Er is tijdperk van geopolitieke verwarring aangebroken, dat als klein land met een open economie in ons nadeel speelt.

Als slotscène van de voorbije editie van het Wereld Economisch Forum in Davos kon het tellen: vrijdagavond laat, terwijl het congrescentrum leeg liep, stonden mensen in de vrieskou naar een immens tv-scherm van zakenzender CNBC te staren, dat buiten in de besneeuwde straten tegen de gevel van een kerk was opgesteld. Op dat scherm: de live-beelden uit Washington van de inauguratie van de 45ste president van de Verenigde Staten: Donald Trump.

In zijn toespraak zei hij enkele dingen die steek hielden, enkele dingen die discutabel zijn en enkele dingen die problematisch zijn.

Het goede is zijn plan om te investeren in infrastructuur. Ook president Obama startte acht jaar geleden met een immens investeringsprogramma, maar de overheden van de Amerikaanse deelstaten namen het met grote besparingen in hun budget de wind uit de zeilen. De VS kan, net zoals ons land trouwens, wel wat investeringen in infrastructuur gebruiken. Ook zijn boodschap dat ‘zij die al jaren vergeten zijn door de politiek nu niet vergeten zullen worden’, is op zich nobel.

Het beeld dat hij in zijn toespraak schetste van de Verenigde Staten was echter discutabel. ‘Voor vele jaren hebben we de buitenlandse industrie rijker gemaakt op kosten van de Amerikaanse industrie, de legers van andere landen gesubsidieerd terwijl we het onze lieten slinken, en hebben we de grenzen van andere landen bewaakt terwijl we dat weigerden voor de onze te doen.’

Met die passage negeerde hoe de industriële productie van de VS wel degelijk is gestegen, hoe de Amerikaanse militaire uitgaven hoger liggen dan die van de nummers twee tot acht in de wereld samen en hoe iedereen die naar de VS reist wel degelijk op strakke grensbewaking stuit.

‘We hebben andere landen rijk gemaakt, terwijl de rijkdom, sterkte en vertrouwen van ons land is onder gegaan achter de horizon’, zei de president van het land met de grootste economie, het grootste leger, het belangrijkste financieel centrum (Wall Street) en de krachtigste innovatiemotor (Silicon Valley) ter wereld.

Echt problematisch is dat president Trump duidelijk maakte dat de VS meer op zichzelf moet terug plooien. ‘Bescherming zal leiden tot meer welvaart’, zei hij. ‘We volgen twee simpele regels: koop Amerikaanse producten, werf Amerikaanse werknemers aan.’ In een rechtvaardige wereldeconomie moet degene die zich het best heeft bekwaamd in iets de job krijgen, niet degene met het juiste paspoort.

Het gevoel is daarom dat de tectonische platen van de wereldpolitiek aan het schuiven zijn. De Verenigde Staten werpen zich niet langer op als de verdediger van vrije markten, vrijhandel en globalisering. De Chinese president deed het in Davos in hun plaats. Je kan je afvragen of de Chinese president echt meent wat hij zegt, maar dat kan je je ook afvragen bij iedere tweet van president Trump. Er heerst geopolitieke onzekerheid, of zelfs geopolitieke verwarring.

De vraag is of Europa klaar is voor die situatie, nu de Duitse bondskanselier Angela Merkel verkiezingen moet overleven, de Franse president François Hollande dit jaar niet eens voor een tweede termijn durft gaan en de Britse premier Theresa May de brexit keihard wil spelen en deze week als de eerste buitenlandse regeringsleider op het Witte Huis wordt ontvangen. Er is een nieuw tijdperk begonnen en als klein land dat leeft van een open wereldeconomie speelt het niet in ons voordeel.