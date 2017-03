Maak kennis met België's beste fondsen

De zakenkranten De Tijd en L’Echo kenden gisteren voor de 21ste keer awards toe aan de best presterende fondsen op de Belgische markt. We reikten 18 awards uit, 14 voor fondsen en vier voor beheerders.

Een award in de wacht slepen is geen sinecure. In totaal komen 1.140 fondsen in aanmerking voor een prijs. Dat wil zeggen dat de fondsen in België zijn geregistreerd en dat ze behoren tot een van de categorieën waarvoor we een award toekennen. De concurrentie is het grootst bij de ‘Europese aandelenfondsen’ met 223 fondsen en het kleinst bij de pensioenspaar- en de Belgische aandelenfondsen (telkens een 15-tal). Beheerders die een overkoepelende award naar huis nemen, laten 57 andere beheerders achter zich.

Aandelen

De awards voor beste aandelenfonds zijn netjes verdeeld tussen beheerders die louter afgaan op computermodellen (de quants) en beheerders die aandelen van kop tot teen analyseren en veelvuldig met het management bellen. Het gevecht tussen kwantitatief en fundamenteel beheer blijft dus onbeslist.

Vector Asset Management bevindt zich in het eerste kamp. Zij winnen met Vector Navigator de award voor beste internationale aandelenfonds. De beheerders selecteren aan de hand van een screening van 3.000 aandelen. ‘Een van de meest nuttige parameters zijn de aandelenadviezen. Het gaat ons daarbij niet zozeer om de ‘strong buy’-adviezen. Het gaat om de wijzigingen in de adviezen, bijvoorbeeld van ‘sell’ naar ‘reduce’. Dat is zeer waardevolle info’, zegt Werner Smets. Smets benadrukt dat hij wel weet welke aandelen hij koopt.‘We doen nog een kwalitatieve check op de aandelen die worden geselecteerd door ons model. Maar met diepgaande fundamentele analyses of met bedrijfsbezoeken houden we ons niet bezig.’ Een van de voordelen van kwantitatief beheer is dat de computers veel lonen uitsparen. Bij Vector Navigator werken drie mensen. Ze laten 190 andere internationale aandelenfondsen achter zich.

Nog een Belgische winnaar in de quanthoek is DPAM Capital B Equities US Dividend in de categorie Amerikaanse aandelen. Beheerder David Bui klopt 114 andere fondsen. De screening is gebaseerd op het dividendrendement. Dat blijkt de voorbije vijf jaar goed te hebben gewerkt. Het fonds van Degroof Petercam Asset Management komt uit de stal van Degroof. Herinner u dat dit een fusie was van een overwegend kwantitatieve (Degroof) en een fundamentele (Petercam) beheerder.‘Het beste van twee werelden’, verwoordde topman Jan Longeval dat vorig jaar.

Met de winnaar in de categorie Europese aandelen, Schroder ISF Euro Equity, zitten we duidelijk in het kamp van de doorgedreven fundamentele analyse. ‘We hebben een zeer goede toegang tot het management van de bedrijven. Dat is voor ons cruciaal om bedrijven goed te begrijpen. Verder proberen we pragmatisch en tegendraads te zijn’, reageert laureaat Martin Skanberg. De Zweed staat al 13 jaar aan het hoofd van het fonds.

Met KBC Institutional Fund Belgian Equities en KBC Institutional Fund Euro Equity Small & Medium Caps kaapt KBC twee aandelenprijzen weg. In de Belgische aandelencategorie haalt KBC ook het zilver en het brons met KBC Equity Flanders en KBC Equity Belgium. De drie fondsen, beheerd door Bart Daenekindt, haalden de voorbije vijf jaar een gemiddelde jaarreturn van 20 à 22 procent met dank aan de focus op small- en midcaps.

Templeton Frontier Markets Fund is ongetwijfeld het meest exotische fonds onder de laureaten. Het fonds belegt aan de rand van de grote groeimarkten. In 2016 had het bijvoorbeeld een blootstelling op landen als Saudi-Arabië en Egypte, landen die op een rechtstreekse manier zeer moeilijk toegankelijk zijn. Het opzoeken van die kleinere groeimarkten was de voorbije vijf jaar duidelijk de betere strategie. Onderaan de lijst met 85 concurrerende groeimarktfondsen vinden we de ooit gehypete BRIC-fondsen (Brazilië, Rusland, India en China) terug.

Obligaties

Kempen (Lux) Euro Credit Fund wint voor de derde keer op rij in de categorie bedrijfsobligaties. Het fonds vertaalde de vele prijzen de voorbije jaren in forse instromen, waar door het nu al 1,8 miljard euro onder beheer heeft. Beheerder Alain Van der Heijden, die vorig jaar de fakkel overnam van Richard Klijnstra, waarschuwt in zijn vooruitzichten dat bedrijfsobligaties duur zijn (zie verder in deze bijlage). Dat horen we fondsbeheerders niet vaak zeggen.

Met Schroder ISF Euro Bond pakt de Londense beheerder zijn tweede award. De drie Britse heren die het fonds beheren, maken handig gebruik van het wereldwijde obligatienetwerk van Schroders (148 obligatiespecialisten die samen 115 miljard euro beheren).

Jim Leaviss staat al sinds 1999 aan het hoofd van M&G Global Macro Bond Fund. Hij is duidelijk bezorgd over een stijging van de inflatie en de rente en hij bereidt zich daar ook op voor. Een mogelijke oplossing voor obligatiebeleggers is heil zoeken in de groeimarkten, zegt de Braziliaanse beheerder van NN Emerging Market Debt (hard currency), Marcelo Assalin, de laureaat in deze categorie. Met hard currency doelt de fondsenwereld op obligaties in dollar of euro, en niet in de lokale munt.

Gemengd

Gemengde fondsen zijn de voorbije jaren uitgegroeid tot de populairste categorie in België. We kennen twee awards toe: gemengde fondsen met een neutraal risico (aandelen tussen 25 en 60 procent), en flexibele fondsen (aandelen tussen 0 en 100 procent).

Bij de eerste categorie haalt Merclin II Sicav Patrimonium het nipt voor NNPatrimonial Balanced. Het winnende fonds van het Antwerpse Mercier Vanderlinden profiteerde vorig jaar van de vele zware beurscorrecties om het aandelengewicht systematisch op te trekken van 40 naar 55 procent.

In de tweede categorie komen we weer Vector Asset Management tegen. Dat is niet geheel toevallig. Vector Flexible heeft een identieke portefeuille als Vector Navigator (winnaar aandelen internationaal), maar daar bovenop worden futures op de MSCI World verkocht. Het gevolg is dat een deel van de portefeuille niet meer beïnvloed wordt door beursschommelingen en dat het fonds een defensiever profiel krijgt. ‘We sluiten niet uit dat we in de toekomst weer werken met obligaties. Nu heeft dat door de lage rente geen enkele zin’, zegt beheerder Werner Smets, die in een vroeger leven zowel macro-econoom (studiedienst) als micro-bedrijvenanalist (KBC Asset Management) was bij KBC.

Een pensioenspaarfonds is uiteraard ook een gemengd fonds. Beheerder Bart Van Poucke valt voor het vijfde jaar op rij in de prijzen, deze keer met het fonds Metropolitan-Rentrastro Growth. Het verschil met Belfius Pension Fund High Equities was miniem.

Overkoepelend

De Nederlandse vermogensbeheerder Robeco kaapt de Super Award weg, de prijs die toegekend wordt aan de vermogensbeheerder die met al zijn fondsen de meest regelmatige prestatie voorlegt. Het fondsenhuis wordt sinds september geleid door de Belg Gilbert Van Hassel (lees het portret verderop in deze bijlage).

Het Franse fondsenhuis Comgest is voor de derde keer op rij de beste beheerder van aandelenfondsen. Degroof Petercam Asset Management mag zich van ons - en voor twaalf maanden - de beste beheerder in vastrentende effecten noemen.