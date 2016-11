'Trump gaat land leiden zoals zijn bedrijf'

Volgens Robeco-strateeg Lukas Daalder is er tot afgrijzen van obligatiehouders een rode draad te trekken door de tweets en quotes van Donald Trump: haal goedkoop geld op en spendeer.

'Voorspellingen zijn moeilijk, zeker over Donald Trump'. Lukas Daalder start zijn betoog met een variant op het bekende citaat van de Deense fysicus Niels Bohr.

Maar ook al zijn voorspellingen over de toekomst zeker met een Donald Trump in de mix moeilijker dan ooit, het is wel de job van een hoofdstrateeg van de Nederlandse vermogensreus Robeco om een wazige wereld in een heldere strategie te vertalen.

En wat blijkt? Doorheen de vele tweets en uitspraken van de man - The Washington Post telde doorheen de campagne liefst 282 beloftes - valt toch een lijn te trekken door het economische beleid van Donald Trump. 'In essentie lijkt Trump het land te willen beheren zoals hij zijn bedrijf bestuurde: ga zoveel mogelijk goedkope schulden aan en spendeer het geld. Later zien we wel.'

Met die ruwe samenvatting van het toekomstig Amerikaanse economisch beleid in het achterhoofd mag het niet verbazen dat de financiële markten zich sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 8 november van hun meest schizofrene kant hebben laten zien.

Aandelenbeleggers zijn in hun nopjes, getuige de recordregen op Wall Street. De nervositeit is sinds 8 november fors gezakt, leert de bekende 'angstbarometer' VIX (zie grafiek). Minder bekend is dat ook de obligatiemarkten een 'fear index' hebben die de vinger aan de pols van de volatilliteit hebben: de MOVE-index. En die is sinds de verkiezing van Trump fors gestegen.

'Zo'n ontkoppeling is zeer ongewoon, maar niet onlogisch', zegt Daalder. 'Ongeveer alles wat we tot nog toe weten, of denken te weten, van de plannen van Trump is negatief voor obligaties. Belastingsverlagingen en infrastructuur zijn positief voor groei en inflatie en dus negatief voor obligaties. De kans is reëel dat het begrotingstekort fors oploopt en ook dat is slecht voor obligaties.'

'Voor aandelenmarkten, daarentegen, zijn veel maatregelen via het positief effect op groei en inflatie potentieel positief.' Budgettaire stimulus zal sowieso geleidelijk de rol moeten overnemen, want monetaire stimulus geeft zijn kracht verloren.

Van 2012 tot 2014 gingen de balansen van de grote centrale banken en de aandelenmarkten bijna hand in hand hoger, maar terwijl de stimulus even fors bleef trappelen de beurzen al twee jaar ter plaatse (zie grafiek).

De kans is reëel dat de Amerikaanse lange rente in 2017 nog meer stijgt, onder meer via een serie renteverhogingen door de Federal Reserve, denkt de Robeco-strateeg. In Europa en Japan zal de recent iets hogere rente echter snel tegen een plafond botsen. In het geval van Japan zelfs letterlijk. 'De Japanse centrale bank koopt zoveel obligaties als nodig om de tienjaarsrente op nul te plafonneren.'

Ook in Europa zal een te sterke stijging van de rente afgeremd worden door de bulkinkopen van de Europese Centrale Bank. Daalder stipt wel aan dat Frankfurt minder flexibel is dan Tokio. 'De ECB kan moeilijk à la Japan de rente plafonneren. Want: wélke rente? De Duitse? De Italiaanse? Zo'n politieke beslissing kan de ECB niet nemen.'

De enorme kloof tussen groeivooruitzichten en monetair en budgettair beleid betekent dat de 'Trump-factor' nergens zo duidelijk is als in de Amerikaanse dollar. Die is in de verwachting van een serie renteverhogingen bij een snel vaart winnende economie sinds 8 november 5 procent gestegen tegenover de euro.

Daalder ziet de trend voortduren. 'En daar zit de grote contractie van Trump. Een dure dollar maakt de goedkope buitenlandse concurrentie waartegen Trump zo fulmineert alleen maar goedkoper. En Trump is niet de man om dat zo maar aan te zien. Hij zal eerst verbaal interveniëren en dan echt tussenkomen in de handelsrelaties om de dollar af te remmen.'