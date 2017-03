‘Het is niet meer dan lust'

Ter ere van de honderdste verjaardag van zijn overlijden zet het Grand Palais de meesterwerken van Auguste Rodin bij elkaar. Een feest voor het oog en een ode aan de sensualiteit.

Soms doet schoonheid pijn aan de ogen. In de eerste zaal van ‘Rodin, l’exposition du centenaire’ hebben de curatoren haast achteloos een rist meesterwerken van Auguste Rodin (1840-1917) samengezet: ‘Johannes de Doper’, ‘De denker’, ‘De burgers van Calais’, ‘Het bronzen tijdperk’, en een beetje verder ‘De kus’. De sculpturen zijn van marmer, gips of brons, maar de afgebeelde figuren lijken van vlees en vloed. Alsof ze elk moment van hun sokkel kunnen stappen om een praatje te maken.

Hoe lelijker een wezen in de natuur is, des te mooier het wordt in de kunst. Auguste Rodin in 1907, over ‘De man met de gebroken neus’

Zoals met zoveel geniale kunstenaars en vernieuwers heeft het lang geduurd voor Rodin door de kunstelite werd begrepen. De drie afgietsels van ‘De man met de gebroken neus’ uit 1864 vatten zijn moeizame tocht naar succes perfect samen. Wie in Frankrijk in de 19de eeuw kunstenaar wilde worden, moest worden toegelaten tot de École Impériale des Beaux-Arts. Drie keer deed Rodin mee aan het toelatingsexamen, drie keer faalde hij. Als troostprijs kon hij naar de Petite École des Arts Décoratifs. Maar in de vakschool van de kunst werd je ambachtsman, geen kunstenaar. Desalniettemin volgde Rodin er drie jaar les. Achteraf gezien was het voor hem een perfecte opleiding: hij ontwikkelde er zijn talent om beweeglijke figuren te modelleren.

Te brutaal

Om den brode voerde Rodin allerhande opdrachten uit. Maar uiteindelijk wilde hij een echte beeldhouwer worden. Daarvoor moest hij op de exposities van de salons worden toegelaten. In 1864 waagde hij een eerste poging. Hij was toen zo arm dat zijn atelier letterlijk een stal was. Af en toe kwam een misvormde man, Bibi, er schoonmaken. Hij stond model voor ‘De man met de gebroken neus’. Het beeld werd door de jury afgewezen, wegens te brutaal, te menselijk, te natuurgetrouw, te weinig gevormd naar de regels van de 19de-eeuwse beeldhouwkunst.

Nochtans zit in dat beeld de kiem van Rodins genie. Hij toont geen starre schoonheid, hij toont karakter. ‘Omdat alleen de kracht van het karakter de schoonheid van de kunst bepaalt, gebeurt het vaak dat hoe lelijker een wezen in de natuur is, des te mooier het wordt in de kunst’, zei hij over het beeld in 1907. Uiteindelijk werd het beeld in gipsafgietsel toch getoond in 1872 in Brussel.

Rodin botste nog een tweede keer met de kunstambtenaren. In 1877 presenteerde hij ‘Het bronzen tijdperk’, een prachtig beeld van een naakte jongeman. Maar de kunstspecialisten vroegen zich af of het wel een beeld was. Omdat het zo realistisch oogde, dachten ze dat Rodin een afgietsel van het levend model had gemaakt. Gelukkig kon hij met foto’s bewijzen dat het wel degelijk om een beeldhouwwerk ging.

Rodin had lak aan de starre regels van de 19de eeuwse beeldhouwkunst en focuste op expressie. Daarom zijn zijn beelden zo levensecht, al missen ze vaak een arm of een been.

Het incident geeft aan hoe moeilijk het establishment het had met Rodins aanpak. In de 19de eeuw was beeldhouwen verworden tot illustratieve kunst: plaatje bij verhaaltje volgens vaste regels. Maar Rodin had daar lak aan en focuste op expressie. Daarom zijn zijn beelden zo levensecht, al missen ze vaak een arm of een been. Daarom ook lijken ze constant in beweging en zijn ze zo sensueel. ‘De kunst is niet meer dan een uiting van lust, alleen maar voortkomend uit de potentie om lief te hebben’, zei hij ooit.

Het tij keerde in 1880, toen Rodin de opdracht kreeg om de toegangspoort van het nieuw te bouwen Musée des Arts Décoratifs in Parijs te ontwerpen. De poort moest 6 meter hoog, 4 meter breed en 85 centimeter dik zijn. Dat het museum uiteindelijk niet werd gebouwd, was voor Rodin niet eens erg. Zo kon hij zonder bouwkundige beperkingen zijn ‘De poort van de hel’ boetseren. Hij werkte er met onderbrekingen twintig jaar aan.

Ark van Noach

Op de tussenverdieping van het Grand Palais is een exemplaar te bewonderen. Het is zonder twijfel Rodins belangrijkste werk. De poort bestaat uit 200 sculpturen, waarvan vele als zelfstandige beelden beroemd zijn geworden. ‘De denker’ en ‘De kus’ waren eigenlijk voor de ‘De poort van de hel’ bestemd. Rodin noemde het werk zijn ark van Noach. Hij liet zich inspireren door de boeken van Dante en Vergilius. Het werk is een ongelooflijke mix van erotiek, geweld, melancholie. Een verzinnebeelding van het leven, kortom.

Na 1880 werd Rodin snel de maatstaf voor het nieuwe beeldhouwen in Frankrijk en Europa. Op de expo gaan zijn beelden constant in dialoog met die van andere beeldhouwers. Daar zitten nogal wat Belgen bij: George Minne, Jef Lambeaux, Eugène Dodeigne. Maar alsof de Fransen willen tonen dat Rodin de primus inter pares is, worden aan het eind van de expo subtiel nog duo’s getoond: Rodin met Picasso, Rodin met Brancusi, Rodin met Giacometti. Meer dan eens denk je: ‘Die hebben wel erg goed naar Rodin gekeken.’

Verslaafd aan bloot

Een aparte sectie is gewijd aan de erotische tekenkunst van Rodin. Hij begon ermee toen hij al een gevierd beeldhouwer was. Vanaf 1890 maakte hij duizenden tekeningen en aquarellen van vrouwelijk naakt, in vaak zeer expliciete houdingen. Het straffe is dat Rodin nooit naar zijn blad keek als hij tekende. ‘Op het moment dat ik naar beneden kijk, houdt de stroom tussen mijn oog en mijn hand op. Tekenen is mijn manier om aan mezelf te bewijzen in hoeverre ik me de subtiele geheimen van de menselijke vorm eigen heb gemaakt’, zei hij in 1906.

De waarheid wil ook dat Rodin verslaafd was aan blote vrouwen. Zodra hij bekend was, boden de modellen zich in groten getale aan in zijn atelier. Al waren sommigen even snel weer weg toen bleek dat de meester zijn handen niet kon thuishouden. Ook de tekeningen worden in het Grand Palais getoond in combinatie met andere kunstenaars, onder wie Egon Schiele, Gustav Klimt, Henri Matisse en Joseph Beuys. Toperotische kunst dus.

Het laatste deel van de expo toont Rodins invloed op het expressionisme in de beeldhouwkunst na 1945. Er zijn staan prachtige sculpturen van kunstenaars als Willem De Kooning, Lucio Fontana, Georg Baselitz, Antony Gormley, Per Kirkeby en Markus Lüpertz. Of ze rechtstreeks door Rodin zijn beïnvloed, is niet relevant. Ze ademen wel dezelfde filosofie: beelden als expressie van een idee. Ze maakt van Rodin een van de belangrijkste beeldhouwers uit de geschiedenis.

‘Rodin, l’exposition du centenaire’ loopt tot 31 juli in het Grand Palais in Parijs.