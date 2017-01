We hebben een structureel andere begrotingsaanpak nodig

Meer dan ooit moet er voor de begroting een geloofwaardig meerjarentraject komen, ondersteund door degelijke modellen. Die instrumenten moeten ver van al het politieke gehakketak opgesteld worden, op basis van voorzichtige hypotheses over de economische vooruitzichten.

Door Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Econopolis en auteur van ‘Superstaat’

‘Regering-Michel vermijdt budgettaire blamage’, kopte De Tijd gisteren. Het hangt ervan af hoe je het bekijkt. Het ziet ernaar uit dat de regering, gretig gebruikmakend van de klassieke begrotingstrucs om de overheidsrekeningen op te smukken, er in 2016 net in slaagde het begrotingstekort onder 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te houden. Maar dat is geen reden voor felicitaties of schouderklopjes.

De 3 procentregel krijgt sowieso te veel aandacht. Mensen vergeten nogal snel dat die 3 procent op zich een vrij arbitraire doelstelling is, die weinig of niets zegt over de werkelijke gezondheidstoestand van de overheidsfinanciën. Die toestand is voor België verre van optimaal.

Met elke zes maanden een begrotingsoverleg dat uitmondt in een politiek gevecht tot in de nachtelijke uurtjes zal het niet lukken

Op zich kan België gerust leven met zijn huidige tekort en met zijn overheidsschuld van iets meer dan 100 procent van het bbp. Anders dan vaak beweerd wordt, zal ook de te verwachten stijging van de rente de komende jaren de overheid niet ruïneren.

Het kernprobleem voor de Belgische overheidsfinanciën zijn de belangrijke uitdagingen die voor de deur staan. De veroudering van de bevolking duwt de overheidsuitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg de komende decennia onvermijdelijk hoger. Volgens de minder optimistische - lees: realistische - ramingen zal de uitgavenstijging op termijn oplopen tot jaarlijks 4,5 à 5 procent van het bbp.

Brusselse tunnels

Daarnaast is er na jaren van onderinvestering dringend nood aan structureel meer overheidsinvesteringen. Onder meer de tragedie van de Brusselse tunnels zet die noodzaak pijnlijk in de verf. Om onze infrastructuur op niveau te houden is per jaar 1 à 2 procent van het bbp aan bijkomende overheidsinvesteringen nodig. Bovendien kan België allicht niet blijven wegkomen met veel lagere budgetten voor defensie dan wat in de NAVO is afgesproken. Om aan de NAVO-doelstellingen te voldoen moet de overheid jaarlijks 1 procent van het bbp extra aan defensie besteden.

Het wegwerken van het huidige tekort en het opvangen van die onvermijdelijke extra uitgaven impliceert een budgettaire uitdaging van zo’n 10 procent van het bbp. In euro’s van vandaag komt dat overeen met een inspanning van 42 miljard. Dat staat nog los van eventuele andere initiatieven waar geregeld vraag naar is, zoals extra budget voor politie en justitie, meer geld voor onderwijs en nieuwe belastingverlagingen.

Als België het huidige tekort wil wegwerken en de onvermijdelijke extra uitgaven wil opvangen, moet het een inspanning van 42 miljard euro leveren.

De budgettaire uitdaging die voor ons ligt, is al langer gekend. Toch gebeurde op dat vlak de voorbije jaren te weinig om ons echt voor te bereiden. Het structurele tekort (exclusief de rentelasten) lag in 2016 op zowat hetzelfde niveau als in 2010. Dat gebrek aan vooruitgang en de omvang van de toekomstige uitdaging moet duidelijk maken dat de huidige begrotingsaanpak niet volstaat.

Met elke zes maanden een begrotingsoverleg dat uitmondt in een politiek gevecht tot in de nachtelijke uurtjes zal het niet lukken. Begrotingen opmaken is sowieso een moeilijke oefening op basis van onzekere ramingen van ontvangsten en uitgaven. Maar als die ramingen snel moeten gebeuren, met krakkemikkige modellen die geen goede weergave zijn van de realiteit, dreigt de geloofwaardigheid al snel verloren te gaan.

Reken je rijk

België heeft nood aan een ernstige begrotingsaanpak die over de zesmaandelijkse nachtelijke onderhandelingen getild wordt. Het moet een geloofwaardig meerjarentraject uitwerken, ondersteund door degelijke modellen die ver van alle politieke discussies opgesteld worden, op basis van voorzichtige hypotheses over de economische vooruitzichten. Zonder dat soort degelijke instrumenten is het al te makkelijk voor de regering om zich rijk te rekenen, iets dat aan het einde van een onderhandelingsmarathon allicht vaak te verleidelijk wordt.

Voor de zoektocht naar meer dan 40 miljard euro bestaan geen makkelijke oplossingen. Wie nog altijd denkt dat we alles kunnen oplossen met extra overheidsinkomsten, dwaalt.

Voor de zoektocht naar meer dan 40 miljard euro bestaan geen makkelijke oplossingen. Wie nog altijd denkt dat we alles kunnen oplossen met extra overheidsinkomsten, dwaalt. België is al een van de zwaarst belaste landen ter wereld. Die belastingdruk nog eens 10 procent van het bbp hoger tillen, zou gepaard gaan met belangrijke schade aan onze economie. De onvermijdelijke inspanningen zullen vooral aan de uitgavenkant moeten gebeuren. Klassieke besparingsinspanningen vallen niet te vermijden, maar de regering moet ook verder kijken.

Het optrekken van de pensioenleeftijd is met ruime voorsprong de belangrijkste maatregel die de regering genomen heeft om de overheidsfinanciën te versterken. Als de komende decennia effectief meer mensen langer aan het werk blijven, is dat een belangrijke besparing. Er zijn veel meer van dat soort inspanningen nodig om onze economie structureel te versterken. Die zullen ook de overheidsfinanciën ten goede komen.

Begrotingen opstellen en met kunst- en vliegwerk bepaalde arbitraire doelstellingen halen, is op zich niet zo moeilijk. De overheidsfinanciën voorbereiden op de enorme budgettaire uitdagingen die op ons afkomen, wel. Daarvoor is een structureel andere begrotingsaanpak nodig.