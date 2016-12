Globetrottende badass dealmakers

In de schaduw van de Bpost-flop, sloot beursgenoteerd België deals van Indonesië over Finland tot Kenia.

Een dikke pluim voor Marianne Vikula, de Finse organisatrice van de Europese start-upjamboree ‘Slush’. Bezoekers aan het techneutencongres in een kille, natte en vooral donkere Finse hoofdstad werden eind november met dit grote spandoek verwelkomd: ‘Nobody in their right mind would come to Helsinki in November. Except you, you badass. Welcome.’

Michèle Sioen is zo’n badass. Ook zij trok in de donkerste dagen van het jaar naar Finland. Niet naar Helsinki. Wel naar Turku, de stad waar de kille Oostzee in de frigide Botnische Golf overgaat. Wie in die waters plonst, moet ofwel een ijsbeer ofwel gek ofwel serieus geëquipeerd zijn.

Logisch dus dat Turku sinds 1964 de thuisbasis is van Ursuk, fabrikant van de betere Ursuit-droogpakken voor duiken en vissen in extreme omstandigheden. Sioen (30,14 euro, +1%) telt 22,4 miljoen neer voor Ursuit, dat vorig jaar 2,6 miljoen bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) realiseerde.

Maar vooral: Ursuit is voor de West-Vlamingen een toegangsticket tot de Scandinavische markt. Want wat in 1907 begon als een klassieke textielfabriek in Rumbeke is nu een totaalaanbieder van textieloplossingen met zo’n 5.000 producten in portefeuille, van theezakjes over brandweeruitrusting tot partytenten die zelfs bij 50 graden in de brandende zomerzon van de Emiraten geen krimp geven.

De voorbije jaren zette Sioen een hefboom op het eigen personeel (zie grafiek). Door op de kleintjes te letten. Maar ook door de eigen onderzoeksafdeling, die ampel bewijst dat je voor hoogtechnologie en innovatie niet louter in Silicon Valley, maar ook gewoon in de Fabriekstraat in Ardooie terechtkunt.

Check pagina’s 32 en 33 van het jaarverslag van Sioen en je krijgt een ‘London Dungeon’ aan foltertuigen voor textiel te zien. Textiel dat de folterkamers van Sioen overleeft, is rijp voor alles, ook de Botnische Golf.

Berenberg-analist Flavien Hias stipt in een recente analyse aan hoe belangrijk onderzoek & ontwikkeling is: met een jaarlijks onderzoeksbudget dat circa 2 procent van de omzet beloopt, haalt Sioen 20 procent van die omzet uit producten die nog geen drie jaar oud zijn. Een hefboom om u tegen te zeggen en die nu ingezet kan worden op de buitenlandse overnames.

Met Ursuit is Sioen toe aan de derde overname van 2016. Niet verwonderlijk: Sioen haalt al jaren een cashflow die 12 à 14 procent van de omzet bedraagt, ruim meer dan rivalen als het Franse Serge Ferrari (10%), het Britse Low & Bonar (6%) en het Nederlandse Ten Cate (5%). Zelfs na kapitaalinvesteringen en een stevig dividend raamt Berenberg de komende jaren de vrije kasstroom op 24 à 31 miljoen euro per jaar.

Dat vertaalt zich in combinatie met een voorzichtige scheut goedkope schulden - begin 2016 was de balans schuldenvrij - in een stevige oorlogskas. In het voorjaar was er in Italië Manifattura Fontana, producent van onder meer het 800.000 m² doorlaatbaar ‘geotextiel’ dat het vernieuwde Panamakanaal lekvrij houdt. In putje zomer volgde dan de Duitse wereldmarktleider in zeildoeken Dimension-Polyant, de grootste deal sinds Sioen in 1996 naar de beurs trok.

Sumatra

Sipef (55,89 euro, +3,5%) - voluit de ‘Société Internationale de Plantations et de Finance’ - staat al iets langer op het koersenbord. Op 22 december 97 jaar, om precies te zijn. De plantageholding uit Schoten gaat al jaren prat op haar schuldenvrije balans.

Een strategie die CEO François Van Hoydonck afgelopen week toeliet toe te slaan. Sipef drijft zijn belang in PT Agro Muko op van 48 naar 95 procent en legt daar 134 miljoen euro voor op tafel. Een forse deal, goed voor meer dan een kwart van de huidige beurswaarde van net geen 500 miljoen euro.

Agro Muko is een grote plantage op het Indonesische eiland Sumatra, met 17.850 hectare oliepalmen, 1.700 hectare rubberbomen, twee palmoliefabrieken, een rubberfabriek en een biomassa-installatie. Van Hoydonck erkent dat het prijskaartje stevig is. Maar: ‘Voor een goede, volledig gecertificeerde plantage is dat absoluut verantwoord. De gronden worden schaars en dat zal de prijs in de toekomst beïnvloeden.’

Mocht Sipef voor het eerst sinds 2004 bij beleggers aankloppen, dan zouden die zonder twijfel rijendik aanschuiven.

Pikant detail: met de transactie onderstreepte Sipef zijn eigen relatieve onderwaardering. De verkoper is MP Evans, een Britse groep die zich à la PostNL fel verweert om een ongewenste overnemer - het Maleise KLK - af te blokken. Tegen de waardering die KLK op MP Evans plakt, zou Sipef 74 euro per aandeel waard zijn, stipt KBC Securities-analist Alan Vandenberghe aan. En op basis van de onafhankelijke analyse die MP Evans zelf op zijn plantages liet uitvoeren zelfs 99,50 euro.

Eerst is er logischerwijs een overbruggingskrediet om vlot te kunnen schakelen. Na afronding van de deal is de hamvraag of Sipef Agro Muko met een kapitaalverhoging of goedkope schulden financiert. ING-analist Matthias Maenhaut mikt op een 60/40-mix van aandelen en schulden.

Mocht Sipef voor het eerst sinds 2004 bij de beleggers aankloppen, zouden die zonder twijfel rijendik staan aanschuiven. Een studie van De Tijd eerder dit jaar toonde aan dat Sipef bepaald geen wingewest voor de speculatietaks was. Het is een van de Belgische aandelen met de trouwste schare aandeelhouders: gemiddeld wordt een aandeel Sipef vier jaar bijgehouden.

Veel aandeelhouders waren er ongetwijfeld al in 2004 bij: toen konden ze tegen 10,50 euro per aandeel intekenen op de kapitaalverhoging. Die inleg is sindsdien louter via de 9,35 euro gecumuleerde nettodividenden bijna terugverdiend, nog los van de vervijfvoudigde beurskoers.

Kenia

Er was nog een gesmaakte deal in beursgenoteerd België. Biobest, de Westerlose hommeldochter van de holding Floridienne (133 euro, +19,2%), koopt Real IPM Kenya en wordt zo ook in Afrika actief als leverancier en producent van natuurlijke gewasverzorgingsproducten.

Biobest is al jaren een groeimotor van Floridienne, met dank aan één fantastisch beestje: de hommel. Hommels zijn modelarbeiders. Ze werken gratis en zolang het licht is. Als ze stuifmeel en nectar ophalen bij planten, morsen ze ook stuifmeel op de stamper. Zo bevruchten ze de plant. Gratis. En zonder landbouwchemicaliën.

‘Oost- en Zuid-Afrika is een hotspot voor bloemen- en groenteteelt, maar ook voor citrus- en andere veldteelten. Met Real IPM Kenya spelen we onmiddellijk in de premier league in dit deel van de wereld’, zegt Jean-Marc Vandoorne, de CEO van Biobest.

Drie gesmaakte globetrottende Belgische deals op één week. Koen Van Gerven weet bij wie hij advies kan inwinnen als hij een volgende keer een nukkige Herna Verhagen om de tafel probeert te krijgen.