Schimpen op Di Rupo heeft geen zin

De PS vraagt Stéphane Moreau om te kiezen tussen zijn job als ceo van Nethys en zijn ambt als burgemeester van Ans. Veel zal het niet helpen, en het heeft ook geen zin om op PS-voorzitter Elio Di Rupo te schimpen. Want wat nu gebeurt in Wallonië rond Publifin en Moreau is het onvermijdelijke gevolg van een systeem.

Door Louis Verbeke, erevoorzitter Vlerick Business School

Niet voor het eerst spreekt de baas van de PS zijn afgrijzen uit over PS-misbruiken (‘J’en ai marre des parvenus’). Ik wel zelfs graag geloven dat hij dat meent. Een constellatie van factoren maakt hervormingen echter onmogelijk.

Vandaag is het meest waarschijnlijke scenario dat PS en PTB elkaar marxistisch links gaan bekampen en zich allebei uit de federale beleidsvoering sluiten.

Eén factor is dat het geld dat gestolen wordt door de 'parvenus’ in de perceptie niet aan Wallonië ontstolen wordt. Er zijn vele schuldige slachtoffers: ‘l’Etat belgo flamand, la N-VA, les riches, les bourgeois, les immigrés’. Onwettelijk geld? ‘C’est autant de pris sur l’ennemi’.

Interne PS-structuren

De PS is eerder een collectie van baronieën, geen partij met een centraal beleidsmodel zoals de andere. De twee belangrijkste baronieën zijn Henegouwen en Luik. Wat we nu zien is inderdaad ten dele de PS die de vooruitgang van de partij PTB probeert te stoppen. Maar het is evenzeer de tegenaanval op de Luikse baronie door de Henegouwse baronie, die de vorige keer de hoofdrol speelde in het fraudegebeuren.

Het is dus ook een intern gevecht om de macht binnen de PS, en mogelijk om centralisatie. Met wat overdrijving kan je stellen dat Di Rupo en Magnette - de leiders van de Henegouwse baronie - geen macht hebben in Luik en dus voor de praktijken daar niet kunnen instaan.

Corruptie en staatskapitalisme

Corruptie is er overal, maar de gradaties verschillen zeer. Zo verzwakt het staatskapitalisme, dat politieke en economische macht bijeenbrengt, de kansen van de meritocratie. Wie het best lobbyt haalt het van de beste managers. De zwaarste kost is nog niet eens de corruptie zelf, maar wel de lage economische efficiëntie van het economisch gebeuren en de onderperformantie van het ganse bestel die ermee samenhangt (zoals op het vlak van onderwijs en sociale zekerheid).

Waar de staat of een partij allesbepalend is, moeten ook privé-ondernemingen ondoelmatigheid gedogen. Ze maken overheden het hof. Een objectieve behandeling van dossiers is immers onwaarschijnlijk

Een evident voorbeeld is de vergelijking van Griekenland en Italië en de landen van Noord-Europa. De vergelijking tussen Wallonië en Vlaanderen is echter nog sterker. Waar de staat of een partij allesbepalend is, moeten ook privé-ondernemingen ondoelmatigheid gedogen. Ze maken overheden het hof. Een objectieve behandeling van dossiers is immers onwaarschijnlijk.

Economische inefficiëntie versterkt de macht van de politici. Zwakkere ondernemingen worden immers afhankelijker van steun, subsidies, protectionistische maatregelen, ondoorzichtigheid en gunstige regulering. Het proces lijkt op een steeds grotere en snellere draaikolk die uiteindelijk enkel via een dijkbreuk kan gestopt worden. Een PTB-dijkbreuk?

Zwarte magie

En China hoor je dan. China is toch efficiënt?

Er zijn vooreerst de totaal ondoorzichtige statistieken. ‘Een oefening in zwarte magie’, volgens de FT. Enkele dagen geleden nog kwam het zoveelste statistisch schandaal naar boven. Niemand gelooft de officiële cijfers. Verwonderlijk is dat niet in een land waar, overeenkomstig de marxistische doctrine, onafhankelijke rechtspraak ‘een valse Westerse gedachte is’, zoals de voorzitter van het Chinese Supreme Court onlangs zei.

Geloof mij, China is géén economisch voorbeeld.

China blijft per hoofd een zeer arm land, met een veel grotere ongelijkheid dan in de EU. Maar iedere Chinese econoom zal u vertellen dat de ondernemingen die door de staat gecontroleerd worden zeer inefficiënt zijn en overleven via politiek toegestaan krediet, slecht betaald personeel en protectionisme. Geloof mij, China is géén economisch voorbeeld.

In een dergelijke staatskapitalistische omgeving kan president Xi de zelfverklaarde oorlog tegen corruptie niet winnen.

Geen lange termijn

In een staatskapitalistische context is de objectieve toegang tot kapitaal en competentie volledig zoek. Failliete bedrijven worden (soms herhaaldelijk) heropgestart, zogezegd omwille van de werkgelegenheid (die onder de ‘getrouwen’ wordt verdeeld). In feite gaat het om een opportunistische electorale logica en het dogma dat machteloosheid uitsluit.

Je mocht bij Bpost of de NMBS baas worden, indien je decentraal en in Henegouwen sorteerde of er een nutteloos duur station bouwde.

In een dergelijke omgeving kan het bij iedere verkiezing voor het management ‘gedaan’ zijn. Je pakt wat je kan pakken, en wel nu. De doelstellingen, meestal een mix van sociale ‘bewogenheid’ en minimalisering van het benuttigde kapitaal, worden bewust vaag gehouden of onderworpen aan voorwaarden die de kost van de inefficiëntie inbouwen. Je mocht bij Bpost of de NMBS baas worden, indien je decentraal en in Henegouwen sorteerde of er een nutteloos duur station bouwde.

Investeren op lange termijn veronderstelt visie, structuren, criteria, systemen, normering, nacalculatie. In een staatskapitalistische omgeving kan dat niet. De beslissingscriteria zijn politiek subjectief.

Afhankelijkheid

In het klassieke verloningsgebeuren is de geldelijke prikkel fel overdreven geweest, niet het minst als gevolg van Amerikaanse praktijken. Gelukkig beïnvloeden veel niet geldelijke motieven het menselijk gedrag. In het staatskapitalistische gebeuren is de situatie echter nog veel erger. Al zijn er uiteraard bekwame leidinggevenden in staatsbedrijven, de normering van promotie is politiek gestuurd of minstens gedoogd. Het resultaat is promotie op een andere basis dan verdiensten.

Politiek bepaalde carrières verhogen de afhankelijkheid. Wie in ongenade valt betekent niets meer. Kritisch gedrag is moeilijker.

Ik betwist niet dat je door een kapitalistisch bedrijf kan ontslagen worden om zeer foute redenen. Maar zelfs dan heeft de ontslagen persoon een actief: een carrière die verdiend werd en dus kan vermarkt worden. Politiek bepaalde carrières verhogen de afhankelijkheid. Wie in ongenade valt betekent niets meer. Kritisch gedrag is moeilijker.

Geen of gekochte oppositie

Wat Nethys-topman Stéphane Moreau blijkbaar deed - politici in alle partijen vergoeden zonder adequate tegenprestatie - is niets anders dan de Luikse lokale verbijzondering van het organiseren van machtsdeling om de oppositie monddood te maken. Het patriottisch Belgische cdH verkoos oppositie te voeren tegen CD&V in ruil voor een regionale tweederangsrol als steun aan een statutair marxistische partij. Wie hoeft nog bewijzen dat de Belgische natie of ‘nationale politieke families’ niet bestaan?

De PS werd zo machtig ingeschat, ook door het paleis, dat federale regeringen zonder de PS ondoenbaar werden geacht.

Uit alle lijstjes - kijk vooral naar de nieuwe index van Tranparency International die morgen verschijnt – blijkt dat de afwezigheid, de ongeloofwaardigheid of de geringe media-toegang van de oppositie de corruptie in de hand werkt. Hoe autocratischer het systeem, hoe meer corruptie. De PS werd zo machtig ingeschat, ook door het paleis, dat federale regeringen zonder de PS ondoenbaar werden geacht. De Vlamingen zouden zich wel gedragen. De Walen niet. Misschien zijn er nog die dat beweren, om het land te redden.

Derde betaler

Ik wil het hier niet hebben over de jaarlijkse kost van België voor Vlaanderen (15 miljard euro, de kost van schulden inbegrepen), wel over de perverse gevolgen van het systeem van derde betaler dat België in de touwen dreigt te drijven.

Wallonië draagt niet bij aan de interesten en de terugbetaling van de staatsschuld. Alles wat daar verdiend wordt, en nog iets meer, wordt ter plekke opgemaakt. Saneren is dus geen bekommernis; opnieuw is daar de derde betaler.

Dat doet niets af aan de verdienste van zeer kritische Waalse professoren en instituten. Maar naar hen wordt te weinig geluisterd, ook in Vlaanderen.

In elke (zelfs niet-democratische) omgeving leidt het soort onkunde dat de Waalse beleidsmakers vertonen (onderwijs, economie, werkloosheid, armoedebestrijding, infrastructuur) tot een weigering, een ‘ras-le-bol’, een ruk naar (zelfs katholiek) rechts zoals we nu in Frankrijk zien. Een kanteling die een regio, een volk nieuwe kansen geeft. Energie om echt te veranderen.

Een belangrijke reden waarom Wallonië presteert zoals Griekenland is dat Vlaanderen bijpast, en veel te veel om goed te zijn (voor de Walen). Men vertelt mythes, zoals over de federale herverdeling in het voordeel van Vlaanderen, en men vertelt politieke sprookjes, zoals over het handelsverdrag met Canada. De eigen wanprestatie goedpraten via de door de PS gemuilkorfde pers is een deel van het gebeuren.

Dat doet niets af aan de verdienste van zeer kritische Waalse professoren en instituten. Maar naar hen wordt te weinig geluisterd, ook in Vlaanderen.

Wat nu?

Vandaag is het meest waarschijnlijke scenario dat PS en PTB elkaar marxistisch links gaan bekampen en zich allebei uit de federale beleidsvoering sluiten. Ik zou dit niet betreuren. Andere scenario’s zijn een hertekening van de partijen of een versnelde confederationele opbouw, of scheiding en aansluiting van Wallonië bij Frankrijk. Ook Waalse bronnen stellen dat een zelfstandig Wallonië zowat één vijfde welvaart zou moeten inleveren. Dat is een Grieks scenario dat net aan de ‘rijke’ noordrand van Europa nauwelijks denkbaar is.

Het schandaal rond Publifin en Stéphane Moreau is een onvermijdelijke schakel in een gedragsketen

Het schandaal rond Publifin en Stéphane Moreau is een onvermijdelijke schakel in een gedragsketen. Die wordt bepaald door een (ten dele marxistisch) erfgoed dat alles onderwerpt aan politiek streven, door het feitelijke eenpartijsysteem in Wallonië, door het staatskapitalisme dat in de economische woestijn een kans kreeg en de slechte performantie bestendigt. Door de blijvende jaloezie op en de verdoezeling van de verhoudingsgewijze betere Vlaamse prestatie en door de kampende baronieën van de PS.

Het is heel goed denkbaar dat Wallonië nog marxistischer wordt en dat België in een nog grotere spreidstand verzeilt.

‘Sire, il n’y a pas de Belges… vraiment pas’.