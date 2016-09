'Het is geen seks, het is seksuele performance'

Onze filmreporter Ruben Nollet strijkt voor de twaalfde keer in zijn carrière neer op het Filmfestival van Venetië. Vandaag had hij een ontmoeting met de Italiaanse pornoacteur Rocco Siffredi.

van onze verslaggever in Venetië

Als je lang genoeg op filmfestivals rondloopt, krijg je niet alleen de kans om met mensen uit het reguliere filmvak samen te zitten. Occasioneel mag je bijvoorbeeld een gesprek aanknopen met een muziekvedette zoals Patti Smith, George Michael of Rufus Wainwright. Of je mag een halfuurtje een schrijver zoals Hanif Kureishi aan de tand voelen.

Of je mag wat tijd doorbrengen met een acteur uit een compleet andere tak van de filmwereld, zoals de legendarische pornoacteur Rocco Siffredi.

In totaal omvat zijn loopbaan als acteur, regisseur en producer meer dan 1.300 titels. Vandaag is Rocco er helemaal bovenop, gelukkig getrouwd en de trotse vader van twee opgeschoten tienerzonen.

Uiteraard is er altijd wel een reden waarom die ‘ongewone’ gasten op het festival aanwezig zijn, en doorgaans ligt het antwoord bij het documentaire genre. Zo is het de ambitie van het Franse cineastenduo Thierry Demaizière & Alban Teurlai om met ‘Rocco’ tegelijk een portret te schetsen van de moderne pornoindustrie in het algemeen en van zijn ongekroonde koning in het bijzonder.

Siffredi heeft ook effectief een verhaal apart te vertellen. Hoe hij in het Italiaanse kuststadje Ortona op de wereld kwam als Rocco Antonio Tano. Hoe hij als 8-jarige ‘een onweerstaanbare drang voelde tussen zijn benen’ (zijn woorden).

Uit de documentaire 'Rocco'

Hoe zijn verder doodbrave moeder hem tijdens zijn eerste masturbatie betrapte en op een begripvolle en goedkeurende glimlach trakteerde. Hoe hij besliste om zijn brood te verdienen met zijn stevig uit de kluiten gewassen orgaan. Hoe hij grote successen kende en zich vervolgens door donkere dalen moest worstelen, gedreven door een oncontroleerbare seksverslaving.

Twee tienerzonen

‘Ken je de film ‘Shame’ met Michael Fassbender?’ vraagt Siffredi me tijdens ons gesprek. ‘Zo heeft mijn leven er tien jaar lang uitgezien.’ In totaal omvat zijn loopbaan als acteur, regisseur en producer meer dan 1.300 titels.

Vandaag is Rocco er helemaal bovenop, gelukkig getrouwd en de trotse vader van twee opgeschoten tienerzonen. Vorig jaar besloot hij bovendien om een punt te zetten achter zijn carrière, en de film ‘Rocco’ concentreert zich op dat afscheid.

Ik zal niet beweren dat ik meneer Siffredi nooit in actie heb gezien, maar ik herinner me niet de stoute cinema waarin hij zich de voorbije twee decennia gespecialiseerd heeft. Zijn branche was stevige hardcore, porno waarin de actrices vaak hardhandig bejegend en vernederd worden.

Zo ziet Siffredi het zelf echter niet. ‘In veel pornofilms zijn de vrouwen niet meer dan objecten, lichamen die gebruikt en weggeworpen worden’, legt hij uit. ‘Niet zo bij mij. In mijn films stralen de vrouwen kracht uit, omdat ze zelf beslissen hoe ver ze willen gaan en in veel gevallen ook zelf de touwtjes in handen nemen.’

Het neemt niet weg dat ik niet bepaald opgewonden raakte toen ik in ‘Rocco’ hoe Siffredi bij zijn eerste kennismaking met een jonge Amerikaanse actrice zijn hand in haar mond propt tot ze begint te kokhalzen. Elk zijn ding, veronderstel ik.

Seksuele performance

Onder vier ogen laat Siffredi zich trouwens kennen als een aangename man, die geen enkel heikel onderwerp uit de weg gaat en ongezouten zijn mening verkondigt over de huidige pornowereld. ‘Met normale seksualiteit hebben films als de mijne niets te maken’, zegt hij bijvoorbeeld. ‘Maar dat heb ik ook nooit beweerd. Het is geen seks, het is seksuele performance. Dat gaat veel verder dan gewone mensen doen, en daarom is het ook enkel voor volwassenen.’

Ik zal niet beweren dat ik meneer Siffredi nooit in actie heb gezien, maar ik herinner me niet de stoute cinema waarin hij zich de voorbije twee decennia gespecialiseerd heeft.

Waarop hij in geuren en kleuren uit de doeken doet hoe actrices zich voorbereiden op een zogenaamde ‘triple penetration’. De details bespaar ik u, maar het komt erop neer dat ze hun lichaam tijdens het slapen toegankelijk maken met de hulp van speciaal ontworpen spullen. Er zijn dingen die je liever niet wil weten in dit leven.