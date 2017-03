Oorlogspresident George Bush schildert zijn veteranen

Oud-president George Bush is terug op het toneel, met geschilderde portretten van militairen die gewond raakten in zijn eigen oorlogen. ‘Hij blijft mijn opperbevelhebber.’

Hij oogt een tikje verstrooid in zijn bruine colbert, groene overhemd en blauwe pantalon, zoals het een kunstenaar betaamt. De politicus in hem heeft George Bush (70) grondig onderdrukt de afgelopen jaren - schilderijen zijn corebusiness geworden voor Amerika’s 43ste president. Hij zegt geen woord over de staat van het land als hij een boek en expositie met zijn recentste werk presenteert in het Bush Center in Dallas, Texas. Daar hangen sinds deze week 66 portretten van soldaten die gewond raakten in de oorlogen die hij aanging in Afghanistan en Irak.

In stijl begint hij met een van zijn ietwat flauwe grapjes: ‘Ik ben wel een beetje nerveus. Zouden ze hun portret wel mooi vinden?

Joviaal begroet Bush enkele modellen die hun verhaal komen vertellen. Ha, Will. Ha Jay - hoe is het met je vader, en je moeder? ‘Ik voel me zo vereerd’, zegt sergeant Jay Fain, die zijn portret net voor het eerst gezien heeft. Het meest impressionistische van de hand van Bush, oordeelt de kunstenaar zelf. ‘Hoe hij het canvas tot leven wekt, ik vind het onwerkelijk’, reageert Will Williamson, een voormalige helikopterpiloot.

Watermeloen

De allereerste schilderijen van Bush lekten uit toen ingebroken werd in het e-mailaccount van zijn zus. Ze waren simpel, doch intiem: hij schilderde zijn eigen wereld. Hond Barney, een watermeloen, zichzelf onder de douche. In 2014 bracht hij een serie portretten van collega-wereldleiders naar buiten. Fatsoenlijk amateurwerk, concludeerde The New York Times. Het kinderlijke van zijn vroege werk is nu verdwenen. De ogen van zijn portretten spreken: soms is de pijn en de zorg zichtbaar,

Will Williamson kijkt vanaf het doek monter de zaal in. ‘Mijn gezicht is wel erg rood. Maar de president vond dat toepasselijk. Rood is de kleur van moed, zei hij.’

Als ik hem zie, heb ik nog steeds de neiging om te salueren, en soms doe ik dat ook. oorlogsveteraan will williamson

Bush werkte met foto’s, maar kent zijn modellen persoonlijk. Belangrijk, zegt hij, want tijdens het schilderen hield hij hun verhaal in gedachten. De mannen en een enkele vrouw zijn deel van een groep gedecoreerde, gewonde oorlogsveteranen die hij jaarlijks uitnodigt om te komen golfen of mountainbiken op zijn ranch in Texas. Sommigen zijn er inmiddels kind aan huis. Will Williamson gaat een paar keer per maand langs. Bush en Williamson racen over de ranch, in weer en wind, tot de modder in hun haren zit.

‘Hij maakt me in’, verzekert Bush. Williamson: ‘Als ik hem zie, heb nog steeds de neiging om te salueren, en soms doe ik dat ook. Hij blijft mijn opperbevelhebber. Maar op een gegeven moment vergeet ik dat. Hij is one of the guys.’

Er verschijnen tranen in zijn ogen als Williamson uitlegt wat de voormalige president voor hem is gaan betekenen. ‘Het is alsof ik bij mijn vader langsga. En ik denk dat hij er net zo veel aan heeft als wij. Het is therapeutisch. De kameraadschap, stoom afblazen op de fiets. Hij is zo down-to-earth. Je kunt uren met hem praten.’

Bewusteloos

Over je familie, over het weer, de nieuwe puppies, wat er gebeurd is in Irak - Williamson werd in zijn helikopter beschoten, raakte bewusteloos en ontsnapte dankzij zijn co-piloot ternauwernood aan een crash - of over je nieuwe loopbaan. ‘Hij geeft mijn vrouw carrièreadvies. Politiek, daar blijf je als militair bij weg.’

Maar Bush, die president was tussen 2001 en 2009, heeft zich juist voor het eerst sinds zijn aftreden uitgelaten over wat in het Witte Huis gebeurt. Over zijn opvolger Barack Obama zei hij publiekelijk nooit iets, maar in een interview met ‘The Today Show’ - waar dochter Jenna werkt - beantwoordde Bush vragen over president Trump met subtiele, maar duidelijke kritiek. De media is geen vijand van het volk, maar ‘onmisbaar in een democratie’, zei hij. En over verdenkingen van connecties tussen team Trump en het Kremlin: ‘Ik denk dat we allemaal antwoorden nodig hebben.’

Ironisch genoeg lijkt juist Bush te profiteren van de grillen van zijn opvolger. Steeds meer Amerikanen hebben weer sympathie voor Bush, blijkt uit een opinieonderzoek. Die cowboy uit Texas was zo gek nog niet, lijkt nu het idee, ook al werd hij vaak gezien als oorlogszuchtige hardliner toen hij aan de macht was, is de chaotische nasleep van zijn Irakoorlog meer dan ooit zichtbaar en zijn massavernietigingswapens in Irak nooit gevonden.

Jay Fain verloor er wel zijn rechterbeen. Zijn bewondering voor Bush is er niet minder om. ‘Ik heb zelf mijn hand opgestoken, ik wist waar ik aan begon.’

Vrijwilligers

Bush schenkt de opbrengst van zijn boek, ‘Portraits of Courage’, aan een organisatie die veteranen helpt een nieuw leven op te bouwen. ‘Je eert hen niet door hen zielig te vinden. Medelijden, dat hebben ze ook niet met zichzelf. Je eert hen door hulpprogramma’s die werken.’ Zijn expositie slaat volgens Bush ‘een brug tussen de militaire wereld en de burgerwereld’. Voor oorlogsveteranen, bedoelt hij, maar evengoed voor Bush zelf. Hij mist het militaire ceremonieel, laat hij doorschemeren in de openingsfilm van zijn tentoonstelling.

‘Mensen vragen me: ‘Mist u het om president te zijn?’ Niet echt. Maar ik mis het wel om de vrijwilligers die het uniform hebben aangetrokken te huldigen.’