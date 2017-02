JPMorgan: 'Markt onderschat winstpotentieel Solvay'

Vanaf 2016 moeten de investeringen van de chemiereus goed beginnen renderen, stelt het beurshuis.

Opvallendste stijger in Brussel was vrijdag Solvay . Beurshuis JPMorgan zet chemiereus Solvay op de kooplijst en verhoogt in één trek het koersdoel van 100 naar 135 euro. 'Wij denken dat de winst in 2017 met 10 procent kan stijgen', stelt analist Xiao Lu. 'Daarmee zitten we zo'n 5 à 6 procent boven de marktconsensus'.

De analist ziet in essentie drie factoren die de winst van Solvay in 2017 een serieuze boost kunnen geven:

1. Recente investeringen beginnen te renderen

Solvay investeerde de jongste jaren fors in nieuwe fabrieken en die moeten vanaf dit jaar op toerental komen. Lu wijst ten eerste op de verdubbelde capaciteit voor de fabriek in het Amerikaanse South Carolina, die koolstofvezels voor lichtgewicht en dus energiezuinige materialen voor vliegtuigen maakt en 50 à 55 miljoen extra brutobedrijfswinst (ebitda) kan aanleveren.

De extra fabriek voor PEEK in Georgia - eveneens in de Amerikaanse Deep South - is goed voor zo'n 25 miljoen. PEEK staat voor poyletheretherketone en is een cruciale grondstof voor smartphones. En ten slotte zijn er twee nieuwe waterstofperoxidefabrieken - in China en in Saudi-Arabië - die ook 25 miljoen moeten aanleveren. 'Samen meer dan 100 miljoen, terwijl het gros van de kosten ten laste van 2016 kwam', klinkt het.

2. Bestellingen vanuit luchtvaart komen op gang

In 2016 kwam in de winst van de belangrijke tak Advanced Materials nog niet helemaal onder stoom omdat de orders van grote luchtvaartprojecten zoals de F-35 straaljager en de LEAP-straalmotor maar traag op gang kwam, wat het aandeel spijts een Londense beleggersdag die vooral die luchtvaartafdeling in de kijker plaatste wat onder druk zette.

Vanaf dit jaar zou er beterschap moeten zijn. 'Wij verwachten dat er in 2017 een significant effect komt van de Boeing 737MAX (20 à 25 miljoen extra ebitda), de F-35 van Lockheed Martin (5 à 10 miljoen) en de A320neo van Airbus (5 à 10 miljoen), stelt de JPMorgan-analist.

3. Stevig herstel voor de olie- en gasindustrie

De tweede belangrijkste afdeling van Solvay na Advanced Materials is Advanced Formulations. Dit is de koepel voor allerhande chemische toepassingen voor onder meer consumptie (roomijs, shampoo ...) en industrie. In die laatste categorie zitten ook de chemicaliën die de Amerikaanse schalie-olieindustrie gebruikt bij horizontale boringen ('fracking').

De vraag vanuit die sector stond de voorbije jaren zwaar onder druk door de crisis in de sector, maar er gloort nu duidelijk beterschap: volgens de barometer van Baker Hughes is het aantal actieve boorplatformen in de Verenigde Staten sinds het dieptepunt van mei met 90 procent hersteld, al zijn we nog lang niet aan de schaliegekte van enkele jaren geleden.