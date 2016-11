Nieuw China opent zich voor durvers

De grote muur rond Chinese aandelen krijgt een nieuwe bres: de techbeurs van Shenzhen opent de poort voor buitenlandse beleggers. Maar het is oppassen op ‘de duurste beurs ter wereld’.

Tencent Holding Ltd kopen of verkopen?

Tencent mag dan het uithangbord zijn van China’s eigen Silicon Valley, op de beurs van Shenzhen is de internetreus nergens te bespeuren.

De groep achter de razend populaire WeChat-app liet de lokale koersborden links liggen en koos voor een beursnotering in het matuurdere Hongkong. Die andere Chinese internetlieveling, de e-commercereus Alibaba, trok nog verder weg en landde op de New York Stock Exchange.

Dat Tencent en Alibaba hun neus ophalen voor dé techbeurs van China is veelzeggend. Bekende bedrijfsnamen zijn er nauwelijks te vinden. De beurs van Shenzhen heeft dan ook de reputatie van een wild casino waar gewone Chinezen grof geld op een aandelenticker inzetten na een tip in het kapsalon.

Speculerende retailbeleggers monopoliseren er de handel, bovendien in een markt waar de boekhouding en de managementpraktijken van bedrijven niet altijd even betrouwbaar zijn.

En toch is er iets op til waardoor grote, buitenlandse beleggers binnenkort niet langer om lokale Chinese aandelen heen kunnen. Het is een evolutie die de enorme ambitie van de Chinese machthebbers illustreert en tegelijk meer discipline moet brengen op de beurzen van Shenzhen en Sjanghai.

Chinees Nasdaq

Nadat die laatste in 2014 de deuren voor buitenlandse beleggers openzette via een link of ‘connect’ met de beurs van Hongkong, volgt Shenzhen op 5 december dat voorbeeld.

20% De gemiddelde koers-winstratio op de ‘dure’ beurs van Shenzhen is 40. Voor de Nasdaq was dat 20,4 in 2015.

Via Hongkong, dat al lang openstaat voor buitenlanders, krijgen beleggers toegang tot 881 A-aandelen op de beurs van Shenzhen. A-aandelen zijn traditioneel enkel toegankelijk voor Chinese beleggers, in tegenstelling tot de H-aandelen in Hongkong. Met de onderlinge link tussen het beurzentrio ontstaat de op een na grootste beurs ter wereld qua waarde en de grootste qua handelsvolume.

Op het eerste gezicht is dat spannend nieuws. De beurs van Shenzhen biedt onderdak aan het ‘Nieuwe China’, de consumentengerichte techbedrijven die doorgaans in private handen zijn en ideaal geplaatst zijn om de Chinese miljoenenbevolking te bespelen.

Shenzhen wordt daarom de Chinese Nasdaq genoemd, naar de Amerikaanse technologiebeurs. Al valt het wel mee met de aanwezigheid van techbedrijven, die een goede 20 procent uitmaken van de beurs van Shenzhen.

Daarmee doet ze wel veel beter dan de beurs van Sjanghai, die net als die van Hongkong gedomineerd wordt door Chinese staatsbedrijven en financiële instellingen. Het ‘Oude China’ dus, met banken vol probleemkredieten en vervuilende industriebedrijven die kampen met een overcapaciteit.

Miljarden vers geld

De connectie met Shenzhen verhoogt bovendien de kans dat Chinese A-aandelen vanaf juni volgend jaar opgenomen worden in de invloedrijke MSCI-indexen. Dit jaar hield de Amerikaanse indexsamensteller de boot nog af omdat de Chinese kapitaalmarkt onvoldoende open is voor buitenlandse beleggers.

Peking lijkt de boodschap begrepen te hebben. ‘De link met Shenzhen is een nieuw hoofdstuk in het openen van de Chinese kapitaalmarkten voor de wereld’, zegt Donald Amstad, die als directeur van de vermogensbeheerder Aberdeen vanuit Singapore de Aziatische markt opvolgt. ‘Hoewel ze nog een lange weg te gaan heeft, beseft de Chinese overheid dat goed functionerende kapitaalmarkten cruciaal zijn om een leidende rol te spelen.’

Een opname van A-aandelen in indexen zoals de MSCI Emerging Markets (groeilanden) doet miljarden euro’s vers beleggersgeld naar die aandelen stromen. Dat komt omdat MSCI-indexen vaak als benchmark dienen voor vermogensbeheerders die er niet te ver van willen afwijken. Als Amerikaanse vermogensbeheerders bijvoorbeeld in één muisklik 'het buitenland' willen kopen, dan opteren ze voor de korf Europese en Aziatische aandelen in de MSCI EAFE-tracker.

Ze moeten de bewuste A-aandelen dan ook in hun portefeuilles opnemen. Een gelijkaardig effect is te verwachten door beheerders en banken die beleggingsproducten zullen ontwikkelen rond de invloedrijke CSI300-index, die de steraandelen van Sjanghai en Shenzhen bevat.

Enthousiasme temperen

Allemaal mooi, maar volgens kenners temperen buitenlandse beleggers hun enthousiasme beter stevig. Hoewel niemand ontkent dat er mogelijk interessante bedrijven en sectoren op de beurs van Shenzhen te ontdekken vallen, is het oppassen geblazen. Ten eerste is er het teleurstellende precedent van de beurs van Sjanghai, die in 2014 al haar link met Hongkong kreeg.

Een ‘opening naar de wereld’ die met de nodige hype gepaard ging, maar lang niet de verwachte buitenlandse stormloop op gang bracht. De quota van de maximale bedragen die buitenlandse instellingen mogen beleggen in Chinese aandelen, raakten amper voor twee vijfde ingevuld.

‘De link met Sjanghai was niet meteen een groot succes’, vertelt Gino Delaere, die voor de vermogensbeheerder Econopolis vanuit Singapore opereert en verantwoordelijk is voor de groeilanden. Hij ziet meerdere oorzaken.

‘Het beleggerssentiment rond de groeilanden - waaronder ook China - was de voorbije jaren minder goed. Bovendien schoot de Chinese overheid in eigen voet met de devaluatie van de munt vorig jaar, het stilleggen van de beurzen en de onsamenhangende communicatie die erop volgde.’

De onhandige devaluatie voedde mee de Chinese beurscrash in de zomer van 2015, terwijl de beurs begin januari opnieuw klappen kreeg en dan maar stilgelegd werd. Intussen ging de overheid over tot massale steunaankopen.

‘Naïef en verschrikkelijk’, noemt Amstad het overheidsoptreden in de aandelenmarkt. ‘De devaluatie van de munt was ook slecht gecommuniceerd. Als China wil dat beleggers vertrouwen krijgen in zijn financiële markten, moet het veel beter communiceren.’

Duurste beurs ter wereld

Voor de beurs van Shenzhen is er nog een extra knipperlicht. ‘Dat moet zowat de duurste beurs ter wereld zijn’, stelt Jan Boudewijns, hoofd Emerging Markets Equity bij de vermogensbeheerder Candriam. Het volstaat daarvoor de koers-winstratio’s te bekijken, de verhouding van de aandelenkoers tot de winst per aandeel.

Die bedragen een forse 40 voor de Shenzhen-beurs als geheel, 50 voor het segment van de kmo’s, en liefst 75 voor ChiNext, waar de meeste speculatieve aandelen noteren. Ter vergelijking: voor de Nasdaq bedroeg de ratio 20,4 in 2015.

Sommige bedrijven doen het goed, maar zijn nog niet getest in een omgeving waar het tegenzit. Donald Amstad Directeur vermogensbeheerder Aberdeen

Zulke waarderingen gaan ervan uit dat Chinese bedrijven hun winst elk jaar met een kwart of meer doen groeien en dat de overheid slaagt in de heroriëntering van de economie van exportgerichte industrie naar binnenlandse consumptie. Een hele opgave.

Een extra indicatie van de zeepbelallures van Shenzhen is de soms stevige premie waartegen een A-aandeel in Shenzhen noteert tegenover zijn H-tegenpool in Hongkong. Eenzelfde bedrijf is soms viermaal duurder in Shenzhen, het gevolg van particuliere speculanten die geen toegang hebben tot Hongkong en dan maar storm lopen op Shenzhen. Omdat de beurslink ook in de richting van Shenzhen naar Hongkong werkt, zouden die koersverschillen moeten krimpen.

‘Chinese verzekeraars zullen daarbij helpen: zij kregen onlangs de toestemming om meer aandelen op de Hongkongse beurs te kopen via de nieuwe link, wat de koersen daar een duwtje zal geven’, weet Delaere. In Hongkong zijn bovendien aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement te vinden. Nu groeiaandelen het moeilijk hebben, hechten Chinese institutionele beleggers meer belang aan het dividend. De laatste maanden zit het ‘zuidwaartse’ handelsvolume van Sjanghai naar Hongkong duidelijk in de lift.

Moet de beurs van Shenzhen dan volledig gemeden worden? Toch niet, menen de specialisten. Het is alleen zaak extreem selectief en zorgvuldig tewerk te gaan. ‘En je schrap te zetten voor een wild avontuur’, weet Donald Amstad van Aberdeen.

Een grondige due diligence - een doorlichting van een bedrijf - is cruciaal. Het gebrek aan deugdelijk bestuur en aan transparantie was voor Aberdeen zelfs een reden om Chinese aandelen 20 jaar lang een kleiner gewicht te geven in zijn portefeuilles.

‘Chinezen hebben de gewoonte problemen verborgen te houden’, waarschuwt Amstad. Hij neemt daarom zijn tijd om een bedrijf én het management te leren kennen en een vertrouwensrelatie op te bouwen. ‘Sommige nieuwe bedrijven doen het heel goed, maar ze zijn nog niet getest in een omgeving waar het tegenzit.’

En dus wacht hij af. Het probleem bij staatsbedrijven is dan weer dat ze soms handelen in het belang van de meerderheidsaandeelhouder: de overheid. In de twee China-fondsen van Aberdeen, waarbij het China A Share Equity Fund het puurste is, behoren namen als Hangzhou Hikvision Digital (bewakingscamera’s) en Beijing Tongrentang (farma) tot de grotere participaties.

Ook Gino Delaere van Econopolis hamert op het belang van uitgekiende ‘stock picking’. ‘Shenzhen is duur en deugdelijk bestuur een bezorgdheid, maar met een blik op de toekomst is de beurs interessant voor de groeisectoren die je daar vindt. Ik denk aan de aanpak van milieuproblemen, een belangrijk thema in China. Meerdere bedrijven zijn daarin actief. Je hebt Tianqi Lithium Industries en Jiangxi Ganfeng Lithium, producenten van lithium en lithiumbatterijen voor elektrische wagens. Of Beijing Originwater Technology, de marktleider in de technologie voor waterzuivering. Ook in de gezondheidszorg zijn interessante bedrijven om op te volgen, al oogt de waardering momenteel niet aantrekkelijk.’

Delaere kijkt voorlopig de kat uit de boom: in het Econopolis Patrimonial Emerging-fonds zit geen enkel A-aandeel dat noteert op Sjanghai of Shenzhen. Beleggen in die laatste beurs kon al via een speciale licentie, maar dan met de nodige restricties.

Volgens Delaere kan Shenzhen op middellange termijn interessant worden. Intussen hebben buitenlandse beleggers die willen investeren in de Chinese economie betere alternatieven: Chinese bedrijven die noteren in Hongkong, New York of Taiwan, of niet-Chinese bedrijven met activiteiten in China. De waarderingen ogen normaler, ook al omdat veel meer institutionele - lees professionele - beleggers actief zijn op die beurzen.

Jan Boudewijns volgt bij Candriam dezelfde route om in China en omgeving te beleggen. ‘Er zijn veel goedkopere techaandelen met een groot potentieel te vinden in markten als Zuid-Korea, Taiwan en Hongkong. Daar zijn marktleiders bij zoals Tencent en de lenzenspecialist Sunny Optical, die beide in Hongkong noteren, het Zuid-Koreaanse Samsung Electronics en het internetbedrijf Naver, en de Taiwanese chipproducent TSMC. Daarnaast zijn er zeker interessante Chinese A-aandelen, maar het is een kwestie van waardering. Wij zorgen in elk geval dat we klaar zijn voor de opening van de link naar Shenzhen, wat trouwens complexer is dan het lijkt. Maar als vermogensbeheerder moet je volgen, zeker als MSCI het licht op groen zet.’