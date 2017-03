De geheimen van Robeco, winnaar van de Super Award

De Nederlandse vermogensbeheerder Robeco sleept de Super Award in de wacht. Robeco wordt sinds september geleid door de Belg Gilbert Van Hassel. Een trotse Van Hassel legt uit waarom Robeco met de hoofdprijs ging lopen.

Enkele weken na de Wall Street-crash van 1929 zag Rotterdamsch Beleggings Consortium het levenslicht, kortweg Robeco. Zeven zakenlui in Rotterdam brachten samen 2 miljoen gulden bij elkaar. Daarvan bleef in 1933 de helft over. Toch kon Robeco de woelige jaren 30 overleven en na de Tweede Wereldoorlog was er een boom dankzij een forse inzet op Amerikaanse aandelen. Vandaag is de hoofdzetel van Robeco nog steeds in Rotterdam in de 90 meter hoge Robecotoren. Daar is de Belg Gilbert Van Hassel - die dit jaar 60 wordt - de eerste verantwoordelijke voor de 137 miljard euro vermogen onder beheer.

Elk team is bij ons verantwoordelijk voor zijn eigen resultaat. gilbert van hassel ceo robeco

Van Hassel is pas sinds 19 september benoemd tot CEO. Daarom komt een interview te vroeg. Hij reageert wel tevreden op de Super Award die Robeco in de wacht sleepte. Dat betekent dat Robeco in minstens zeven verschillende categorieën (zowel aandelen als obligaties) met al zijn fondsen een bovengemiddelde en consistente score behaalde.

‘We zijn zeer trots op deze award. Het winnen van de Super Award is een erkenning voor de producten die we onze klanten in België bieden’, zegt Van Hassel. Waaraan heeft Robeco die prijs te danken? Van Hassel: ‘Robeco’s beleggingsorganisatie bestaat uit specialistische teams die volledig verantwoordelijk zijn voor het behalen van het beste beleggingsresultaat. Verder verwijs ik graag naar onze academisch onderbouwde investeringsbenadering, met de integratie van duurzaamheidscriteria.’

historische weetjes over robeco Na de crash van 1929 vonden zeven Rotterdamse zakenlui het een goed idee om een fonds op te richten: Robeco.

Robeco belegt sinds 1930 in groeilanden .

. In 1963 was Robeco een van de eerste buitenlandse beleggers in Japan .

. In 1969 was Robeco het grootste beleggingsfonds in Europa .

. In 1999 lanceerde Robeco een duurzaam aandelenfonds. Een van de eerste in Nederland.

Robeco is een pionier in duurzaamheid, een thema dat vandaag de dag door alle beheerders hoog in het vaandel wordt gedragen. 78,3 miljard euro aan activa gaan door een duurzaamheidsproces.

Belgische veteraan

De Rotterdamse vermogensbeheerder, die drie jaar geleden werd overgenomen door het Japanse Orix, trok met Van Hassel een heuse veteraan aan die er al een carrière van 30 jaar in de sector had opzitten. Na jarenlang voor JPMorgan te hebben gewerkt in Azië en de VS kwam Van Hassel in 2007 aan het hoofd van ING Investment Management, de vermogensbeheerder die intussen is verveld tot NN Investment Partners. Daar bleef hij tot 2013 topman, waarop een sabbatical volgde van bijna drie jaar.

Robeco is nog maar de derde werkgever van Van Hassel, na 25 jaar JPMorgan en 6 jaar ING IM. Tijdens interviews met De Tijd toonde Van Hassel zich steeds een grote voorstander van begeleide open architectuur. Dat betekent dat een bank niet alleen haar eigen fondsen aan de klant voorstelt, maar ook die van een selecte groep concurrenten. ‘Open architectuur helpt je om op het scherp van de snee te presteren. Wanneer de open architectuur in België doorbreekt, weet ik niet, maar het zal er zeker komen. Ik ben daar niet bang van. We kunnen misschien wat business verliezen in de Belgische ING-kanalen, maar dat zouden we terugwinnen doordat de andere grootbanken ook hun deuren openen’, zei Van Hassel in een gesprek in 2008.

Toeval of niet, vandaag zet ING België als enige grootbank van ons land fondsen van vijf externe beheerders in de etalage. ‘Als je een plaats in de portefeuilles van de klanten moet verdienen, dan kan je daar alleen maar beter van worden’, zei hij in een gesprek in 2011.