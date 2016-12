‘Succes versterkt mijn onzekerheid'

Literatuurminnend Vlaanderen smolt dit jaar voor debutante Lize Spit. Van haar bittere coming-of-ageroman ‘Het smelt’ werden 120.000 exemplaren verkocht. En nu? ‘Er is veel ruis in mijn hoofd.’

Terwijl we in de schrijversflat van Passa Porta in Brussel tegenover Lize Spit plaatsnemen, valt ons te binnen hoe we op 16 november vorig jaar aan de lijn hingen met Daniël Van Der Meer van de Nederlandse uitgeverij Das Mag.

De datum staat in ons geheugen gegrift, omdat onze hoofdstad toen in de ban was van de terrorist Salah Abdeslam, de aanstoker van de terreuraanslagen in Parijs drie dagen eerder. Terwijl de politiehelikopters over Brussel vlogen, voelden wij de nieuwkomer in het boekenvak aan de tand.

Aan het einde van het gesprek zei Van Der Meer: ‘O ja, in januari brengen we het debuut van een jonge Vlaamse uit. Lize Spit, heet ze. Een groot talent. Je gaat nog van haar horen.’

De Nederlander kreeg gelijk. ‘Het smelt’ ontplofte op slag. De laaiende recensies volgden elkaar in ijltempo op. In de eerste dagen konden boekhandelaars de vraag niet volgen. Vandaag staat de teller op 120.000 verkochte exemplaren. Opmerkelijk, want ‘Het smelt’ is allesbehalve een stationsromannetje.

In haar boek fileert Spit vrij genadeloos het verstikkende leven op het Vlaamse platteland. Het hoofdpersonage - Eva, Spits tweede naam - heeft veel raakpunten met de schrijfster zelf, al laat ze weinig los over de parallellen tussen ‘Het smelt’ en haar jeugdjaren in het dorpje Viersel bij Zandhoven.

De 28-jarige schrijfster is moe van haar gevulde debutantenjaar, en ook wel een beetje moe-geïnterviewd, biecht ze op. Ze wikt en weegt de hele tijd haar woorden. ‘Wat moet ik nog zeggen dat ik niet in andere interviews heb verteld? De Tijd is toch een geldkrant, hè? (lacht) Wat wil je graag weten over mijn bankrekening?’

Vooruit dan maar: 120.000 verkochte exemplaren, maakt dat u schatrijk?

Lize Spit: ‘Geen idee. Al het geld dat ik met de verkoop van ‘Het smelt’ heb verdiend, staat geblokkeerd op de rekening van mijn uitgever. Ik heb het nog niet durven op te vragen, omdat ik het een raar gevoel vind dat ik al die royalty’s zomaar krijg. Ik zou niet weten wat ik ermee moet doen. Ik leef nog altijd even sober als vroeger, toen ik met 700 euro per maand moest rondkomen.'

'Ik geef ook nog altijd gewoon les: scenarioschrijven aan filmstudenten in Brussel. Dat hoeft in principe niet meer, maar ik doe het graag. Het houdt me bij de les - letterlijk. Lesgeven is minder navelstaarderig dan schrijven. Als schrijver ben je toch vooral bezig met het vertellen van je eigen verhalen.’

‘Het smelt’ is een traag en sinister boek. Wat zegt het over de menselijke psyche dat zo’n somber verhaal het tot bestseller schopt?

Spit: ‘In alle mensen schuilt donkerte. Ik denk dat het minder confronterend en een stuk veiliger is om je donkerste gevoelens te delen met een kunstwerk - of het nu een boek is, een film of een muziekalbum - dan met een andere persoon.'

'Mensen praten liever over leuke dingen met elkaar. Ook bleken de vele bizarre gebeurtenissen in mijn boek erg herkenbaar voor mensen die uit een kleine dorpsgemeenschap komen. En wat ik hoorde van mijn Duitse uitgever: het wekt empathie. Je raakt gehecht aan de personages.’

‘Diep vanbinnen had ik hoge verwachtingen toen het boek klaar was. Mijn omgeving ook. Op mijn 27ste verjaardag sms’te mijn redacteur: ‘Lize, maak je klaar voor een heel speciaal jaar.’ Toch nam ik mezelf de hele tijd in bescherming, uit angst voor een al te grote ontgoocheling.’

En toch: het literaire veld betreden met een turf van 480 bladzijden, dat is niet: ik ga eventjes debuteren. Daar spreekt ambitie uit.

Spit: (knikt) ‘Ik heb inderdaad niet op veilig gespeeld en eerst iets kleins geschreven. Ik geloof niet in voorzichtig debuteren, in je beste verhalen opsparen. Je moet durven te debuteren met een boek waarvan je denkt: ‘Dit is het meest urgente en beste dat nu in me zit.’’

Soms vraag ik me af: ‘Ben ik nog wel een schrijver?’ Ik zit nu al een jaar over hetzelfde boek te babbelen.

‘Ik heb wel lang gewacht om te debuteren. In 2012 was ik met een zestal uitgeverijen in gesprek, waaronder De Bezige Bij Amsterdam en Prometheus. Maar ik tekende nergens een contract omdat ik in feite nog niets op papier had staan. Ik ben veel koffies gaan drinken in Amsterdam om uit te zoeken bij welke uitgeverij en redacteur mijn werk het best zou passen. Net toen ik wist waar ik wilde debuteren - De Bezige Bij - kwam Das Mag met een voorstel. Opeens kon ik kiezen tussen een klassieke uitgeverij en twee jonge gasten, durvers die met crowdfunding iets probeerden dat evengoed gigantisch kon mislukken.’

Was uw keuze voor twee jonkies er één tegen de klassieke manier van boeken uitgeven?

Spit: ‘Ik vond het vooral spannend om in een nieuw avontuur te stappen. Ze waren lekker ontstuimig en zetten alles op alles, net als ik.’

‘Veel klassieke uitgeverijen zijn zulke grote structuren dat de redactie en de promotieafdeling in verschillende vleugels zitten. Terwijl ik vind: een boek, dat maak je sámen. Bij Das Mag is iedereen met elkaar verbonden op één vloer. Das Mag zou me ook echt uitspelen als een van zijn speerpunten.’

‘Bij De Bezige Bij was ik een van de vele debutanten. Mijn boek zou er zijn verschenen na dat van Frederik Willem Daem. We zijn twee vergelijkbare schrijvers: leeftijdsgenoten én Brusselaars. Ik dacht: ‘Wacht even, dan heb ik een concurrent binnen mijn uitgeverij? Lezers zijn daar niet mee bezig, maar kranten wel. Zij willen niet kwalijk worden genomen dat ze alleen aandacht schenken aan boeken van één uitgeverij.’

Ik ken weinig jonge schrijvers die over zulke zaken nadenken.

Spit: ‘Zoals ik het hier vertel, lijkt het allemaal heel strategisch en rationeel, maar ik heb zeker een jaar getwijfeld aan mijn keuze. Uiteindelijk gaf een emotionele reden de doorslag. Ik voelde me het meest op mijn gemak bij de redacteur van Das Mag.'

'Een redacteur is de allereerste lezer van een schrijver. Het moet persoonlijk klikken. Het moet een vertrouwenspersoon zijn, iemand voor wie je je niet hoeft te schamen. Zeker in mijn geval. ‘Het smelt’ is erg persoonlijk. Het maakte dat ik tijdens het schrijven soms erg persoonlijke gesprekken met mijn redacteur moest voeren, die me vervolgens nieuwe ideeën gaven om verder te werken.’

Hoe autobiografisch is ‘Het smelt’ nu eigenlijk?

Spit: ‘Daar blijf ik liever vaag over.’

Laten we het anders vragen: zijn uw ouders trots op u?

Spit: ‘Natuurlijk. Voor veel mensen uit mijn geboortestreek die vanalles in het boek herkennen, is het ook een troost dat het zo goed werd ontvangen. Mocht het een grote flop zijn geworden, zouden ze dat erg vervelend hebben gevonden. Nu is het bijna iets universeels geworden.’

Nu ontwijkt u de vraag weer.

Spit: (lacht) ‘Tja, wat moet ik zeggen? Intussen weet ik van bepaalde gebeurtenissen ook niet meer of ze fictie of realiteit zijn, omdat dingen op den duur hun eigen leven leiden. Het doet er ook niet toe, vind ik. Het is het leven van Eva. Het is geen autobiografie. Er zitten wel veel persoonlijke dingen in, maar ik ga niet zeggen wat ik heb verzonnen of aangedikt, en wat echt is gebeurd. Zulke zaken bespreek ik met goede vrienden, niet met journalisten.’

Als de werkelijkheid niet goed genoeg is, moet je ze aanpassen aan wat het verhaal vraagt

‘Een autobiografische roman, dat klinkt ook ergens als een belediging, fantasieloos. Of therapeutisch schrijven om iets te verwerken, daar geloof ik ook niet in. Je moet altijd denken: ‘Wat heeft dit personage nodig?’ En als de werkelijkheid niet goed genoeg is, moet je ze aanpassen aan wat het verhaal vraagt. Je maakt een collage. Er zijn mensen die in mijn boek hun schoenen herkennen op een mens die ze totaal niet zijn.’

Wanneer voelde u voor het eerst: dit kan echt iets worden?

Spit: ‘Heel snel, eigenlijk. Elkedag Boeken, het bedrijf dat het boek aan de boekhandels verdeelde, was zo enthousiast dat de winkels meer exemplaren hadden gekocht dan gangbaar voor een debuut. De dag na de boekpresentatie was er al een tweede druk nodig, op basis van één recensie in een krant. Plots kreeg ik mails van mensen die het boek nergens meer konden vinden.’

Hoe moeilijk is het dan om niet te gaan zweven? En werkte die aandacht niet beangstigend, omdat al die mensen zo’n persoonlijk boek wilden lezen?

Spit: ‘Het voelde vooral als een geruststelling. Het troostte me dat ik iets had geschreven dat niet alleen van mij bleek, maar dat heel veel mensen herkenbaar vonden. Het is fijn lotgenoten te hebben. Niet dat ik al mijn lezers als lotgenoten zie, maar het zijn wel mensen die iets begrijpen van Eva, en waarschijnlijk ook van mij.’

‘Het succes had ook een keerzijde: plots was ik een ‘hype’. Journalisten belden me op zoek naar verklaringen. Ik dacht: ‘Dat moet je niet aan mij vragen.’ Er kwam ook redelijk snel tegenwind van mensen die iets tegen het boek hadden, zonder dat ze het zelfs maar hadden gelezen. Sommige van die aanvallen waren erg persoonlijk. Iemand viel me op Facebook op mijn uiterlijk aan: dat ik het als jonge vrouw makkelijker had om succes te hebben.’

Hoe gevoelig bent u voor negatieve recensies? Want die waren er ook. Christophe Van Gerrewey, een collega-schrijver nota bene, brak ‘Het smelt’ helemaal af: ‘De overkill van ellende maakt subtiliteit, verrassing, ironie en authenticiteit onmogelijk.’

Spit: ‘Dat stuk heeft me erg gekwetst. Ik kan die overkill immers perfect verantwoorden. ‘Het smelt’ is een dorpsklucht, een uitvergroting. Het moest sappig zijn, als een roddel die op straat wordt verteld. Het móést heftig en expliciet zijn.’

Wie met tegenzin in een achtbaan gaat, komt er vaak met stijve nek uit

‘Iedereen heeft het recht mijn boek niet goed te vinden. Maar wat me aan dat stuk en aan andere negatieve recensies stoorde, is dat ze zijn verschenen toen het boek al succes had. Wat is dan het probleem: het boek zelf of het feit dat honderdduizend mensen het gekocht hebben? Ik denk dat het ook vaak afhangt van de goede wil van de lezer: wie met tegenzin in een achtbaan gaat, komt er vaak met stijve nek uit.’

‘Desondanks werken zulke commentaren intimiderend. Als ik nu aan mijn schrijverstafel zit, hoor ik de hele tijd hún stemmetje en niet dat van de vele critici en de tienduizenden mensen die ‘Het smelt’ wel goed vonden. Ik kan dat niet afzetten, omdat ik altijd denk: ‘Wat als ze gelijk hebben?’ Het is een zot jaar geweest. Ik ben er nog altijd niet van bekomen. Het succes heeft mijn onzekerheid versterkt.’

Hoe kunnen tonnen lof en klinkende verkoopcijfers iemands onzekerheid versterken?

Spit: ‘Ik vrees dat het in mijn karakter zit. Je hebt schrijvers die hun boek op tafel leggen en zeggen: ‘Dit is mijn meesterwerk! (slaat op tafel) Dit moet iedereen lezen.’ Ik ben gewoon niet de meest zelfzekere persoon. Ik wil altijd en overal graag gezien worden. De gedachte dat ik opeens een publiek van honderdduizend mensen heb die allemaal iets van mij vinden of denken, is tamelijk confronterend. Stel dat 10 procent van hen mij niet leuk vindt. Dat zijn veel mensen, hè?’

‘Er is veel ruis in mijn hoofd nu. Ik voel dat ik het allemaal even moet loslaten, niet meer in de kranten moet komen en moet stoppen met Facebook. Ik moet terugkomen tot mijn eigen kleine kern in plaats van de hele tijd bezig te zijn met wat anderen van mij en dat boek denken. Het is zo ver gekomen dat ik een zekere moeheid voel tegenover mijn boek. (lacht) Zijn de mensen ‘Het smelt’ nu nog niet beu?’

Bent u bang om aan een opvolger te beginnen?

Spit: ‘Toch wel, ja. Soms vraag ik me af: ‘Ben ik nog wel een schrijver? Ik zit nu al een jaar over hetzelfde boek te babbelen. Ik schrijf ook columns, maar daar ben ik eigenlijk nooit helemaal tevreden over.’

‘Ik heb al ideeën voor mijn nieuwe roman in mijn hoofd, al lijkt de structuur van de vorige nog wat ingesleten in mijn manier van denken: het wordt snel weer een personage dat terugkijkt, in drie verhaallagen. Maar ik wil juist iets helemaal anders dan ‘Het smelt’ schrijven. Dat betekent dat ik sowieso lezers ga ontgoochelen. Maar dat is onvermijdelijk met zo’n groot lezerspubliek.’

‘Het komt erop neer dat ik in gedachten één vertrouwd persoon voor me zie voor wie ik dit boek wil schrijven, zoals ik ‘Het smelt’ voor mijn uitgever schreef. Dan voelt het schrijven - op goede dagen - aan als een thuismatch.’