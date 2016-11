Gentse tech-ondernemers houden pottenkijkers buiten

Het idee voor de Level Up Sessions ontstond na de Level Up conferentie van afgelopen juni. © Wouter Van Vooren

Het kruim van de Gentse techscene verzamelt vandaag voor de eerste van meerdere ‘Level Up Sessions’. Het idee is eenvoudig: informeel netwerken op hoog niveau, zonder de druk om te moeten scoren.

In The Pocket, Teamleader, Realo, Wijs en Engagor zijn enkele bekende namen van de 53 groeibedrijven die aan de sessie deelnemen. Zowat honderd oprichters en managers komen mee netwerken, met Pieterjan Bouten van Showpad als gastheer. Hij interviewt er collega-ondernemers onder wie Jeroen De Wit (Teamleader), Lorenz Bogaert (Twoo/Realo), Leslie Cottenjé (Hello Customer) en Joris Van der Gucht (Silverfin).

‘De Level up Session vormt het startschot van een nieuwe community van Gentse scale-ups. Het is de bedoeling om vier sessies per jaar te organiseren’, zegt Bruno Vandegehuchte van organisator Gent BC. Dat is een samenwerkingsplatform van onder meer de stad Gent, de UGent, iMinds en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM). ‘Gent is de Belgische hoofdstad van de scale-ups, maar ook een stad waar iedereen in de scene elkaar kent. Dat zorgt voor een hechte community.’

Ontspannen

Het idee ontstond na het Level Up evenement dat begin juni plaatsvond in de Ghelamco Arena. Gent BC kon toen vijftig internationale topinvesteerders naar Gent lokken, onder wie vertegenwoordigers van Accel Partners en Index Ventures. ‘De reacties waren heel goed, maar tegelijk hoorde je bij velen de bedenking dat ze ook graag eens zouden samenkomen zonder investeerders en journalisten erbij’, zegt Pieter-Jan Bouten. ‘We willen ook wel eens in een ontspannen sfeer babbelen, zonder per se ons bedrijf te moeten pitchen.’

Voor Bouten is het Gentse aspect minder belangrijk – er komen ook een paar bedrijven van buiten de Arteveldestad. ‘Maar het klopt wel dat Gent goed bezig is’, zegt hij. ’Vijf jaar geleden hadden we voor zo’n event met moeite twintig mensen aangetrokken.’

'We bouwen allemaal bedrijven op/uit en kunnen stuk voor stuk van elkaar leren, dat geldt ook voor mensen op sleutelposities. De ene staat al verder in het hele op- of uitbouwproces dan de andere, maar dat maakt het juist zo interessant', zegt Bouten.

Hoofdstad

Volgens data van de technologische koepel Sirris haalden Gentse techbedrijven dit jaar al 70 miljoen euro kapitaal op, meer dan Brussel (62 miljoen), Antwerpen (23) en Leuven (8). Onderzoeker Omar Mohout (Antwerp Management School) telt meer scale-ups in Gent dan in eender welke andere Belgische stad.

Die sterke positie is mee te danken aan een generatie softwarebedrijven die al in het vorige decennium een sterke groei kenden, zoals de kaartenmaker Tele Atlas (nu deel van TomTom), de sociaalnetwerksite Netlog - waaruit zeker 15 nieuwe start-ups zijn voortgekomen - en de marketingsoftwarespecialist Adam Software. Ook de aanwezigheid van het onderzoekscentrum iMinds (nu een deel van Imec) heeft sterk bijgedragen tot de ondernemerscultuur.

De Gentse schepen van Innovatie Christophe Peeters (Open VLD) wijst erop dat van 43 tech start-ups die vorig jaar een miljoen euro of meer durfkapitaal ophaalden, er 9 uit Gent kwamen. 'Gent leverde met Tele Atlas de eerste Belgische unicorn (een jong bedrijf met een waardering van minstens een miljard dollar) , en straks misschien ook de tweede met Showpad', klinkt het.