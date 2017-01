'Als Europa sociale wetten dicteert, wordt het explosief'

De eurolanden moeten meer naar elkaar toegroeien, maar van eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem mag Europa de sociale zekerheid niet overnemen.

Om een nieuwe eurocrisis te vermijden, pleiten sommigen voor een diepere integratie van de eurolanden. Zo zou een gezamenlijk werkloosheidssysteem kunnen worden uitgebouwd om zware crisissen voor bepaalde landen makkelijker verteerbaar te maken.

Jeroen Dijsselbloem, de Nederlandse minister van Financiën en voorzitter van de eurolanden, ziet dat evenwel niet zitten. 'Meer Europa of meer eurozone is niet altijd het antwoord op onze problemen. Integendeel, als Brussel de sociale wetten dicteert, dreigt een explosieve situatie', zegt de sociaaldemocraat in een interview dat zaterdag in De Tijd verschijnt.

Europese sociale zekerheid

Dijsselbloem wijst erop dat de negentien eurolanden elk een eigen systeem van werkloosheid hebben. 'In het ene betaalt de overheid de uitkeringen uit, bij een andere de vakbonden. En mensen vinden het systeem zoals ze het kennen het beste. Dat is normaal, want de nationale identiteit zit ook in instituties zoals het werkloosheidssysteem of het pensioenstelsel', stelt hij.

'Pleiten voor een Europese sociale zekerheid, komt in Nederland neer op het gooien van een handgranaat', weet Dijsselbloem. 'Zo is ons pensioenstelsel onze nationale trots, daar raak je niet ongestraft aan.'

