Opera in de hoofdrol

Een operagebouw in dwarsdoorsnede, in De Munts versie van ‘Capriccio’. © rv

Eerst de muziek, dan pas de woorden. Of is het andersom? Rond dat dispuut draait de opera ‘Capriccio’ van Richard Strauss. De Munt doet het muzikale testament van een van de grootste componisten van de 20ste eeuw alle eer aan.

Een muisstille zaal. Eén zwakke spot op de geconcentreerde dirigent. Het podium verscholen achter een zwart doek. De gespannen concentratie voor het begin van een opera, bij orkest en publiek. Buiten de tijdelijke tent van De Munt zwelt langzaam een geluid aan: beginnend als een bromvlieg, daarna onmiskenbaar een opstijgend vliegtuig. Weg sfeer.

Een doorsnee operadirecteur zou er horendol van worden. Zo niet Peter de Caluwe, de intendant van De Munt. ‘Elke dag om 20.04 uur vliegt een vliegtuig over het Muntpaleis. Is er een betere parallel met ‘Capriccio’ van Richard Strauss (1864-1949)? Hij schreef de opera in 1942 in volle oorlogstijd. Ook toen moest cultuur plooien voor aanstormende vliegtuigen’, zei hij donderdagavond tijdens een korte toespraak in de pauze van de première van ‘Capriccio’.

Een pauze. Nog zoiets prozaïsch. Strauss laste in zijn opera geen pauze in. De nieuwe productie in De Munt heeft die wel. Tot heil van de toeschouwers. ‘In november kunnen we het publiek geen twee uur in een afkoelende tent laten zitten. Tijdens de voorstelling kunnen de warmteblazers niet draaien omdat ze te veel lawaai maken. Daarom lassen we de onderbreking’, legde De Caluwe uit.

De ingreep van De Munt stoorde niemand. Een pauze krijgt ‘Capriccio’ niet klein. Daarvoor zit het werk te ingenieus in elkaar. De ouverture is grandioos. Strauss verkoos een geraffineerd strijkextet in het orkest boven de symfonische bombast. Het wordt nog mooier als het doek opgaat. Op het podium neemt een sextet de muziek van de strijkers van het orkest over. Het was een vondst van Strauss zelf, netjes overgenomen door de regisseur David Marton.

Gewaagd concept

De opera speelt de hoofdrol in ‘Capriccio’. Het is een reflectie van Strauss over de zin en de onzin van de kunstvorm die hij in de eerste helft van de 20ste eeuw mee vorm heeft gegeven. Strauss schreef zelf grotendeels het libretto, al kreeg hij rechtstreeks of onrechtstreeks hulp van de Oostenrijkse Joodse schrijver Stefan Zweig. Maar die stond tijdens de Tweede Wereldoorlog op de zware lijst van de nazi’s. Strauss kon alleen heimelijk met hem samenwerken. Zo was Strauss, hij probeerde al schipperend in nazi-Duitsland te overleven.

In ‘Capriccio’ schippert hij ook, zij het op iets minder gevaarlijk terrein. Strauss laat zijn opera afspelen in de tweede helft van de 18de eeuw als zijn landgenoot Christopher Gluck de opera als genre hervormde. De hoofdrolspeelster is de gravin Madeleine, die het hof wordt gemaakt door een dichter en een componist. Het is het begin van een dispuut over wat het belangrijkste is in de opera: het woord of de muziek? Of zoals het in het Italiaans klinkt: Prima le parole - dopo la musica? Een titel overigens van een opera van Antonio Salier uit de 18de eeuw.

Voor Strauss is dat discussiepunt het startsein om een dikke twee uur te reflecteren over de opera. Naast de schrijver en de componist voert hij andere protagonisten als een muziekdirecteur, een actrice, een acteur en een souffleur op. Aan het eind komen ze tot het besluit om een opera te maken over hun discussie.

Het is een gewaagd concept omdat ‘Capriccio’ geen gemakkelijk liefdes- of heldenverhaaltje is waarin je je als toeschouwer moeiteloos met de hoofdpersonages kan identificeren. Je moet er je verstand bijhouden om de dubbele of drievoudige bodems niet uit het oog te verliezen.

Dat was in het Muntpaleis niet zo moeilijk. Marton heeft voor een heldere, transparante aanpak gekozen. Op het podium is rechts een dwarsdoornede van een minioperagebouw nagemaakt, inclusies loges en publiekstribunes. Links bevinden zich de vertrekken van de gravin, waar duchtig gediscussieerd wordt. Zo zwenkt Marton voortdurend tussen het primaire verhaal - voor wie gaat de gravin kiezen? - en reflecties over de opera. Aan de zijkanten van het podium zoemen twee videoschermen in op details op het podium. Je kijkt ook nog eens naar een film op die manier.

Een totaalervaring dus, esthetisch zeer mooi in beeld gebracht door de regisseur. Hij voegt af en toe stiltes toe aan de partituur. Alsof hij iedereen uitnodigt om ook zelf na te denken.

Lachen met zichzelf

Strauss is een meester in het lachen met zichzelf. ‘Een opera is iets absurds. Bevelen worden zingend gegeven, over politiek wordt in een duet onderhandeld. Men danst om een graf en dolksteken worden melodisch toegediend’, laat hij een van de protagonisten zingen. Even verder klinkt het: ‘Hoe kan je wijs raken uit een opera? Allemaal wartaal! Ze laten het zingen, opdat je de tekst niet zou verstaan.’

Het genie van Strauss schuilt erin dat hij die kaleidoskoop van tegengestelde meningen over de opera verpakt in fantastische muziek. In twee uur tijd laat hij in zijn compositie de hele operageschiedenis voorbij klinken. Hij noemde ‘Capriccio’ zijn muzikaal testament.

Je mag Strauss een muzikale kameleon noemen. Aan het begin van de 20ste eeuw componeerde hij met ‘Elektra’ en ‘Salome’ twee heel vernieuwende opera’s. Maar met zijn grootste succes, ‘Der Rosenkavelier’ uit 1911, greep hij terug naar de traditie uit de 19de eeuw. Met ‘Capriccio’ bestreek hij zijn hele muzikale palet. Hij componeerde zelfs voor een bepaalde scène pure Italiaanse belcanto in de stijl van Gaetono Donizetti of Vincenzo Bellini.

Strauss als vakman dus, die de perfecte afwisseling vond tussen orkestrale opwinding en verstilling. De slotaria van gravin Madeleine, prachtig vertolkt door Sally Matthews, behoort tot de aangrijpendste uit het canon. Ze richt zich tot een oudere versie van zichzelf, als een soort van spiegel. Ze kan niet kiezen tussen het woord en de muziek, tussen de dichter en de componist.

Voor Strauss was dat in 1942 misschien net zo. Hij werkte twee jaar aan de opera, in volle oorlog dus. Maar zo goed als nergens refereert hij aan de gruwel. Enkel de theaterdirecteur spreekt even over de stad Carthago ‘die in vlammen opgaat’. Sloot Strauss zijn ogen voor het geweld? Wilde hij een wereld creëren waarin nog dromen waren toegelaten? Of wilde hij de nazi-kopstukken niet voor het hoofd stoten - hij had nogal een ambigue relatie met Joseph Goebbels?

Aan het einde van de opera gaat de regisseur misschien een stuk verder dan Strauss. Hij maakt van de souffleur een eng, Gestapo-achtig mannetje. ‘Ik ben de onzichtbare heerser over een magische wereld’, zegt hij. Niet te achterhalen was Strauss er precies mee bedoelde. Maar dat is net het opzet van ‘Capriccio’. Er zijn geen antwoorden, alleen vragen. De twijfel op prachtige muziek, zeer mooi gespeeld door het orkest van De Munt onder leiding van een uitmuntende Lothar Koenigs. Hij dirigeert zelfs het vliegtuig.

‘Capricio’ loopt tot 16 november in het Muntpaleis op de site van Tour & Taxis in Brussel.

www.demunt.be