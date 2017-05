Belg werkt veel minder dan meeste Europeanen

De gemiddelde Belg werkt tijdens zijn leven 32,6 jaar. In slechts drie Europese landen wordt nog minder gewerkt.

Om recht te hebben op een volledig pensioen moet een werknemer in ons land een loopbaan van 45 jaar hebben. In die 45 jaar zijn gelijkgestelde periodes als ziekte of werkloosheid opgenomen. De meeste Belgen zijn echter niet zo lang op de arbeidsmarkt actief, blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Gemiddeld heeft de Belg een loopbaan van nauwelijks 32,6 jaar. Toch is dat meer dan tien jaar geleden, toen het over slechts 31,4 jaar ging. Maar het is nog altijd een pak minder dan in andere Europese landen, want de gemiddelde Europese loopbaan duurt 35,4 jaar.

Ook zijn er opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen werken in ons land gemiddeld 34,6 jaar, vrouwen 30,4 jaar. Wel werken Belgische vrouwen opmerkelijk langer dan tien jaar geleden, terwijl er voor Belgische mannen geen verschillen te merken zijn.

Italianen scoren slecht

In slechts drie Europese landen wordt minder gewerkt dan in ons land. De Italianen zijn met een gemiddelde loopbaan van 30,7 jaar de slechtste leerlingen. Ook Bulgaren (32,1 jaar) en Grieken (32,3 jaar) werken minder lang dan Belgen.

In Europa heeft niemand een langere loopbaan dan de Zweden. Zij blijven gemiddeld 41,2 jaar aan de slag. Ook de Nederlanders (39,9 jaar) en de Denen (39,2 jaar) werken opvallend lang. Maar ook Duitsers (38 jaar) en Fransen (34,9 jaar) werken langer dan Belgen.

De cijfers van Eurostat slaan op de gemiddelde carrière waar iemand van 15 jaar oud zich aan mag verwachten.