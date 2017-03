Marktenchat: de centrale bankiers en u

Wat betekent een stijgende Amerikaanse rente voor de markten en uw beleggingen? Het zal ongetwijfeld één van de thema's zijn voor onze wekelijkse marktenchat op maandag.

Na een wat sterker dan verwacht banenrapport in de VS lijkt het nu helemaal zeker dat de Federal Reserve woensdag de rente zal optrekken. In Europa gaf ECB-voorzitter Mario Draghi aan dat het economisch herstel in de eurozone vaart lijkt te winnen. Toch blijft stimulus nodig, zo vindt Draghi. Uiteraard blijft de politieke onzekerheid groot met een reeks belangrijke verkiezingen die in de Unie op ons afkomen.

