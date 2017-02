Mevrouw de markiezin is belegger

Of het nu de beurs in het algemeen is of specifieke aandelen als Thrombogenics of Nyrstar: beleggers lijken alleen nog optimististische scenario's in de koers te verrekenen.

Het paard is dood, het kasteel staat in brand en de markies heeft zich van kant gemaakt. Maar voor de rest is alles top, mevrouw de markiezin. Beleggers doen hun uiterste best om die Franse chanson dunnetjes over te doen.

Dat merkt ook Adam Parker, de Amerikaanse hoofdstrateeg van de zakenbank Morgan Stanley, op. ‘Ik zie dat beleggers optimistischer zijn dan ooit, ook al noteert Wall Street sinds het dieptepunt van februari 30 procent hoger’, zegt hij. ‘Het lijkt erop dat elke belegger denkt dat er nooit meer een recessie komt en dat als er al één in aantocht is, ze slim genoeg zijn om die van ver te zien aankomen’.

Parker maakt zich zorgen over die ‘arrogante’ houding. ‘Nu de brexit en de verkiezing van Donald Trump het startschot bleken voor stevige rally’s, dekt niemand zich meer in tegen de kans dat de Nederlandse, Franse of Italiaanse verkiezingen een marktcorrectie ontketenen. Je moet je daar zorgen over maken als je nog de romantische visie koestert dat je een tegendraadse belegger bent.’

Ray Ventura: 'Tout va très Madame la Marquise'

De verbazing van de Morgan Stanley-strateeg heeft alles te maken met de oude vaststelling dat aandelen snobgoederen zijn. We kopen een broek of een koelkast als die stevig afgeprijsd is, maar aandelen vinden we pas interessant als ze in korte tijd 20 procent duurder geworden zijn.

Het gevoel dat je iets aan het missen bent, is een diepmenselijke reflex. We kopen omdat anderen die ongetwijfeld slimmer zijn dan wij kopen, ook al is die andere waarschijnlijk iemand die koopt omdat hij ervan uitgaat dat later een grotere gek zal opduiken die nog meer betaalt.

Dus zie je in het opgefokte beursklimaat vaak aandelen die blijven stijgen tot ze dat niet meer doen. Eind vorig jaar joegen beleggers de vastgoedontwikkelaar VGP (76,12 euro, -9,6%) de stratosfeer in, nu volgt de weerbots.

Let wel: VGP is een fantastisch gerund bedrijf dat erin slaagt een gigant als Amazon als huurder te strikken en in Spanje een nieuwe groeimarkt aanboort. Maar ook bij zo’n bedrijven hoort de disclaimer ‘elke gelijkenis van de beurskoers met de onderliggende activiteit berust louter op toeval’.

De momentumbeleggers hebben een ander doelwit ontdekt: Thrombogenics (3,58 euro, +5,7%). De huidige speculatieve koorts wordt ironisch genoeg mogelijk extra in de hand gewerkt door de afschaffing van de speculatietaks sinds 1 januari. Het biotechnologiebedrijf is een ander beestje dan exact vier jaar geleden.

Toen tikte de beurswaarde 1,7 miljard aan en leken met het oogmiddel Jetrea de vetpotten van de Amerikaanse markt binnen handbereik. Maar nu is Thrombogenics weer een opstartbedrijf met geneesmiddelen in een zeer prille onderzoeksfase.

Ocriplasmine 2.0

Het verst gevorderde experimentele middel (THR-409) zit in fase IIa en is jaren verwijderd van een mogelijke commercialisatie. THR-409 is niks anders dan ocriplasmine, dat we onder de commerciële naam ... Jetrea kennen.

Thrombogenics onderzoekt of Jetrea kan helpen bij netvliesaandoeningen door diabetes. Testresultaten komen er in het najaar, de eerste grote afspraak voor de herbestemming van Jetrea.

Bij Nyrstar is de nettoschuld letterlijk maar de helft van het totale plaatje.

In augustus vorig jaar gooide Leuven de handdoek in de ring: de groep erkende dat haar ooit zo beloftevolle Jetrea nooit de verhoopte vetpotten zou halen. CEO Patrik De Haes beloofde vanaf 2016 het Amerikaanse verkoop- en marketingteam fors te reduceren. Logisch: door te stoppen met marketinggeld te verspillen aan oogchirurgen die nooit Jetrea zullen voorschrijven, verminderde Thrombogenics de cashburn fors.

De Haes hield woord: de marketingkosten waren over de eerste jaarhelft al gezakt tot 2 miljoen euro, vier vijfde minder dan de 10 miljoen euro over de eerste helft van 2015. Met de huidige cash van 88 miljoen euro kan het bedrijf zo’n drie jaar voort zonder bij beleggers te moeten aankloppen. Het is tijd om de doorstart van Jetrea te bewijzen.

Om de precieze cashburn in te schatten zullen beleggers geduld moeten oefenen tot de rijkelijk late publicatie van de jaarcijfers op 16 maart. Intussen hebben de markiezinnen de beurswaarde met 130 miljoen euro een eind boven de - jaarlijkse slinkende - cash van 88 miljoen euro uitgestuurd.

Hefboom

De zinkspecialist Nyrstar (7,72 euro, +2,6%) sloeg munt uit een behoorlijk euforisch rapport van Goldman Sachs. De zakenbank vindt het pessimisme bij beleggers over de verwerkingslonen - de vergoeding die smelters ontvangen om erts tot zinkconcentraten te verwerken - overtrokken.

Het probleem is dat Goldman om tot zijn optimistisch koersdoel - 11 euro - te komen alleen de nettoschuld van de ondernemingswaarde aftrekt. Die nettoschuld is letterlijk maar de helft van het plaatje.

De herontwikkeling van Port Pirie

Neem Port Pirie, de 128 jaar oude smelter in het Zuid-Australische Port Pirie dat de groep aan het omturnen is tot een multimetalenverwerker en -raffinadeur. De transformatie is van levensbelang voor het voortbestaan van Nyrstar, maar heeft een fors prijskaartje van 563 miljoen Australische dollar (400 miljoen euro bij de huidige wisselkoers).

Boekhoudkronkels

Nyrstar financiert maar goed een kwart uit eigen zak, maar door de betere boekhoudkronkels staan zowel het toekomstig zilver dat Nyrstar nu al in pand gegeven heeft als de ‘eeuwigdurende’ obligatie met Australische staatsgarantie niet als schuld op de balans.

Dat geldt ook voor andere toekomstige productiestromen die de metalenspecialist al in pand moest geven om de voorbije jaren te overleven.

De eigenlijk schuldenlast beloopt zo’n 1,4 miljard euro, becijfert ING (zie grafiek). Het is een te hoge schuldenlast die voor een navenante hefboom zorgt. Van de 2 miljard ondernemingswaarde, schiet er op basis van de ING-winstprognoses voor 2017 maar 593 miljoen of 6,33 euro aandelenwaarde over.

Maar als Port Pirie zoals beloofd in het vierde kwartaal eindelijk operationeel wordt en dus heel 2018 aan de winst bijdraagt, verandert het plaatje drastisch. Niet zozeer voor de ondernemingswaarde: die stijgt op basis van de prognose voor 2018 met zo’n 15 procent tot 2,3 miljard. Maar het schijfje aandelenwaarde stijgt in combinatie met een licht lagere schuld dan in één trek 65 procent, tot 976 miljoen of 10,4 euro per aandeel.

Maar die ‘als’ is belangrijk. Voor een project dat in vergelijking met de initiële planning uit 2014 al anderhalf jaar vertraging oploopt en een stuk boven het budget zit, hou je het best een slag om de arm. En verreken je beter alle scenario’s in de koers. Tenzij je een beleggende markiezin bent natuurlijk.