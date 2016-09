Impact digitale economie groter voor verzekeraars dan voor banken

De veranderingen die de digitale economie teweegbrengt zijn mogelijk nog veel groter voor verzekeringsmaatschappijen dan voor banken.

Door Bjorn Cumps, professor digital banking en directeur van het Centre for Financial Services aan Vlerick Business School

AXA, Ethias, P&V... de digitale storm in de verzekeringssector lijkt volop losgebarsten. Een verrassing? Het zat er duidelijk aan te komen. Hoewel de verzekeringssector wel degelijk de digitale transformatie in andere sectoren opvolgde, hebben velen de snelheid en impact op de eigen sector onderschat. De verzekeringssector hinkte altijd wat achterop in innovatie. De financiële sector is in snel tempo aan het transformeren onder impuls van de klant en van de nieuwe technologische concurrenten.

Klanten worden ook steeds mondiger. Ze aanvaarden niet langer dat ze moeten betalen voor een dekking die ze niet nodig hebben.

Eerst en vooral laat digitale technologie toe om meer op maat te werken. Het internet der dingen, sensoren en allerlei apparaten die gegevens verzamelen, leveren informatie over ons gedrag. Dat helpt verzekeraars het risico beter in te schatten en hun contracten en premies daarop af te stemmen. Ook de rol van verzekeringsmaatschappijen in het ecosysteem zal veranderen, omdat ze moeten gaan samenwerken met nieuwe partijen in de gezondheidszorg en de mobiliteitssector.

Risicobeheer

Daarnaast zijn verzekeraars op zoek naar manieren om frequenter contact te hebben met klanten. Als je geluk hebt, gebeurt dat maar één keer per jaar, wanneer je de jaarlijkse premie betaalt. En verder alleen in geval van een claim. Maar verzekeraars willen van louter verkopen en afhandelen evolueren naar een actiever en pro-actiever risicobeheer, waarbij ze mensen advies geven over hoe ze risico’s kunnen beperken en voorkomen. Hoe kan je gezond blijven en hospitalisatie vermijden? Hoe kan je een inbraak vermijden? Hoe kan je stormschade minimaliseren?

Een mooi voorbeeld is een toepassing die hagelbuien zeer accuraat tracht te voorspellen en waarbij verzekeraars hun klanten waarschuwen hun wagen in de garage te parkeren. Ze analyseren en wijzigen de weg die de klant aflegt, om risico’s te verminderen en de klantenervaring te optimaliseren.

Een derde trend is die van verzekeringen op maat, in real time en gebaseerd op gebruik. In plaats van een hoge premie te betalen voor een standaarddekking die voor iedereen dezelfde is, sluit je een verzekering af zoals en wanneer je ze nodig hebt. Stel dat je voor drie weken op reis vertrekt met je fiets en tablet, dan zou je met een aantal swipes op de smartphone je autopolis ‘on hold’ kunnen zetten en snel een extra diefstalverzekering afsluiten voor je dure fiets en laptop in het buitenland. Snel, flexibel, real-time en gebruiksvriendelijk. Tal van start-ups werken momenteel aan dergelijke apps.

Transparantie

De ‘aggregators’ sturen een vierde trend. De verzekeringssector staat bekend om zijn gebrek aan transparantie. Polissen en premies vergelijken is uiterst moeilijk. Start-ups die optreden als aggregator streven net wel naar transparantie. Ze bieden gedetailleerde overzichten en vergelijkingen van individuele risico’s die in verschillende soorten contracten worden gedekt. Dat helpt klanten om de verschillende opties te vergelijken en het stelt hen in staat om modulaire verzekeringspolissen te creëren op basis van hun gebruik.

Wanneer bedrijven starten met digitaliseren ligt de grootste nadruk op efficiëntieverbeteringen en automatisering. En ja, dat kost banen. Echter, in een volgende fase zullen er nieuwe functies en profielen nodig zijn.

Die vier trends worden niet alleen aangedreven door de vooruitgang in digitale technologie en de beschikbaarheid van data. Klanten worden ook steeds mondiger. Ze aanvaarden niet langer dat ze moeten betalen voor een dekking die ze niet nodig hebben.

We mogen niet negeren dat de digitalisering van de sector ook risico’s inhoudt. Een eerste is duidelijk de impact op de werkgelegenheid. Wanneer bedrijven starten met digitaliseren ligt de grootste nadruk op efficiëntieverbeteringen en automatisering. En ja, dat kost banen. Echter, in een volgende fase zullen er nieuwe functies en profielen nodig zijn: user-experience designers, data-analysten, security- en privacyexperts, om er maar enkele te noemen.

Privacy

Een meer data-gedreven verzekeringssector roept zeker nog een aantal andere vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld met de privacy? Maar ook: een aanpak op maat kan voor sommige mensen voordelig zijn omdat ze minder moeten betalen, maar profielen met hogere risico’s zullen meer moeten betalen, als ze al een verzekering kunnen krijgen. Precies de basis van verzekeringen - subsidiëring en solidariteit - staat onder druk.

Bovendien is technologie niet onfeilbaar. Ingebouwde monitoringsystemen in auto’s moedigen soms onbedoeld ongewenst rijgedrag aan. Als je door plots te remmen punten verliest die impact hebben op je premie, druk je dan het gaspedaal wat dieper in als het licht op oranje springt? En weet je nog hoe de zelfrijdende auto van Google een crash veroorzaakte? Als auto’s zonder bestuurder werkelijkheid worden, wie of wat moet dan worden verzekerd? De auto? De chipfabrikant? De assembleur? Het zijn uitdagingen waar de sector nog geen antwoord op heeft.