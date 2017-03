AB InBev gaat nipt onder de lat door

Deze middag debuteert Snap, bekend van de berichtendienst Snapchat, naar de beurs. Zeggen dat de beleggersinteresse groot is, is nog een understatement.

Let wel de eerste beursdag zegt niks over het langetermijnpotentieel: Twitter ging bij het debuut eind 2013 op dag 1 73 procent hoger, maar noteert intussen 40 procent onder de intekenprijs. Snel cashen was dus de boodschap. Facebook, daarentegen, ging bij het debuut in mei 2012 met hangen en wurgen ... 0,2 procent hoger maar heeft de beurskoers 4,5 later maal 3,5 zien gaan. Blijven zitten was dus de boodschap.