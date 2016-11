Vadsige verkozenen

Als de CETA-rel al iets aan het licht heeft gebracht, dan is het de macht van een parlement. Jammer genoeg lijken de verkozenen niet meteen bereid daar de passende consequenties aan te koppelen.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker was stellig: ‘Ik heb geen lessen te krijgen over de Belgische regionalisering.’ Hij diende daarmee cdH-voorzitter Benoît Lutgen van antwoord. Die had laten verstaan dat de Commissie hem onder druk had gezet om toch het Europese handelsakkoord met Canada door het Waals Parlement te helpen jagen. Want zonder het Waalse fiat kon het CETA-verdrag naar de snippermand.

Dat de Luxemburger de Belgische staatshervormingen op de voet volgt, is prijzenswaardig. Maar Juncker trad plots buiten de perken van het politieke fatsoen door te stellen dat ons land moet nadenken ‘over de interne werking bij internationale akkoorden’. Dat is een inmenging in de Belgische binnenlandse aangelegenheden. Zou de Commissievoorzitter er de Duitsers al op hebben gewezen dat ze moeten nadenken over de hinderlijke inspraak van het Grondwettelijk Hof bij de goedkeuring van internationale akkoorden?

Het is opmerkelijk dat premier Charles Michel (MR) de Commissievoorzitter niet meteen tot de orde riep. Juncker zelf lag overigens aan de oorsprong van de verwarring door het CETA-verdrag ook aan de parlementen van de lidstaten voor te leggen. Als hij inderdaad geen lessen te krijgen heeft over de Belgische regionalisering, diende Juncker te weten dat hij op die manier ook de regionale parlementen inspraak geeft. Dat het Waals Parlement die kans heeft aangegrepen om zich zowel binnenlands als Europees te laten gelden, kan niemand kwalijk nemen.

Junckers reactie zegt veel over de ontkenning door de Europese Unie van de nieuwe regionale realiteit, niet alleen in België maar ook elders op het continent. Zo weigert de EU steevast ook bij de regionale parlementaire commissies uitleg te verstrekken over de begrotingsoekazes. De leden van de bevoegde federale commissies moeten de nieuwste richtlijnen voor entiteit I en entiteit II aanhoren, terwijl ze over die laatste, de regionale en plaatselijke overheden, niets te zeggen hebben.

Voor later gebruik

Maar ook in Vlaanderen gaf het optreden van Waals minister-president Paul Magnette (PS) en van het Waals Parlement aanleiding tot opmerkelijke bedenkingen.

In haar column in De Standaard trok Mia Doornaert fel van leer tegen Magnette. Nu de stakingen en betogingen tegen de federale regering stoom verliezen, had hij een ander manier had gevonden om aan te tonen hoe duur het is een regering zonder de PS te vormen. Daarbij heeft Magnette het belang van België, dat voor 70 procent van zijn rijkdom exportafhankelijk is, maar ook het belang van Wallonië ondergeschikt gemaakt aan dat van zijn partij en van hemzelf, schreef Doornaert.

Een ernstige beschuldiging. Maar kijk, ondanks dat affront over CETA dat enkele Europese landen niet licht zullen vergeten, werd Doornaert gecharmeerd door de intellectuele allure, de vestimentaire stijl en de welsprekendheid van Magnette. Ze ziet in hem best wel een volgende Belgische premier.

Dat laatste werd enthousiast onderschreven door Walter Zinzen, die in dezelfde krant een boekje opendeed over onze ‘kreupele staatsstructuur’. Jammer genoeg kunnen de Vlamingen die ‘toffe peer’ van een Magnette niet naar het premierschap stemmen, door het ontbreken van een federale kieskring. Een democratisch deficit dat de politieke klasse in stand houdt om benepen electorale redenen, weet Zinzen.

Hoe die twee andere Franstalige ‘toffe peren’, Elio Di Rupo en Charles Michel, zonder federale kieskring in de Wetstraat 16 belandden, liet hij even onbesproken. Maar hij besloot krachtig: ‘Het debat over onze staatshervorming en het democratische gehalte ervan moet beginnen. Onverwijld.’ Op het Schoon Verdiep van het Antwerpse stadhuis hebben ze Zinzens conclusie al uitgeknipt voor later gebruik.

Gedwee gestemd

De CETA-rel heeft er kennelijk voor gezorgd dat sommigen in Vlaanderen ontdekten dat ook in Wallonië op een vinnige, soms onstuimige manier aan politiek wordt gedaan. En dat ze daar enkele politici ‘en reserve’ hebben, zoals Paul Magnette, met wie in de toekomst rekening moet worden gehouden.

Maar als het verzet tegen het Europese handelsverdrag met Canada al iets aan het licht heeft gebracht, dan is dat de macht van een parlement. In dit geval het Waals Parlement. Dat verzette zich tegen de Europese kerk waarvan de afgekondigde dogma’s geen twijfel verdragen en gedwee gestemd moeten worden.

Men kan zich geen verzet herinneren van een Belgisch parlementslid bij de behandeling van bijvoorbeeld de strenge verordeningen die het al strakke stabiliteits- en groeipact nog bijspijkerden, en al zeker niet over de stringente regels voor de nationale rekeningen, zoals vervat in het zogenaamde ESR2010. Europese regels die nu als molenstenen om de hals van elke regering hangen. De parlementsleden beseften nooit dat ze daarmee hun laatste controlewapen tegen de uitvoerende macht uit handen gaven - het al dan niet goedkeuren van de begroting - en ze het overdroegen aan Eurostat, de begrotingspolitie van de Europese Commissie.

Het goedkeuren van Europese beslissingen en verdragen door de parlementen is zo vanzelfsprekend dat er zelfs geen bespreking aan wordt gewijd. Vandaar de ophef over de Waalse houding: volgens de huidige parlementaire geplogenheden is dergelijk verzet haast onwelvoeglijk. De parlementaire vadsigheid is intussen zo groot dat niet één verkozene van de federale meerderheid nog maar heeft gepiept toen premier Michel weigerde het CETA-akkoord tussen de Belgische regeringen ter bespreking voor te leggen aan de Kamer.

Volgens een wat cynisch gestemd Kamerlid van de meerderheid kan het parlement best worden gesloten na de goedkeuring van het regeerakkoord, dat meestal in niets nog lijkt op de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen. En die gedweeheid van de parlementsleden leidt soms tot vreemde ontwikkelingen.

Zo wordt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dezer dagen geregeld in de wielen gereden door zijn federale collega François Bellot van de MR. In het Vlaams Parlement geeft dat aanleiding tot felle uitvallen. Maar in het federale parlement wordt Bellot door de N-VA-verkozenen met rust gelaten. Zoals ook de CD&VKamerleden voorlopig aan de ketting blijven, ook al heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt het christendemocratische project voor een meerwaardebelasting bij het huisvuil gezet.

Waakhondjes

Het parlement doet geen zinnig wetgevend werk meer, controleert niet langer de uitvoerende macht. Kamerleden slagen er zelfs niet in hun recht op een degelijke mede werker te doen gelden.

Het parlement doet geen zinnig wetgevend werk meer, controleert niet langer de uitvoerende macht. Kamerleden slagen er zelfs niet in hun recht op een degelijke medewerker te doen gelden. De meeste partijen romen de fractiemiddelen af die ze uit de staatskas plukken, in het beste geval voor de partijwerking, in het slechtste geval voor vastgoedbeleggingen.

Af en toe, bij wijze van bezigheidstherapie, krijgt een verkozene van de meerderheid een wetsvoorstelletje toegeworpen dat hij dan van de regering mag indienen. Maar meestal liggen de verkozenen van de meerderheid als waakhondjes rond de regering, die zich niet gecontroleerd weet en bijgevolg vaak slordig werk aflevert. Dat is te merken aan de rammelende begrotingen. Zwijgen en aan de carrière denken is de vuistregel.

In een van zijn Parijse brieven vertelt Heinrich Heine over de gewoonte in het oude Israël om een vrijgelaten slaaf die weigerde het huis van zijn meester te verlaten met een oor aan de deurstijl te spijkeren. Die straf valt te overwegen voor volksvertegenwoordigers die hun vrijheid opgeven.