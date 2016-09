Sportpaleis aast op Koninklijk Circus

De groep rond het Antwerps Sportpaleis heeft haar zinnen gezet op de Brusselse concertzaal Koninklijk Circus. Met de sterk in de Brusselse politiek ingebedde vzw Brussels Expo krijgt ze wel af te rekenen met een te duchten concurrent.

Het Koninklijk Circus is eigendom van de stad Brussel, maar de uitbating gebeurde de afgelopen 17 jaar door de Botanique. Vorig jaar verbrak het stadsbestuur het uitbatingscontract, dat normaal pas in 2026 zou aflopen.

De officiële reden was dat de Botanique zou hebben geweigerd renovatiewerken uit te voeren. De Botanique trok naar de rechter om de beslissing van de stad aan te vechten, wat tot een ‘cultuuroorlogje’ leidde in Brussel.

De Botanique is opnieuw kandidaat om de concertzaal vanaf juli volgend jaar te runnen, maar nu samen met de Sportpaleisgroep. De nv Sportpaleis heeft al zeven zalen in haar portefeuille in Antwerpen, Gent en Hasselt.

In Brussel runt de zalenuitbater enkel Vorst Nationaal. Sportpaleis-topman Jan Van Esbroeck: ‘We hebben in Brussel nog geen zaal van de omvang van het Koninklijk Circus. In Antwerpen en Gent is dat wel het geval (de Stadsschouwburg en de Capitole, red.). Dit was dus een unieke kans.’

Investeren

Van Esbroeck gelooft sterk in de complementariteit van beide concertspelers. ‘De Botanique heeft een geschiedenis met de Cirque. Ze hebben de exploitatie tot een goed einde gebracht. Wij hebben onze sporen verdiend als zalenuitbater. Samen zouden we mooie dingen kunnen doen’, zegt Van Esbroeck, die een artistieke en programmatorische rol voor de Botanique ziet, en een zakelijke en commerciële voor de Sportpaleisgroep. ‘We willen onder meer stevig investeren in de zaal, want dat is broodnodig.’

Makkelijk zal het niet worden. De Brussels-Antwerpse concerttandem heeft met de vzw Brussels Expo een geduchte tegenkandidaat. De beurzen- en evenementengroep heeft al Paleis 12 en La Madeleine in portefeuille en ambieert een sterke positie op de Brusselse concertmarkt.

Daarenboven onderhoudt Brussels Expo historisch gezien erg nauwe banden met de eigenaar van het Koninklijk Circus, de stad Brussel. Het bestuur is een va-et-vient van Brusselse PS-politici. Huidig schepen van Toerisme en Financiën Philip Close (PS) is de voorzitter. ‘Het wordt aartsmoeilijk door die politieke verstrengeling, maar ons dossier is sterk’, zegt Van Esbroeck.