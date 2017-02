Marktenchat: tussen vertrouwen op dividenden en politieke vrees

Traders op de NYSE © AFP

Op onze wekelijkse marktenchat staat redacteur Kurt Vansteeland klaar om op uw vragen te antwoorden, of het nu gaat over de stroom kwartaalresultaten of over de toekomst van de euro.

Advertentie Advertentie Advertentie

We starten maandag om 12 uur, u kan uw vragen nu al posten in de box hieronder. Inspiratie kan u putten uit het artikel van Sven Watthy over de meest hapklare overnamebrokken, de stevige dividenden van Serge Mampaey en de euro die siddert voor een eventuele zege van Marine Le Pen. chatbox http://www.tijd.be/r/t/1/id/9861740

Bron : De Tijd