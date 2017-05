‘£¥€$': casinokapitalisme op de bühne

Waar liep het tien jaar geleden zo zwaar mis in de financiële wereld? Theatergroep Ontroerend Goed zocht het uit in een voorstelling waarin u zelf de bandeloze bankier mag uithangen. ‘You’re too big to fail now!’

‘Als u komt, gelieve geld mee te nemen. Cash, want we vertrouwen de pixels op het scherm niet die ons ver- tellen hoeveel geld u zogezegd bezit.’ Zo staat het op de uitnodiging, en dus stappen we met 50 euro cash geld de Domzaal van de Vooruit binnen voor een namiddag participatief theater met het gezelschap Ontroerend Goed.

In zijn nieuwe voorstelling ‘£¥€$’ - lees: ‘Lies’ - neemt de toeschouwer plaats in de stoel van bankiers die verantwoordelijk waren voor de financiële crisis. De setting: een casino met zeven speeltafels. Elke tafel vertegenwoordigt een financiële instelling uit een fictief land. Onze bankengroep heet United Maxine, genoemd naar de jongedame die het eerst aan onze tafel kwam zitten. Ik heet vanaf nu Royal Bank of Tom. De komende twee uur moet het mijn ambitie zijn om zoveel mogelijk investeringen te doen, mijn startkapitaal - uiteindelijk zet ik maar 20 van mijn 50 euro in - te verhogen en het financiële systeem van binnenuit te bespelen.

We zijn vandaag met 32 gelegenheidsbankiers, die allemaal tot hun limieten worden gedreven, zodat onze natie de hoogste kredietwaardigheid kan behalen. Na de eerste speelronde zitten we op A+, een van de hoogste kredietratingen. ‘Niet slecht’, zegt onze croupier. ‘Maar we kunnen beter. Geld genereert vertrouwen, en dat vertrouwen is er nu in de markt. Investeren, jongens!’

Na een half uurtje volgt een eerste tussenstand. Samen hebben we al 400 miljoen geïnvesteerd en 550 miljoen terugverdiend. De temperatuur in de zaal blijkt al met een halve graad gestegen. Lees: naarmate het geld rolt, neemt ook de opwinding toe. Er zitten wel meer toffe gimmicks in ‘£¥€$’. Geld te kort? De bank drukt bij. Ook moeten we na elke ronde een deel van de winst teruggeven aan onze croupier. Belastingen? ‘Uw geld gaat naar de overheid en wordt geïnvesteerd in zowat alles behalve cultuur’, klinkt het fijntjes.

Na de tweede ronde is onze waardigheid gezakt naar B+. Onder subtiele dwang van onze croupier sla ik samen met mijn buurman Victor aan het shorten (speculeren op een koersdaling). Opnieuw op zijn aanraden fuseren Maxine en Victor even later tot de Bank of Victor & Maxine. ‘You’re too big to fail now!’, schreeuwt onze croupier. Dan laat ik me aandelen aansmeren die ik in het begin nog argwanend wegleg. Al snel verdwijnt mijn terughoudendheid en begin ik zonder te beseffen met derivaten (afgeleide financiële producten) te gokken.

Hoe eindigt een theatervoorstelling over financiële instellingen die te veel risico’s nemen? In complete chaos, zoals gebeurde in september 2008 toen Lehmann Brothers over de kop ging. Of breit Ontroerend Goed alsnog een happy end aan ‘£¥€$’? Het laatste zou te moraliserend zijn, zegt Alexander Devriendt, regisseur en bedenker van het participatief theaterstuk. Waarom? ‘We willen geen oplossingen aandragen, simpelweg omdat we denken dat die er niet zijn. De economie is een ontembaar beest, en onze zoektocht naar het best mogelijke systeem is een schier onmogelijke opdracht.’

Over de rooie

Wat wil hij dan bereiken met ‘£¥€$’? ‘Ik ben hier aan begonnen uit onmacht. Ik begreep maar niet hoe het zo fout kon lopen in 2008. Zelfs na het zien van films en documentaires en het lezen van Piketty bleef ik met een hoop vragen zitten. Het gekke is dat veel bankiers er ook geen flauw idee van hebben hoe de vork echt in de steel zit. Daarom proberen we in dit stuk de crisis door de ogen van de banken te bekijken. Bankiers zijn ook maar mensen. En wat doen wij als we geen grenzen krijgen opgelegd? Dan gaan we over de rooie, lopen we de kantjes eraf. Dat is spijtig genoeg oermenselijk gedrag.’

Bankiers zijn ook maar mensen. En wat doen wij als we geen grenzen krijgen opgelegd? Alexander Devriendt Regisseur en bedenker ‘£¥€$’

Een wetende burger is een machtige burger, zegt de theatermaker. En hoe meer we weten over het financiële systeem, hoe beter we ons kunnen wapenen voor een volgende crisis. ‘Hopelijk kan dit stuk ons daar met zijn allen een beetje bij helpen. Want de volgende crisis, die komt er, twijfel daar maar niet aan. Ik heb niet de indruk dat we uit onze fouten hebben geleerd. De regulering wordt sluipenderwijs teruggeschroefd, nu alles zogezegd weer goed gaat. Gaat alles dan werkelijk zo goed?’

‘Akkoord: de economie draait weer. Maar we hebben een ander probleem in de plaats gekregen. De financiële crisis heeft zich als een olievlek verspreid naar het politieke toneel. Politici hadden ook boter op het hoofd. Gevoelsmatig kun je toch niet anders dan het succes van Trump, Le Pen en andere rechtse populisten en anti-establishmentfiguren koppelen aan het wantrouwen en de angst die mensen overhielden aan de systeemcrash van 2008?’

‘£¥€$’ gaat op zondag 7 mei in première in de Vooruit in Gent.

