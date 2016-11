‘Over tien jaar bestaat de euro niet meer'

Een populist in het Witte Huis, de vrijhandel die de kast ingaat, mogelijk een extreem-rechtse Franse president in de maak, de muntunie die uiteen valt: het doembeeld dat de Nederlandse liberaal Frits Bolkestein schetst, is keihard.

'De muntunie zal niet overleven, toch niet in haar huidige vorm. In de plaats komt een grote D-Markzone met Oostenrijk en Nederland en België.’ Die boude voorspelling maakt de Nederlandse ex-eurocommissaris Frits Bolkestein (VVD) in een weekendinterview met De Tijd. ‘De muntunie is mislukt. Je kan niet een one-size-fits-allproject voor twee soorten economieën starten. De noordelijke landen willen duidelijke regels en soliditeit. De zuidelijke landen willen economische problemen politiek oplossen en willen solidariteit. Weet u wat solidariteit betekent? Andermans geld.’

Bolkestein ziet de toekomst somber in. 'De hamvraag is of Frankrijk nog bij die nieuwe muntunie zal horen.' Indien dat niet het geval is, komt de Frans-Duitse as, de spilstructuur van de hele Europese constructie in het gedrang. 'Aan alles komt een einde. Ook aan de inschikkelijkheid van Duitsland. Als Helmut Kohl ooit een referendum had gehouden over de euro, was de munt er nooit gekomen. Er is veel oppositie in Duitsland tegen de euro.’

Zal de EU in haar huidige vorm over tien jaar dan nog bestaan?

Bolkestein: ‘Dat hangt ervan af. Er zijn mensen die zeggen dat zonder de muntunie de interne markt ook verdwijnt. Ik zie niet waarom dat zo zou moeten zijn. '

Ik denk ook dat landen vrijer moeten zijn om te beslissen aan welk deel van de EU ze willen meewerken en aan welk deel niet. Alleen dat kan een antwoord zijn op de weerzin tegen Europa bij de regeringen die wat afstand willen. Die diversiteit bestaat al met de Schengen- en de eurozone. Je moet dat systeem uitbreiden. Het is niet ideaal wat ik zeg, maar het is misschien een weg om te bewandelen.’

U deelt de federalistische droom van de Belgische liberaal Guy Verhofstadt niet?

Bolkestein: ‘Hou op. Verhofstadt blaft tegen de maan. Ik vind dat onbegrijpelijk, want hij begrijpt net zo goed als u en ik dat geen enkel land behalve België dat wil. En waarom wil België dat? Omdat jullie denken dat de communautaire problemen dan opgaan in Europa. Dat is niet zo. Jullie moeten dat zelf oplossen. En nu is Verhofstadt de voorman van de liberalen in Europa, tot mijn irritatie.’

Hebben de Europese politici gefaald?

Bolkestein: 'Volgende maand vieren we het 25-jarige verdrag van Maastricht. Ik ben uitgenodigd. Als ik de kans krijg, ga ik zeggen dat we niet langer 28 EU-commissarissen nodig hebben, maar 12. Dat ziet toch iedereen? De huidige commissarissen hebben geen volle dagtaak, maar willen toch beroemd worden. Het gevolg is dat ze zich met keutelarij beginnen bezig te houden. Dus komen ze met flauwekul aanzetten, zoals de regels over de etiketten van olijfolie die in restaurant wordt geserveerd.’

U zoekt de vijand van Europa ook buitenaf: we kunnen de vluchtelingenstroom niet aan, zegt u.

Bolkestein: 'Afrika heeft nu 1,2 miljard inwoners. Tegen 2050 zijn het er 2,5 miljard. Veel van die mensen zullen wonen in failed states. Ze verlangen ook naar een behoorlijk leven en komen onze richting uit. We kunnen die mensen niet opvangen. We hebben er de ruimte en de middelen niet voor. We zijn overbevraagd.’

En dus pleit u voor een fort Europa.

Bolkestein: 'De enige oplossing die ik kan bedenken, is patrouilleren op de Middellandse Zee en die boten terug naar Noord-Afrika slepen. De Australische oplossing.’

De pushback dus. Maar die is in strijd met het internationaal recht.

Bolkestein: ‘Het is bijzonder onaangenaam, maar alle oplossingen zijn onaangenaam. De Italiaanse marine pikt nu drenkelingen uit zee op en behandelt hen fatsoenlijk. Dat willen we natuurlijk allemaal, maar daardoor komen er nog meer mensen, tot we het niet meer aan kunnen. Dat is het dilemma. Maar verzin eens een alternatief? Ik heb al voorgesteld om ontwikkelingshulp te gebruiken voor geboortebeperking in Afrika. Maar dat stuit dan hier weer op allerlei bezwaren.’

En wat met wie echte oorlogen ontvlucht? Zoals de Syrische vluchtelingen, die steeds vaker via Libië naar Italië proberen te geraken? Die stuurt u mee terug met de economische vluchtelingen?

Bolkestein: ‘Die moet je natuurlijk wel opvangen. Al is de manier waarop dat nu gebeurt, met de Turkijedeal, een noodoplossing. Turkije chanteert ons.’

Tegelijk vergrijst onze bevolking en zijn er nog steeds jobs waarvoor we niemand vinden. In Duitsland zijn er 700.000 vacatures. Daar kan migratie toch een antwoord op bieden?

Bolkestein: ‘Als je de demografische balans in Duitsland wil houden zoals ze nu is, moet je een onwaarschijnlijk aantal migranten toelaten. Het gaat over miljoenen mensen per jaar. Dat betekent dus dat je de aard van de samenleving volledig verandert om je arbeidsmarktproblemen op te lossen. Ik zou dat niet willen. Dan maar met minder mensen. Dan maar met minder productiviteit. Dan maar met een lagere economische groei. Er bestaat een mate waarin dingen mogelijk zijn en ik pleit in deze voor voorzichtigheid.’

