'Onze beleggingsfilosofie is al 30 jaar dezelfde'

Geen cyclische aandelen voor Comgest. ‘Wij investeren in bedrijven die groeien, onafhankelijk van het economische weer. Dames gaan hun nagels niet minder lakken als het economisch tegenzit.’

Voor het derde jaar op rij sleept Comgest de award voor beste aandelenbeheerder in de wacht. Het succesrecept van de Franse vermogensbeheerder? ‘Wij hebben maar één beleggingsfilosofie en die is al 30 jaar dezelfde: wij proberen geen trends te spotten of benchmarks te verslaan. Het enige uitgangspunt is een degelijk rendement halen. Sinds onze oprichting houden wij consequent vast aan die ene stijl’, legt partner Rob Deneke uit.

'Wij willen niet verliezen, wij beleggen altijd met een lange termijnhorizon van minstens vijf jaar. Er zijn bedrijven die we al meer dan 25 jaar in portefeuille hebben. Daarnaast zijn er ook een heleboel die we al zeker 15 jaar in portefeuille hebben.'

'Het komt er op aan om die bedrijven te kiezen die elk jaar, of bijna elk jaar omzet- en winstgroei laten zien. Vaak gaat het om familiebedrijven. Als je naar de lijstjes met rijkste mensen kijkt, zie je dat daar vaak telgen van familiebedrijven opstaan. Hoe zijn zij op die lijst terecht gekomen. Door meer omzet en winst te maken. Wij proberen mee te liften op hun succes. In Europa en de VS bestaat 35 à 40 procent van onze portefeuille uit familiebedrijven. In de ‘emerging markets’ moet je evenwel wat voorzichtiger zijn. Niet elke Chinees benadert minderheidsaandeelhouders respectvol.’

'Nederigheid is best wel belangrijk. Wij leren nog altijd bij over de bedrijven die wel al 20 - 25 jaar in portefeuille hebben. Daarnaast is het ook belangrijk om discipline te hebben. Value beleggers hinken momenteel wat achterop. Dat maakt van hen geen slechte beheerders. Ze blijven wel trouw aan hun stijl. Het is immers belangrijk voor klanten dat beheerders doen wat ze beloven.

'Er is een groot verschil tussen de landen, ook al wordt er een label opgeplakt. Maar Rusland heeft weinig te maken met India. Wij beleggen evenwel niet in landen, maar in bedrijven. L’Oréal is voor ons al 25 jaar een geweldige belegging, terwijl thuisland Frankrijk economisch niet bepaald hoge toppen scheert. Idem voor België of Nederland. Die zetten geen wereldschokkende groei neer, maar er zijn wel mooie bedrijven te vinden. Dat geldt ook voor de ‘opkomende landen’.

'Ook daar zijn degelijke, goed geleide bedrijven te vinden, met eerlijke mensen aan het stuur. Bovendien zijn er een heleboel langetermijntrends aan de gang waar je als belegger de wind in de rug hebt. De economische groei ligt er ook hoger dan in het westen. Dat zorgt voor eens teeds rijker wordende middenklasse die meer consumeert. Een zo’n trend is bijvoorbeeld dat er meer auto’s op de weg komen. Voor ons is het evenwel moeilijk in te schatten welke fabrikanten daar nu bij gaan winnen of verliezen. Dus hebben we een positie in tolwegen in Brazilië genomen.'