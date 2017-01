‘MIMA was een vlaggenschip van hoop voor Molenbeek'

De Brusselse galeriste Alice van den Abeele was dé invloedrijkste Belg in Europa volgens de Politico-lijst van 2016. In volle terreurcrisis opende ze een museum in ‘haar’ Molenbeek. ‘Ik ga niet verhuizen omdat Salah Abdeslam in mijn wijk heeft gewoond.’

Twee maanden na de aanslagen in Brussel en Zaventem kwam The New York Times langs in hell hole Molenbeek. 'In Brussels, art museum brings hope to muslim neighborhood of Molenbeek', kopte de Amerikaanse krant, gecharmeerd door het cultuurproject van Alice van den Abeele en haar man.

Van een opsteker gesproken. Het museum voor straatkunst had zijn start letterlijk gemist. Vijf dagen voor de geplande opening viel de politie nauwelijks 200 meter verderop het huis binnen waar de meest gezochte terrorist ter wereld, Salah Abdeslam, zich verschool. Een paar dagen later ontploften de bommen in Maalbeek en Zaventem.

Brussel beefde, Molenbeek werd wereldwijd weggezet als een no-gozone. Uit respect voor de slachtoffers van de aanslagen werd de opening van het MIMA een maand uitgesteld.

Het kwaad was echter geschied. Niet alleen de Brusselse economie, ook de culturele wereld zou de daaropvolgende zes maanden haar wonden likken. Haast alle hoofdstedelijke musea hebben een slecht jaar achter de rug, te wijten aan de terughoudendheid van toeristen om naar Brussel te komen.

2.0 cultuur

Toch sloot het MIMA 2016 af met 40.000 bezoekers. Een uitstekend resultaat voor een eerste jaargang, die maar acht maanden duurde. Ook al omdat het MIMA geen alledaags museaal verhaal vertelt. Het museum exposeert kunst die het verhaal van de '2.0 cultuur' weerspiegelt.

De mix van muziekcultuur, grafische cultuur, sportcultuur en urban art (graffiti, street art) staat centraal. Kunstuitingen die je of op straat tegenkomt, of in het galeriecircuit. Traditionele musea halen hun neus op voor street art.

In december volgde een internationale erkenning uit onverwachte hoek. Het tijdschrift Politico riep Alice van den Abeele uit tot een van de 28 Europeanen die in 2016 boven het maaiveld uitstaken. 'An activist who is helping reshape the infamous Molenbeek district of Brussels', schreef het blad.

We ontmoeten de 41-jarige Brusselse, die samen met haar man een kunstgalerie heeft in de Dansaertwijk, in de bar van het MIMA. Of ze zich in de omschrijving herkent, vooral in het woordje 'activist'. Speels korzelig kaatst ze de bal terug: 'Het ligt eraan. Wat versta jij onder een activist?'

U maakt tentoonstellingen. Een activist is iemand die de wereld wil veranderen.

Ik was zwaar geschokt door de diabolisering van Molenbeek na de aanslagen. alice van den abeele museumdirectrice

Alice van den Abeele: 'Wel, dan ben ik volgens jouw definitie ook een activist. Mijn man en ik zitten in de kunsten om dingen te veranderen. Om de mensen nieuwe kunstenaars aan te reiken, en dus de geesten van mensen te beïnvloeden. Ik zeg niet dat kunst de wereld kan redden, maar misschien kan ze links of rechts een verschil maken.'

'Het MIMA is het enige culturele project in de Politico-lijst. Dat mijn kop tussen al die grote namen op hun website staat (zoals de beursgoeroe George Soros, de Duitse AfD-leider Frauke Petry, Spotify-CEO Daniel Ek en Ryanair-baas Michael O'Leary, red.), is mooi meegenomen, maar ik ben niet belangrijk. De appreciatie van Politico geeft het museum een ruime credibiliteit bij een internationaal publiek. Dat is wat telt voor mij.'

Met 40.000 bezoekers scoorde het MIMA ook verrassend goed bij het publiek. Hoe komt dat?

Van den Abeele: 'Ons verraste het succes niet helemaal. In de galerie werken we al jaren met street-artkunstenaars. We wisten dat we er een breed publiek mee konden bereiken. Maar omdat we nieuw waren, hadden we voor ons eerste jaar de lat op 30.000 bezoekers gelegd, wat sommigen nog ambitieus vonden.'

'Het verhaal van onze eerste tentoonstelling (met vijf straatkunstenaars uit New York, red.) klopte gewoon. Ik verwacht ook veel van onze volgende expo, waarin Boris Tellegen, de Nederlandse graffitikunstenaar en zoon van schrijver Toon Tellegen, centraal staat. Hij maakt erg sociaal geïnspireerd werk. Er is zeker nog groei mogelijk. Door de aanslagen zijn er weinig toeristen gekomen. Ons publiek kwam hoofdzakelijk uit België.'

Door de terroristische aanslagen moest de opening van het MIMA worden uitgesteld. Hoe blikt u terug op die periode?

Van den Abeele: 'Op 22 maart voelde ik me compleet leeg. Vide. Ik heb enkele maanden nodig gehad om op mijn plooi te komen. Ik was bang voor mijn kinderen, had ernstige vragen bij de wereld waarin we leven. Maar ik heb nóóit schrik gehad voor de toekomst van het MIMA. We waren meer dan ooit nodig, vonden we.'

BIO alice van den abeele 41 jaar. Studeerde kunstgeschiedenis in Brussel. Galeriste en oprichter van het MIMA (Millennium Iconoclast Museum of Art ) in de Brusselse gemeente Molenbeek. Volgens de nieuwssite Politico een van de 28 Europeanen van 2016.

'Ik woon al meer dan tien jaar in Molenbeek. De eerste maanden na de aanslagen in Brussel - eigenlijk was het al bezig sinds de aanslagen in Parijs - was ik echt geschokt door de diabolisering van mijn gemeente in de internationale media. Ik zag een enorm verschil tussen wat ik in de pers over Molenbeek las en de realiteit. Op een bepaald moment leek het alsof we hier in Syrië wonen. Trump had het over een hell hole. Molenbeek als kweekvijver voor terroristen? Allez, c'est une vaste blague! Ouvre tes yeux! Ja, er zijn misschien tien couillons (eikels, red.) geradicaliseerd, maar de clichés over de rest van de bevolking waren zo grof dat ik er soms onpasselijk van werd.'

'Molenbeek is een doodgewone gemeente. Ik zal van mijn leven niet verhuizen omdat Salah Abdeslam in mijn wijk heeft gewoond. Dat maakt me niet bang. Abdeslam mag waar dan ook hebben gewoond, dat verandert niets aan de problemen waarmee Molenbeek kampt.'

Welke problemen zijn dat?

Van den Abeele: 'De armoede en de hoge werkloosheid. Het gebrek aan waakzaamheid voor de radicalisering van sommige moskeeën. De structurele onderfinanciering van het onderwijs. Door al die dingen is de integratie van nieuwkomers moeizaam verlopen. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Er gebeuren veel goeie dingen. Met het MIMA staan we in nauw contact met enkele buurtverenigingen, die de afstand tussen de verschillende culturen proberen te verkleinen. Tolerantie creëren en de sociale cohesie versterken, dat is wat we met z'n allen moeten doen.'

Is het MIMA erin geslaagd verbondenheid te creëren?

Van den Abeele: 'Het is te vroeg om daar iets over te zeggen. Maar ik wil ook niet vals bescheiden zijn. Hoeveel van onze 40.000 bezoekers waren voor hun bezoek aan het museum al in Molenbeek geweest? Een grote minderheid, dat weten we uit statistieken die we van onze bezoekers bijhouden.'

'Als we zelfs maar bij een fractie van die mensen de ogen hebben geopend dat het hier geen Syrië is, dan hebben we goed gewerkt. In die zin was het MIMA misschien wel het vlaggenschip van de hoop voor Molenbeek. (herpakt zich) Een van de vlaggenschepen.'

(Denkt na) 'Een hoopgevend signaal uitsturen: voor mij is dat een evidentie. Kunst en cultuur bouwen bruggen tussen mensen en culturen, dat is altijd zo geweest. Kunst stimuleert empathie tussen mensen, en dat hebben we vandaag meer dan ooit nodig. Als je verandering wilt bewerkstelligen, dan moet je op jonge leeftijd beginnen.'

'Daarom ben ik zo blij dat we hier al zo veel kinderen over de vloer hebben gekregen. Er zijn véél scholen gekomen, uit Brussel en heel België. Kijk eens naar onze Instagram-pagina. Al die kinderen en jongeren vinden het hier een coole plek, in een wijk die ze niet zo goed kenden en die hun reuze meeviel. Ik ben blij dat we dat beeld toch een beetje hebben kunnen bijstellen.'

Het MIMA is een privé-initiatief met een symboolwaarde voor onze hoofdstad, door zijn centrale ligging en aantrekkingskracht bij jongeren en kunstliefhebbers. Voelt u zich gesteund door de Brusselse politiek?

Van den Abeele: (voorzichtig) 'Ik denk dat onze burgemeester Françoise Schepmans blij is dat we er zijn. Maar eerlijk, ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Ik vermoed dat ze het museum al bezocht heeft. (lachje) Alhoewel. Molenbeek zit in geldnood, ze heeft wel andere katten te geselen, zeker?'

'Politici weten nog niet goed wat ze met ons aan moeten, precies omdat ze niet mee aan de basis lagen. Moeten ze zich nu met ons identificeren of niet? Ik vind die terughoudendheid niet erg, we zijn als de dood voor politieke recuperatie.'

Het MIMA heropent op 3 februari met een tentoonstelling van Boris Tellegen.

www.mimamuseum.eu