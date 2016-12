Begrotingstekort verlagen? Schaf de minister van Begroting af

België is het enige Europese land met een aparte begrotingsminister. Volgens verschillende onderzoeken verhoogt dit de totale overheidsuitgaven. Wil men het begrotingstekort verlagen, dan kan men best ook eens de verantwoordelijkheden herzien.

Door Sebastiaan Wijsman, doctoraatsstudent aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Doet onderzoek naar overheidsfinanciën en de Europese begrotingsregels

Zoals elk jaar ontspint er zich een felle politieke strijd rond de begroting. Van links en rechts komen voorstellen voor bezuinigingen en belastinghervormingen met als doel de hoge overheidsschuld te verlagen. Dit politieke getouwtrek heeft echter veel weg van ‘loodgieterspolitiek’: met spuug en paktouw wordt jaarlijks een begroting in elkaar gezet en het jaar erna begint het weer opnieuw.

Zelden wordt er fundamenteel gekeken naar de Belgische uitgavenbias (ze heeft moeite haar begroting in evenwicht te houden), terwijl er in de blauwdruk van het politieke systeem wel degelijk weeffouten zitten.

Twee kapiteins

Een pijnpunt is het bestaan van zowel een minister van Begroting als een minister van Financiën. België is daarin uniek. Elk ander Europees land heeft een minister van Financiën die verantwoordelijk is voor belastinginkomsten én begroting, maar België splitst de begrotingstaak op. Het budgettaire tweespan fungeert als een traditioneel gezin: minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zorgt voor de inkomsten en begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) beheert de uitgaven.

De Belgische regering kiest stelselmatig voor een dergelijke splitsing. Dit status quo komt voort uit de grote ideologische en gewestelijke verdeeldheid. Hoewel de tweedeling al bestaat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, staat deze constructie haaks op wetenschappelijke aanbevelingen. Economen en politicologen besloten al jaren geleden dat men de budgettaire bevoegdheden idealiter centraliseert.

De redenering hierachter stoelt op de ‘tragedie van de gemeenschappelijke middelen’. Wanneer een groep ministers het gemeenschappelijke (belasting)geld verdeelt, zullen deze besluitvormers de nadelen van extra uitgaven te licht meewegen, wat leidt tot begrotingstekorten. Het is immers niet hun eigen geld dat ze uitgeven, en elke regeringspartij wil de eigen achterban begunstigen. Dit vraagt om één sterke minister, van zowel Financiën als Begroting. Ik heb daar drie argumenten voor.

Gezag

Ten eerste is gezag essentieel voor de begrotingsminister, om ‘nee’ te zeggen tegen bedelende collega-ministers. De ministers met portefeuilles zoals Onderwijs, Infrastructuur of Sociale Zaken zullen constant hun handen ophouden bij begrotingsminister Wilmès. Die moet sterk in haar schoenen staan om het zakgeld van de andere ministers te beperken. Een minister van Financiën náást de begrotingsminister ondermijnt echter het aanzien van deze laatste. Jeroen Dijsselbloem (Nederland), Wolfgang Schäuble (Duitsland), Michel Sapin (Frankrijk) en Pier Carlo Padoan (Italië) zijn gevestigde politieke namen, ook internationaal. Sophie Wilmès daarentegen staat in de schaduw van Van Overtveldt.

Door het Belgische model zal de minister van Begroting haar achterban begunstigen met betrekking tot uitgaven, en de minister van Financiën zijn achterban met lagere belastingen

Ten tweede verergert de uitgavenbias bij elke extra minister in een kabinet. Met name een extra begrotingsminister verlaagt de begrotingsdiscipline. Door het Belgische model zal de minister van Begroting haar achterban begunstigen met betrekking tot uitgaven, en de minister van Financiën zijn achterban met lagere belastingen. Neem bijvoorbeeld de jaren 1999-2007, een periode zonder banken- of schuldencrisissen en waarin de economie gemiddeld 2,46% per jaar groeide. Ondanks deze goede omstandigheden heeft de regering haar schuld in die periode met 10 miljard euro verder uitgebouwd. Dat is niet onlogisch, met een linkse ‘minister van Uitgaven’ (sp.a) en een rechtse ‘minister van Belastingen’ (MR). Laat dit eens andersom geweest zijn?

Ten derde zorgt de centralisatie van bevoegdheid voor toerekenbaarheid en verantwoordelijkheidsbesef. Wanneer één minister de verantwoordelijkheid draagt voor de overheidsfinanciën is deze volledig aansprakelijk, en dat zorgt voor begrotingsdiscipline. Zo blijken overheden in presidentiële systemen minder uit te geven dan in parlementaire systemen. In een winner-takes-it-all systeem is één partij immers verantwoordelijk, en kan het volledige begrotingsbeleid op hen worden verhaald.

Ideologische verdeeldheid

Al is er vanuit de wetenschap ook begrip voor het Belgische systeem. De Amerikaanse politiek econoom Mark Hallerberg beargumenteerde dat centralisatie van de begrotingsbevoegdheden enkel mogelijk is wanneer de ideologische verdeeldheid tussen de politieke partijen klein is.

In het Belgische politieke landschap is deze verdeeldheid echter groot, waardoor partijen niet bereid zijn één minister de begrotingsbevoegdheden te geven. De ministers van Begroting en Financiën komen dan ook standaard van twee verschillende partijen.

Met twee kapiteins op een schip wordt echter zelden de juiste koers gevaren. Zo werd jaren een linkse begrotingsdiscipline gecombineerd met een rechts belastingbeleid. Tevens is muiterij het gevolg van scheve machtsverhoudingen binnen het kabinet. Muiterij van de nationale schatkist wel te verstaan, met de torenhoge overheidsschuld als resultaat. Het is dus tijd om de verantwoordelijkheden te herzien.