'Een land zonder leger? Bonne chance'

David Van Reybrouck schreef een toneelstuk over de Belgische missie in Somalië, voor altijd verbrand door de martelpraktijken door enkele para's. 23 jaar later blikt ook kolonel Onraet terug op zijn tijd in Somalië. Een gesprek tussen een para en een pacifist, met een verrassende ontknoping. 'Ik ben een wereldverbeteraar.' 'Echt waar, kolonel?'