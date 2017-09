Geen paniek na nieuwe Noord-Koreaanse test

1 Hoe presteren de holdings?

In de maand september publiceren nog enkele laatkomers resultaten op de Brusselse beurs. De holdings Brederode, van de familie Pierre Van der Mersch, en Sofina, van de familie Boël, doen dat op hetzelfde moment: donderdag nabeurs. Bij beide bedrijven is het vooral uitkijken naar de evolutie van de niet-genoteerde portefeuille, die instaat voor ongeveer de helft van de intrinsieke waarde. Brederode werkt in private equity samen met tientallen vermogensbeheerders. Over die beleggingen is weinig bekend, behalve dan dat 68 procent genoteerd is in dollar. Niet onbelangrijk in het licht van de forse dollarverzwakking. De private equity-tak van Sofina richt zich op bepaalde groeisectoren of -regio’s, zoals e-commerce en Azië. Zo heeft Sofina een belang van 1,93 procent in de Indiase onlinegigant Flipkart. Er is trouwens nog een link tussen beide holdings: Brederode heeft Sofina-aandelen in bezit, die goed zijn voor 5,2 procent van de waarde van de portefeuille.

2 Wat beslist Mario Draghi?

Donderdag weten we of het volgens de Europese Centrale Bank (ECB) al herfst is. Tijdens de laatste rentevergadering in juli zei ECB-voorzitter Mario Draghi dat de discussie over de afbouw van het soepele beleid ‘in de herfst’ gevoerd zal worden. Veel analisten dachten aanvankelijk dat er tijdens de rentevergadering van donderdag een aankondiging over de afbouw van het opkoopprogramma van staatspapier zou komen, maar hun overtuiging is de laatste weken afgebrokkeld. De ECB liet intussen verstaan dat de stijgende euro een bezorgdheid is omdat dat een rem op de groei zet. De meeste analisten verwachten pas tijdens de vergadering in oktober details over de verstrakking te horen. Het persbureau Bloomberg signaleerde vrijdag dat er mogelijk pas in december duidelijkheid over de afbouw zou zijn.