek. In luttele uren stopte Wall Street de CEO 338 miljoen dollar toe.

Galapagos beschikt nu over 1,2 miljard cash. Om u een idee te geven: dat is bijna twee keer de beurswaarde van Ablynx, het op een na grootste Belgische biotechbedrijf. Royaal, aangezien het gros van de onderzoekskosten voor filgotinib door de Amerikaanse gigant en partner Gilead worden gedragen.

De terugval van de koers (81,34 euro, -4,4%) na de geldronde was vrij logisch: alle grote jongens hebben weer minstens even ruim voldoende Galapagos-stukken. En bij een aandelenprijs van 80 euro en een beurswaarde van 4 miljard euro lijkt het groeipad van zowel filgotinib als het beloftevolle onderzoek naar taaislijmziekte in de koers verrekend.

Jefferies-analist Peter Welford becijfert de potentiële piekverkoop van filgotinib op 4 miljard dollar, waarvan 3 miljard voor reuma en 1 miljard voor andere aandoeningen, zoals de ziekte van Crohn. Verkopen waarop Galapagos van partner Gilead naast royalty’s ook 20 procent van de winst ontvangt.

Welford acht filgotinib op dit ogenblik met 65 procent kans op slagen 45 euro per aandeel Galapagos waard, het onderzoek naar taaislijmziekte becijfert hij met een slaagkans van 20 procent kans op 13 euro per aandeel. Voeg daar de cash bij en je komt grosso modo op de huidige koers.

Alleen de cash bij Galapagos is nu bijna twee keer groter dan Ablynx, het nummer twee van de Belgische biotech.

Voor beleggers met wat kilometers op de teller: het verhaal is lang niet identiek, maar rijmt wel met dat van UCB (71,58 euro, -2,6%). Eind 1995 verkreeg UCB na acht jaar geduld de goedkeuring om zijn allergiemiddel Zyrtec op de Amerikaanse markt los te laten.

Wat het effect was op de beurskoers in de tweede helft van de jaren 90 ziet u op de grafiek hiernaast. Zyrtec transformeerde de ‘Union Chimique Belge’ van industrieel conglomeraat tot een biofarmareus die weliswaar niet in de Champions League, maar toch in de Europa League van de gezondheidszorg meespeelt. En zoals Anderlecht en Genk deze week toonden: dat is een divisie waar wij Belgen ons mannetje kunnen staan.

100 procent Amerika

Merk op dat de doorbraak er voor UCB maar kwam met de goedkeuring in de VS, terwijl Zyrtec al jaren in Europa te koop was. 20 jaar later is de Amerikaanse markt nog altijd even doorslaggevend en de Europese met zijn vele generische geneesmiddelen bijzaak.

Galapagos kreeg luttele uren voor de kapitaalronde gratis steun dankzij het bericht dat de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA extra onderzoek vraagt naar baricitinib, een potentiële rivaal voor filgotinib. Let op de suffix ‘-tinib’: die staat voor ‘tyrosine-kinase inhibitor’, hetzelfde beloftevolle maar risicovolle onderzoeksdomein als filgotinib.

Frappant detail: baricitinib is sinds begin dit jaar als Olumiant op de Europese markt beschikbaar. Geen analist die daar wakker van ligt. Logisch: de analisten van Credit Suisse becijferen dat Amerikaanse prijsverhogingen de wereldwijde farmasector in 2016 8,7 miljard dollar extra winst opleverde, 100 procent van de winstgroei voor de sector.

Tot slot dit: één verschil is er wel. Galapagos heeft een versnipperd aandeelhouderschap en blijft dus kwetsbaar voor een overname. Bij UCB moet elke kandidaat-overnemer langs de familie Janssen. Een familie die al bijna 90 jaar via het controlevehikel Tubize de strategie uitzet en er zorg voor draagt dat ‘hun’

UCB zichzelf op tijd en stond heruitvindt om te overleven. Een familie die slim genoeg is om het dagelijks bestuur aan een externe CEO uit te besteden. Die CEO krijgt veel vrijheid, zolang hij binnen de ruim getekende krijtlijnen blijft.

Het is een strategie die we ook de lingeriegroep Van de Velde (51,35 euro, -8,5%) toewensen. Het doet ons pijn te zien hoe een bedrijf met zo’n staat van dienst zijn ‘mojo’ kwijt is. Nog los van de winstwaarschuwing die erin vervat zit, viel ons vooral het totale gebrek aan visie en passie in de korte trading update op.

'Investeringen in ‘nieuwe kanalen’, ‘betere IT-infrastructuur’ en ‘leverbetrouwbaarheid van de supply chain’. Sorry, maar dat lijkt ons allemaal onderdeel van het dagelijks beheer van een textiel- en modegroep. Waar is het grootse, meeslepende project, dat ene briljante idee dat de groeimotor weer doet aanslaan? Van de Velde moet weer op zoek naar zijn jongensboek. De prentjes zijn er al.