Hogere taks roomt dividenden stevig af

De verhoging van de roerende voorheffing weegt zwaar op de nettodividenden die aandeelhouders deze tijd van het jaar ontvangen.

Het seizoen van de algemene vergaderingen draait op volle kruissnelheid, en traditioneel keren de bedrijven enkele dagen na de aandeelhoudersjamboree hun dividend uit. Dankzij de puike jaarwinsten en de goed gevulde orderboekjes, gunnen liefst zeven op de tien bedrijven van het Brusselse koersenbord hun aandeelhouders een hogere winstuitkering, als we even een uitzondering maken voor de bedrijven die geen coupon uitkeren.

Maar dat cijfer is bruto. Omdat de regering-Michel de roerende voorheffing sinds 1 januari heeft opgetrokken van 27 naar 30 procent, valt het percentage bedrijven waar u ook netto meer ontvangt terug tot amper 38 procent. Liefst 46 procent keert netto minder uit, met de hogere taks als grootste boosdoener.

Een bedrijf moet zijn brutodividend al met zo’n 5 procent verhogen om u netto evenveel te laten ontvangen. Als een bedrijf zijn brutodividend handhaaft, zakt de netto-opbrengst nog altijd met 4 procent.

De beleggerstaksen zijn de voorbije jaren als een raket de hoogte in geschoten. Als we rekening houden met de afschaffing van de VV-strips (verminderde voorheffing) in 2013, waarmee u minder dividendbelasting hoefde te betalen, is de roerende voorheffing op Belgische aandelen in verschillende etappes verdubbeld van 15 naar 30 procent. Ook gunstregimes zoals die voor de gereglementeerde vastgoedvennootschappen zijn afgeschaft. Daarnaast is ook de beurstaks met 59 procent verhoogd tot 0,27 procent van het aan- of verkoopbedrag.

Rendement

Het dividendrendement van de Brusselse beurs steekt ondanks die hogere belastingdruk nog altijd schril af tegenover de magere rentevoeten op obligaties of spaarboekjes. Het gemiddelde dividendrendement op de Brusselse beurs prijkt op 3,2 procent bruto of 2,2 procent netto.

Dat is de opbrengst als we geen rekening houden met de bedrijven die geen coupon betalen, zoals de vele biotechnamen die nog geen winst maken of de langdurige probleemgevallen. Als we die erbij tellen, belandt het gemiddelde dividendrendement nog steeds op 2,3 procent bruto of 1,6 procent netto.

De aandelen met de hoogste dividendrendementen zijn Euronav, Van de Velde, Befimmo, Intervest Offices & Retail en Warehouse Estates.

Lees in De Tijd van zaterdag een overzicht van de 50 gulste dividendbetalers op de Brusselse beurs.