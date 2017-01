PREVIEW Minder goed vierde kwartaal voor Euronav

De tankerrederij Euronav zal over het vierde kwartaal merkelijk zwakkere resultaten voorleggen dan een jaar eerder, verwachten analisten.

Het vierde kwartaal is, samen met het eerste, normaal gesproken de beste periode van het jaar voor tankeroperatoren. Het is dan winter in het noordelijk halfrond, waar de meeste verbruikers wonen, en dat resulteert in een hogere vraag naar aardolie. Het vierde kwartaal van 2016 wordt echter minder sterk en dat heeft twee oorzaken.

In de eerste plaats waren de vrachttarieven voor zowel VLCC's (supertankers van 200.000-320.000 ton) als Suezmaxtankers (120.000-200.000 ton) in 2016 een stuk lager dan in het uitzonderlijk sterke jaar 2015.

Analist David Vagman van KBC Securities komt tot een gemiddelde van 41.500 dollar per dag voor VLCC's en 27.500 dollar voor Suezmax tankers. Een jaar eerder was dat bijna 65.000 en ruim 46.500 dollar.

Een tweede reden ligt bij Euronav zelf. De rederij meldde in haar persbericht over de derdekwartaalcijfers dat eind oktober al respectievelijk 56 en 57 procent van de beschikbare dagen voor het vierde kwartaal waren ingedekt tegen 23.985 en 19.569 dollar per dag. Dat is een stuk lager dan de gemiddelde tarieven tijdens het hele vierde kwartaal.

Analisten verwachten dan ook een duidelijke daling van de kwartaalresultaten in vergelijking met 2015. De omzet zou dalen van 226 tot 130 miljoen dollar, de bedrijfswinst voor afboekingen en afschrijvingen (ebitda) halveren van 161 tot 78 miljoen dollar en de eigenlijke bedrijfswinst zou zelfs terugvallen van 106 tot 19 miljoen dollar. Voor nettowinst wordt gemiddeld slechts 16 miljoen dollar verwacht, waar er een jaar eerder nog 105 miljoen dollar in de boeken stond.

In die winstcijfers is evenwel geen rekening gehouden met een meerwaarde van 37 miljoen dollar op de verkoop van vier VLCC's die onmiddellijk werden teruggecharterd voor vijf jaar.

Daarnaast zijn er 5,5 miljoen dollar aan financiële kosten voor de herfinanciering van een lening van 500 miljoen dollar die in het vierde kwartaal worden geboekt. Als beide elementen worden meegerekend, komt Vagman tot een nettowinst van 38,6 miljoen dollar. Zijn collega Luuk van Beek van Degroof Petercam rekent op 43 miljoen dollar.

Het is uitkijken naar de vooruitzichten. Momenteel kan Euronav profiteren van goede vrachttarieven, maar het is de vraag hoe lang dat zal duren. De productiebeperkingen van de OPEC en andere olielanden zullen stilaan voelbaar worden, terwijl in de eerste jaarhelft een relatief groot aantal nieuwe tankers wordt opgeleverd.

Beide elementen kunnen druk zetten op de vrachttarieven. Naar alle waarschijnlijkheid worden het tweede en derde kwartaal uitdagend, meent Vagman, al kan de focus tegen het midden van het jaar verschuiven naar het krimpende orderboek bij de scheepsbouwers. En dat zou de overcapaciteit op de markt een beetje kunnen milderen.