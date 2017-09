De angst voor de kiezer verspreidt zich als een virus

Het nieuwe politieke jaar is voor premier Charles Michel (MR) in mineur gestart. Eind juli vertrok zijn ploeg in een euforische bui met vakantie, want de media gaven goede punten aan het Zomerakkoord. Maar door de discussie en de verwarde communicatie over de geplande besparingen in de pensioenen van afgelopen week blijft van die euforie niets over.