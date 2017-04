Verkiezingen hebben een groot verduidelijkend vermogen, zeker met een kiesstelsel als het Franse dat uitmondt in een duel. Tot zondagavond bracht de Franse campagne van 2017 enkel een potpourri aan opties. Het ontbreken van kandidaten van de zittende macht droeg bij aan de stuurloosheid. Groot waren de onzekerheid en de verwarring bij de kiezers en de experts.

Luuk van Middelaar is politiek filosoof. Hij bekleedt de leerstoel ‘Europese waarden’ aan de Université catholique de Louvain.

De uitkomst Emmanuel Macron versus Marine Le Pen biedt wel een heldere keuze: Frankrijk in Europa en de wereld versus Frankrijk uit de euro en op slot. De oude links-rechts-kloof wordt voorbijgestoken door de nieuwe tegenstelling tussen openheid en geslotenheid. Al sinds de brexit en Trump in 2016 is het in om het landschap te duiden in globaliseringswinnaars versus –verliezers. De Franse uitslag bevestigt het beeld. Le Pen spreekt van een 'beschavingsstrijd tussen patriotten en globalisten'. Zij positioneert zich als verdediger van Frankrijks soevereiniteit, van dichte grenzen en immigratiestop. Ze kan het ressentiment niet overtuigender vertolken dan tegen de jonge, pro-Europese, met alle talenten gezegende voormalige Rothschild-bankier en economisch hervormer.

Zowel Le Pen als Macron beweren 'rechts noch links' te zijn. Beiden beroepen zich op de grote iconen van nationale, partijoverstijgende verbinding: Jeanne d’Arc en Charles De Gaulle. De claim op Jeanne d’Arc door de familie Le Pen gaat terug op vader Jean-Marie. Geestig dus dat ook Emmanuel Macron haar in een toespraak in Orléans ooit inlijfde: 'Zij weet dat ze niet is geboren om te leven, maar om het onmogelijke te proberen. Zoals een pijl, met een scherpe baan. Jeanne doorklieft het systeem.' De symboliek was duidelijk: het onmogelijke proberen, het systeem klieven, deze opdrachten stelt Macron zichzelf.

Velen hebben hem onderschat – om te beginnen slangenkuilexpert François Hollande, die zijn beschermeling tot killer zag uitgroeien. Alleen al hoe Macron het veld openbreekt vanuit het midden is een kunststukje; voorheen werden alle centrumavonturiers verplet tussen rechts en links. Macron is jong, intelligent en ongemeen charmant. 'Ambitie met hertenogen', typeerde iemand hem. Zijn economische verhaal is sterk, hij wil hervormen en in beweging brengen. Wel mist hij voeling met de ‘monarchale’ taken van een president. Over terreur of migratie klinkt hij plichtmatig. Filosofisch geschoold (hij was assistent van de denker Paul Ricoeur) gelooft hij in de macht van het pedagogische woord. Gezien de energie die hij opwekte en de steun van vrijwel alle partijen en grote media zal hij op 7 mei waarschijnlijk winnen. Ook dan resten hem nog vele obstakels – zijn voorbeeld Barack Obama kan erover meepraten –, maar klinkt vanuit het Elysée tenminste een verhaal van verandering en hoop.

Gelopen is de race echter niet. Marine Le Pen zal wellicht tegen 40 procent halen – fiks meer dan de 18 procent van vader Jean-Marie in 2002. Zij wil het diepe wantrouwen van de bevolking jegens de elite te mobiliseren, zoals ook de linkse antikapitalist Mélenchon succesvol deed (19%) en Dupont-Aignan op de uiterste rechterflank (5%). Er sluimert een revolte tegen 'het systeem', niet alleen bij de onderklasse maar ook hogerop; het gevoel dat het toch niet erger kan worden. En dat in een land waar revoltes kunnen eindigen in een revolutie.

Onzekerheden te over. Hoe diep zit het gevoel van het kan niet erger, de beuk erin? Wie krijgt van wie de stemmen in de tweede ronde? Volgen nog meer aanslagen, na de net-niet in Marseille en de Champs-Elysées? Zal Vladimir Poetin nog streken uithalen? Vrouwe Fortuna liet haar gezicht deze campagne al veelvuldig zien. Dus wachten we toch eerst op 7 mei om zeker te weten welk pad Frankrijk zich naar de toekomst baant.