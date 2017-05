‘Ik mag Geert Wilders toch schilderen?'

Een geschilderd portret van de extreemrechtse politicus Geert Wilders leidt tot ophef in Nederlandse kunstmiddens. ‘Zoveel verkramptheid had ik niet verwacht.’

Kunstenares Nicole van den Hout schildert in opdracht portretten van mensen. Doorgaans gebruikt de Nederlandse levende modellen, maar voor het portret van Geert Wilders dat ze onlangs op haar website en Twitter plaatste, deed ze dat niet. Het schilderij kwam tot stand via een foto van de PVV-politicus die ze op het internet vond. ‘Ik zocht een bekende kop, als reclame voor mijn werk als portretschilder. Ik probeerde een aantal beroemde popsterren, maar het resultaat was te kitscherig. Ik dacht: laat ik Wilders nemen, iedereen kent hem en hij heeft een goede kop.’

Van den Hout verspreidde haar portret van de vriendelijk glimlachende extreemrechtse politicus op sociale media en hing het in het portaal van het atelier dat ze in Utrecht met andere kunstenaars deelt. De reacties waren bijzonder bits en negatief. ‘Op Twitter werd ik bestookt met verwijten. Ik was een PVV’er, ik zou propaganda voeren voor extreemrechts. Collega-kunstenaars kwamen me de les spellen in mijn atelier. ‘Zo iemand schilderen doe je niet zonder consequenties.’ Iemand wilde het schilderij zelfs kapotmaken.’

Geen kamp

Ze is ontzettend geschrokken van de vijandige reacties. ‘Zoveel dogmatische verkramptheid had ik niet verwacht. Zeker niet van een zogenaamd ruimdenkende wereld als de cultuursector. In de kunstwereld moet alles kunnen, maar dit mag blijkbaar niet. Ik heb geen enkele sympathie voor Wilders. Zijn retoriek is verschrikkelijk, maar ik mag hem toch schilderen? In Nederland moet je blijkbaar tot een kamp behoren. Als je links bent, zoals het gros van de mensen uit de kunstwereld, ben je tegen Wilders. Als je rechts bent, ben je voor hem. Ik zit in geen van beide kampen. Economisch ben ik eerder rechts, op andere vlakken eerder links. Maar dat maakt niets uit: ik heb gewoon een portret van een politicus gemaakt. Meer niet.’

De linkerzijde ziet Wilders als de nieuwe Hitler. Die demonisering is gevaarlijk, kijk naar wat met Pim Fortuyn is gebeurd. Nicole van den Hout Kunstenares

‘De linkerzijde ziet Wilders echt als de nieuwe Hitler’, zegt van den Hout. ‘Die demonisering is gevaarlijk, kijk naar wat met Pim Fortuyn is gebeurd. Wilders zegt soms verschrikkelijke dingen, maar hij heeft recht op zijn vrijheid van meningsuiting. Net zoals ik de artistieke vrijheid heb hem te schilderen zoals ik hem zie. Als ik daarover niet meer kan discussiëren met andere kunstenaars, wordt het gevaarlijk.’

De geportretteerde politicus reageerde zelf nog niet op het aquareldoek, zijn rechterhand Martin Bosma deed dat wel. In typische PVV-retoriek tweette hij: ‘Kunstenaars: slaven van de linkse kerk, fellow-travellers van de islam.’