‘Wij geloven allebei heel erg in onszelf'

‘Hij stopte niet met vragen stellen.’ Vanaf dag één wist Tim Van Laere dat die ene klusjesman die in zijn galerij hielp expo’s af te breken een kunstenaar in de dop was. Een ontmoeting met Rinus Van de Velde en zijn ontdekker. ‘Let op wat je zegt als je in de buurt van Rinus bent. Alles kan zomaar opduiken in een kunstwerk.’