George Gershwin in de juiste maat

Als pianostudent mocht Jos van Immerseel geen muziek van George Gershwin spelen. Volgende week maakt hij dat met zijn orkest Anima Eterna Brugge goed door de muziek van de Amerikaanse componist in vier concerten historisch te reconstrueren.

Leonard Bernstein in 1976 met 'Rhapsody in Blue'.

Een oude elpee van ‘Porgy and Bess’, partituren van ‘An American in Paris’ en ‘Catfish Row’, een rist cd’s en mapjes met aantekeningen. De werktafel van Jos van Immerseel (71) in zijn huis in Brugge verdrinkt in het oeuvre van de Amerikaanse componist George Gershwin (1898-1936). De maestro, gekleed in een traditionele Japanse badmantel, sleept zich op twee krukken voort. ‘Kniepijn’, zucht hij. ‘Stomweg mijn knie gestoten tegen een eikenhouten tafel. In het ziekenhuis maakten ze zich weinig zorgen. ‘De pijn trekt vanzelf wel weg’, zeiden de dokters.’

Het belet Van Immerseel niet om enthousiast te zijn over het Gershwinproject van Anima Eterna. Volgende week staan vier concerten op het programma: donderdag de première in Antwerpen, daarna twee concerten in Brugge en zondag één in Dijon. De belangstelling is groot, tot in de Verenigde Staten toe. Dat is te danken aan de opschoning van twee Gershwin-klassiekers: het pianoconcerto ‘Rhapsody in Blue’ en het symfonisch gedicht ‘An American in Paris’. Vintage Anima Eterna dus.

Het Brugse orkest zweert bij de historische uitvoeringspraktijk: een compositie brengen op de manier en met dezelfde instrumenten als de componist het in zijn hoofd had. Bij een 20ste-eeuwse componist lijkt het vreemd dat er nog discussie bestaat over partituren en uitvoering. Toch is het bij Gershwin zo. De componist werd tijdens en na zijn leven door het klassieke milieu met een zeker dedain behandeld. Men wist geen blijf met die mix van klassiek, jazz, musical en populaire muziek.

Van Immerseel heeft het als student ervaren. ‘Voor mijn eindexamen aan het conservatorium in Antwerpen koos ik het pianoconcert in F van Gershwin, een al bij al vrij klassiek werk met weliswaar een blues in de tweede beweging. Toen ik mijn keuze aan mijn pianodocent voorlegde, werd ik prompt twee weken geschorst. Als klassieke pianist speelde je geen Gershwin.’

Het hield Van Immerseel een paar jaar geleden niet tegen om een Gershwin-project op te zetten. Hij vindt het een logische stap in de evolutie van Anima Eterna. ‘Dertig jaar geleden begonnen we als barokorkest. Daarna is het repertoire stelselmatig uitgebreid, met sterke uitlopers naar de 20ste eeuw. We hebben Maurice Ravel en Leos Janacek gespeeld. De stap naar Gershwin is dus niet zo groot. Toch niet in de chronologie van de muziekgeschiedenis. Weet u dat Gershwin aan Ravel heeft gevraagd of hij les bij hem mocht volgen? Ravel wilde niet. ‘Blijf jij maar gewoon Gershwin’, antwoordde hij.’

Titanenwerk

Het jarenlange misprijzen voor Gershwin, ook in de VS, is pas in de jaren zestig weggeëbd. Dat heeft ertoe bijgedragen dat zijn muziek nooit zorgvuldig is bestudeerd of uitgegeven. ‘De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat Gershwin geen kei was in het noteren van zijn muziek. Hij had er het geduld niet voor. Hij holde van de ene compositie naar de andere. Maar de muziekuitgeverijen haalden ook hun neus op voor die muziek met haar zwarte jazzinvloeden.’

Door het gebrekkige bronnenmateriaal zat er voor Anima Eterna niets anders op dan Gershwin net zo grondig door te lichten als een vergeten componist uit de 17de eeuw. Maar op een dag hielp het geluk een handje. Van Immerseel: ‘Een van mijn percussionisten las een artikel over een groot, nieuw onderzoeksproject over Gershwins muziek. De Library of Congress (eigenaar van de manuscripten), het Smithsonian Institute, de universiteit van Michigan en de erfgenamen van Gershwin hebben de handen in elkaar geslagen om een kritische uitgave te maken van het volledige oeuvre van de componist. Een titanenwerk van 16 boekbanden dat jaren in beslag gaat nemen.’

Van Immerseel nam meteen contact op. ‘Eigenlijk was ik te vroeg. Het project staat pas in de steigers. Maar al snel waren de onderzoekers in de VS bereid met ons orkest samen te werken. Ze mailden ons opgeschoonde partituren door, wij testten ze uit. ‘Rhapsody in Blue’ en ‘An American in Paris’ zijn daar de eerste vruchten van.’ Tijdens de concerten staan ook de suite ‘Catfish Row’ en enkele songs uit de opera ‘Porgy and Bess’ op het programma, vertolkt door de sopraan Claron McFadden.

‘Rhapsody in Blue’, met een heerlijk trillende klarinetsolo als intro, is een van de bekendste en populairste composities van Gershwin. Hij componeerde het werk in 1924. Niet voor piano en symfonisch orkest zoals het werk nu wordt uitgevoerd, maar voor het jazzorkest van de New Yorkse bandleader Paul Whiteman. Gershwin beperkte zich tot het noteren van de muziek voor twee piano’s. De arrangementen voor de andere instrumenten liet hij over aan Ferde Grofé. De première werd zo’n succes dat zelfs dat symfonische orkesten het concerto maar wat graag wilden spelen. In 1942 arrangeerde Grofé ‘Rhapsody in Blue’ voor groot orkest. Zo is het stuk de geschiedenis ingegaan en wordt het tot vandaag gespeeld.

In de meeste uitvoeringen van ‘An American in Paris’ wordt op de verkeerde momenten getoeterd. Jos van Immerseel

Anima Eterna brengt volgende week de originele jazzversie. ‘Je zal schrikken, dat beloof ik. In de ‘nieuwe’ partituur zitten fragmenten die uit de moderne versies zijn geschrapt. Ook enkele noten verschillen’, zegt Van Immerseel. ‘De kritische uitgave van het werk is 150 pagina’s dik, voor een werk van amper 15 minuten. Elke noot wordt ontrafeld.’

De solopartij aan de piano wordt gespeeld door Bart Van Caenegem. Samen met Van Immerseel vond hij bij Piano’s Maene een in Amerika gebouwde Steinway uit 1906, perfect om de muziek van Gershwin uit te voeren. Bij Anima Eterna draait het nu eenmaal om het juiste materiaal. ‘Mijn violisten zijn al zes maanden aan het uitzoeken of Gershwin voor de hoogste snaar darm- of staalsnaren verkoos. De drie andere zijn darmsnaren, daar bestaat geen discussie over. Ik weet dat de meeste mensen in de zaal hun schouders ophalen voor de snaarkeuze. Maar voor de muzikanten is ze cruciaal. Ze bepaalt de manier van spelen.’

Voor ‘An American in Paris’ heeft het orkest een merkwaardig instrument opgespoord: vier claxons op een plankje. ‘We hebben het gevonden bij de slagwerker van de New York Philharmonic. Zijn vader is dat ook geweest en speelde mee toen het werk in 1928 in première ging. In de meeste opvoeringen wordt op de verkeerde momenten getoeterd omdat de notatie op de partituur niet duidelijk was. Het onderzoek heeft klaarheid gebracht.’

Met de nieuwe versies van ‘Rhapsody in Blue’ en ‘An American in Paris’ schrijft Anima Eterna een klein beetje muziekgeschiedenis. Of hun interpretaties de standaard worden, is nog niet te zeggen. ‘De eerste jaren alvast niet. We mogen contractueel onze partituren niet doorgeven voor de kritische uitgave van Gershwin verschijnt. Dat gaat nog even duren.’

